Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi Mix Fold, 1 dakika içinde 30.000 birim satışı geçti!
Bugün, Xiaomi’nin ilk katlanabilen akıllı telefonu olan Xiaomi Mi Mix Fold, tüm satış kanallarında resmi olarak piyasaya çıktı. Cihaz, beklendiği üzere 9.999 Yuan(1533$) başlangıç fiyatı ile satışlara başladı. Xiaomi’nin yeni katlanabilen akıllı telefonu, ilk gün satışlarında bir dakika içinde 400 milyon Yuanlık satış gerçekleştirdi. Bu değer dolar cinsinden 61.34 milyon$’a denk geliyor. Buna göre cihazın en yüksek fiyatlı modeli olan 12.999 Yuanlık modelin, 30.000 birimden fazla sattığını söyleyebiliriz.
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Xiaomi Mi Mix Fold, katlanabilen akıllı telefonlar arasında nasıl bir yere sahip?
Bugün gerçekleşen yoğun satışın ardından Xiaomi Mi Mix Fold, katlanabilen akıllı telefonlar arasında önemli bir yere sahip olduğunu gösterdi. Bununla birlikte şirket, yoğun talebe rağmen arz konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadı. Cihazın katlanabilen akıllı telefon sektöründeki rakipleri ise ilk gün yalnızca binler seviyesine satış gerçekleştirmişti. Bu telefon, bilk katlanabilen akıllı telefonu olmasına rağmen en üst segment özelliklere sahip. Üretici, Mi Mix Fold’un 200.000 katlamaya kadar dayanıklı olduğunu belirtti. Hatta bu limitin 1.000.000’a kadar çıkması da mümkün.
Xiaomi, cihazla ilgili ilginç bir meydan okuma başlattı. Bu meydan okumada Xiaomi Mi Mix Fold, bir canlı yayın odasında düzenli olarak katlanıp tekrardan açılarak dayanıklılık testinden geçecek. Böylece 1.6 saniyede bir katlanan telefonun ne kadar dayandığını görmüş olacağız.
Mi Mix Fold, hangi teknik özelliklere sahip?
Xiaomi Mi Mix Fold, piyasadaki en güçlü teknik özelliklere sahip cihazlardan biridir. Telefon, Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alıyor. Bununla birlikte cihazda 12/16 GB LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama arabirimi mevcut. Mi Mix Fold, kapalı halde 6.52 inçlik 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir panel kullanmakta. Açık halde ise bu ekran 8.01 inç boyutuna çıkıyor. Ayrıca bu ekranda 2K çözünürlük, HDR10+ ve Dolby Vision desteği de bulunmakta.
Mi Mix Fold’un, Xiaomi’nin kendi geliştirdiği Surge C1 çipiyle geldiğini de unutmamak gerek. Bu çip, yüksek ve alçak frekanslı sinyallerin paralel işlenmesiyle gerçekleşen çift filtreli bir konfigürasyona sahiptir. Yeni çip ile birlikte sinyal işleme verimliliği de %100 artış gösterdi. Firma, kendi geliştirdiği algoritmalarla birlikte görüntüleme teknolojisini bir adım öteye taşımayı hedefliyor.
Mi Mix Fold, kamera tarafında sıvı lens teknolojisi ile birlikte geliyor. Bununla birlikte sıvı lenslerde özel biyonik teknolojiler kullanılmakta. Sıvı lens, geleneksel optik lenslerin yerini almayı hedefleyen bir teknolojidir. Sıvı lensler ile birlikte akıllı telefon kameraları, insan gözüne benzer çekimler yapmaya yaklaşacak.
Mi Mix Fold, nasıl bir fiyatlandırma ile satışa çıktı?
- 12 GB RAM + 256 GB depolama: 9999 Yuan (yaklaşık 12 bin 380 TL + vergiler)
- 12 GB RAM + 512 GB depolama: 10999 Yuan (yaklaşık 13 bin 615 TL + vergiler)
- 16 GB RAM + 512 GB depolama (Ceramic Special Edition): 12999 Yuan (yaklaşık 16 bin 100 TL + vergiler)
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Akıllı Telefonlar
Oppo A94 5G resmi olarak tanıtıldı!
Oppo A94 5G modelini akıllı telefon dünyasına tanıttı. Orta seviyeye konumlandırılan akıllı telefonun teknik özellikleri ve tasarım detayları da lansman sayesinde kesinleşti. 5G özellikli orta seviye akıllı telefonlar arasında yerini alan cihaz önümüzdeki ay Avrupa‘da satışa çıkacak. Bununla birlikte akıllı telefonun fiyatı da belli oldu. Cihaz rakipleri ile neredeyse aynı seviyede fiyat etiketine sahip.
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Oppo A94 5G resmen ortaya çıktı!
Akıllı telefon dünyasında orta seviye cihaz sayısı artmaya devam ediyor. Günümüzde birçok firma bu kategoriye ürün çıkartıyor. Dünya genelindeki kur fiyatları nedeniyle bazen oldukça tercih edilen bu akıllı telefonlar da git gide yeteneklerine yenilerini ekliyor. Son olarak 5G‘nin de yaygınlaşması ile, bu seviyede rekabet yeni bir boyut kazandı. Android işletim sistemli cihaz geliştiricileri arasında önemli bir yere sahip olan Oppo da yeni akıllı telefonu ile kullanıcılarına merhaba dedi. A94 5G modelini tanıtan Çinli teknoloji devi, piyasadaki yerini sağlama almak istiyor. Bununla birlikte Avrupa için satışa çıkacak akıllı telefon, aslında tamamen baştan yapılmış bir cihaz değil. Firma geçtiğimiz haftalarda Singapur’da tanıttığı Reno5 Z 5G modelini bir nevi yeniden düzenledi. Akıllı telefon, Reno5 Z 5G modelinden farklı herhangi bir yenilik sunmuyor. Firma aynı akıllı telefonu başka isimle başka pazarlara sunmayı tercih etmiş görünen o ki. Gerçi bu yöntem özellikle Çinli üreticilerin sıkça başvurduğu bir yol.
Teknik özellikleri açıklanan Oppo A94 5G, Reno5 Z 5G modeli gibi MediaTek yapımı işlemci ile piyasaya çıkacak. Akıllı telefon gücünü Dimensity 800U işlemcisinden alacak. Özellikle fiyat performans ürünü orta seviye akıllı telefonlarda Dimensity serisi sıkça tercih ediliyor. 8 GB RAM kapasitesine sahip olacak akıllı telefon, 128 GB depolama alanı ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte akıllı telefonda microSD kart desteği bulunmamakta. Ancak 128 GB depolama alnı uzun bir süre kullanıcılara rahatça yetecek gibi gözüküyor. Öte yandan akıllı telefonun grafik biriminde ise Mali-G57 yer alıyor. Akıllı telefon 4310 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bununla birlikte cihaz 30W‘lık hızlı şarj desteği ile kullanıcılarını karşılayacak. Orta seviye akıllı telefon rekabetinde önemli bir rakip olmak isteyen akıllı telefonun tasarım detayları da belli oldu. Cihaz tasarımsal anlamda önemli bir yeniliğe sahip değil.
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Oppo A94 5G tasarım detayları
Akıllı telefon Reno5 Z 5G modeli ile birebir aynı. Akıllı telefonda 6.43 inçlik AMOLED FullHD+ ekran yer alıyor. Bununla birlikte cihazda delikli ekran teknolojisi mevcut. Bir adet ön kameranın yer aldığı akıllı telefonda 16 MP‘lık sensör kullanılmış. Öte yandan akıllı telefonda dört adet arka kamera dikkat çekiyor. Bu kameralar sırasıyla 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP derinlik sensörü ve yine 2 MP makro kamerası şeklinde sıralanmakta. Tüm bunların yanı sıra akıllı telefonun parmak izi okuyucusu da ekran içinde yer alıyor. Ayrıca cihazda 3.5 mm‘lik kulaklık girişi de bulunmakta. USB-C girişi bulunan akıllı telefonda Bluetooth 5.1 teknolojisi yer alıyor. Genel hatları ile akıllı telefon günümüz orta seviye modellerine benzer anlamda tasarım detaylarını üzerinde taşımakta.
Oppo A94 5G modeli iki farklı renk seçeneği ile piyasaya çıkacak. Akıllı telefon siyah ve açık mavi renk seçenekleri ile kullanıcılarını karşılayacak. Ayrıca akıllı telefon Android 11 tabanlı, ColorOS 11.1 arayüzü ile piyasaya çıkıyor. Fiyatı da belli olan akıllı telefon, rakiplerine yakın bir etikete sahip olacak. Akıllı telefon 430 dolardan satışa çıkacak. Tüm bunların yanı sıra akıllı telefonun Türkiye‘ye gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak şu an için ne zaman geleceği ve fiyatının ne olacağı ile ilgili kesin bir bilgi yer almıyor. 3 Mayıs tarihinde satışların başlayacağı akıllı telefon bakalım beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
Oppo A94 5G teknik özellikleri;
- Ekran : 6.43 inç Full HD+ AMOLED
- İşlemci: MediaTek Dimensity 800U
- RAM: 8 GB
- Ön kamera: 16 MP
- Arka kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Depolama alanı: 128 GB (microSD kart desteği yok)
- Batarya: 4310 mAh
- Şarj teknolojisi: 30W
- İşletim sistemi: Android 11 tabanlı ColorOS 11.1
- Port: USB-C
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M42 5G modelinin tanıtım tarihi belli oldu!
Samsung Galaxy M42 5G modelinin akıllı telefon dünyasına giriş yapacağı tarih belli oldu. Bir süredir dedikoduların döndüğü akıllı telefon içerisinde bulunduğumuz ay sonu kullanıcılarının karşısına çıkacak. Serinin ilk 5G özellikli telefonu olma özelliğine sahip olan cihaz, Amazon’un da paylaştığı posterler ile birlikte 28 Nisan tarihinde tanıtılacak. Bununla birlikte akıllı telefonun tasarım detayları da ilk kez posterler sayesinde ortaya çıktı.
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Samsung Galaxy M42 5G 28 Nisan tarihinde karışımıza çıkacak!
Orta seviye akıllı telefon piyasasında rekabet durmuyor. Hemen hemen her gün yeni bir modelin çıktığı piyasada, firmalar bazen birden çok model çıkarmak durumunda kalıyorlar. Amiral gemisi akıllı telefon yarışına nazaran daha sert geçen bu rekabette, Samsung da yeni cihazını piyasaya çıkarmak için geri sayıma geçti. 5G‘nin etkisi ile artık akıllı telefon piyasasında fiyat performans açısından önemli modeller ortaya çıkıyor. Firma Galaxy M serisinin ilk 5G özellikli yeni üyesini yakında tanıtacak. Çinli rakiplerinin gerisinde kalmak istemeyen Güney Kore devi, yeni cihazını yakında tanıtacak. Bu ay sonu tanıtılacağı iddia edilen akıllı telefon ile alakalı resmi bilgiyi Amazon Hindistan verdi. Popüler alış veriş sitesinde akıllı telefonun tanıtım etkinliği için birkaç yeni görsel de ortaya çıktı. Merakla beklenen akıllı telefon 28 Nisan tarihinde kullanıcıların karşısına çıkacak. İlk gelen bilgilere göre çevrimiçi bir etkinlik ile Samsung Galaxy M42 5G modelini piyasaya gösterecek. Amazon‘da bu etkinliğin partnerlerinden biri olarak yerini alacak.
Daha önceden de belirttiğimiz gibi Samsung Galaxy M42 5G modeli, serinin ilk 5G özellikli akıllı telefonu olacak. Artık giriş seviyelere dahi gelen 5G özelliğini orta seviyede de görmeye alıştık. Birçok orta seviye akıllı telefon artık piyasaya 5G‘li bir şekilde çıkıyor. Bu nedenle artan alternatif sayısı nedeniyle Samsung da öne çıkmak istiyor. Galaxy A serisine çoktan 5G‘yi getiren Güney Kore devi, artık Galaxy M serisini de günümüz rekabetine uygun hale getirecek. Akıllı telefon gücünü Qualcomm yapımı işlemciden alacak. Cihazda Snapdragon 750G işlemcisi yer alacak. Zira Amazon’da paylaşılan görsellerde de cihazın kullanacağı işlemci kesinleşti. Diğer detaylı teknik özellikleri belli olmayan akıllı telefon serinin en hızlı modeli olmayı amaçlıyor. “Fastest Monster” sloganıyla piyasaya çıkacak cihaz, özellikle işlemci performansına oldukça güveniyor. Performansı merakla beklenen akıllı telefonun tasarım detayları da ortaya çıktı.
Samsung Galaxy M42 5G tasarım detayları belli oldu!
Amazon Hindistan’ın paylaştığı görseller sayesinde Samsung Galaxy M42 5G modelinin tasarımı belli oldu. Akıllı telefon boyutu açıklanmayan damla çentikli ekran ile piyasaya çıkacak. Firma çoğu serisinde yer verdiği delikli ekran teknolojisini bu modelde tercih etmemişe benziyor. Bununla birlikte akıllı telefonun AMOLED ekran paneline sahip olacağına kesin dersek yanlış olmaz. Bir ön kamera ve dört adet de arka kamera ile cihaz tam beş kameraya bünyesinde yer veriyor. Bununla birlikte kamera özellikleri henüz belli değil. Bir tek arkada yer alan ana kameranın 64 MP olduğu daha önceden ortaya çıkmıştı. Ayrıca akıllı telefonun parmak izi okuyucusu görsellere göre ekran altında yer alıyor. Akıllı telefon tasarım detayları bakımından Galaxy A42 modelinin neredeyse aynısı. Firma Galaxy A42 modelini yeniden düzenleyip piyasaya sürecek gibi gözüküyor. İki telefon arasındaki en büyük farklar ise batarya kapasiteleri ve arka ana kamera değerleri.
Samsung Galaxy M42 5G modeli 6000 mAh değerinde batarya kapasitesine sahip olacak. Galaxy M serisinin en önemli özelliği olan devasa bataryalar bu modelde de kullanıcılarının karşısına çıkacaklar. Bununla birlikte akıllı telefonun şarj teknolojisi ile alakalı yeni bir bilgi ortaya çıkmadı. Tanıtımına çok az bir süre kalan akıllı telefon, bu süre zarfında yeni detaylar ile bizleri karşılayabilir. Orta seviyeye hareketlilik getirmek isteyen akıllı telefonun, 270 ile 335 dolar arası fiyat etiketine sahip olacağı iddia ediliyor. Bununla birlikte akıllı telefonun Türkiye fiyatı ile alakalı kesin bir bilgi yer almıyor. Bakalım firma yeni akıllı telefonu ile orta seviye rekabetinde öne çıkmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi, Mi Fan Festivali 2021’de Büyük Bir Başarı Elde Etti
Xiaomi, 59 ülkede 70’in üzerinde çevrimiçi ve 300’ün üzerinde çevrimdışı iş ortağı ile iş birliği gerçekleştirerek 6 Nisan’da başlayan ve 12 Nisan’da sona eren küresel alışveriş etkinliği Mi Fan Festivali (MFF) düzenledi. Hindistan dışında yer alan bu pazarlarda, 6-12 Nisan tarihleri arasında yaklaşık 3,05 milyon akıllı telefon ve 1,94 milyon ekosistem ürünü satıldı.
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Xiaomi’nin herkese inovasyon ve akıllı yaşam tarzı sağlama konusundaki kararlılığını yansıtan Mi Fanları ve tüketiciler, Xiaomi’nin akıllı cihazlarına büyük bir ilgi gösterdi. Festival süresi boyunca 794.000 akıllı yaşam cihazı ve 799.000 akıllı giyilebilir cihaz satıldı. Geleneksel olarak her yıl düzenlenen etkinlik, Xiaomi’nin kullanıcılarıyla arkadaşlık kurmadaki başarısını gösteriyor. Xiaomi’nin Kurucusu, Başkanı ve CEO’su Lei Jun, 6 Nisan’da Çin’de düzenlenen MFF partisinde şunları söyledi: “Geriye dönüp geçtiğimiz 11 yıla baktığımda kullanıcılarımızla sonsuza kadar arkadaş olmayı tercih ederek çok doğru bir adım atmış olduğumuzu görüyorum. Bu süre zarfında çeşitli zorluklarla karşılaştık, ancak Mi Fanları her seferinde özverili destekleri ve yardımlarıyla dostluklarını gösterdiler.” Lei Jun ayrıca, Mi Fanlarıyla yaptığı görüşmelerde “Ar-Ge alanında kullanıcı katılımı” modeline sadık kalınacağını ve Mi Fanlarının Xiaomi ürünlerinin geliştirilmesinde önümüzdeki on yılda da büyük rol oynamaya devam edeceğini birçok kez dile getirdi.
Mi Fan Festivalinde en çok ilgi gören ürünler
Mi 11 Ultra
Xiaomi’nin üst düzey amiral gemisi akıllı telefon modeli Mi 11 Ultra, üçlü kamera kurulumuyla fotoğrafçılık ve video özellikleri ile dikkat çekiyor. E4 malzemeyle hazırlanan 6,81 inç 120Hz WQHD+ Samsung Amoled dört kavisli Nokta Ekran ile Mi 11 Utra, iyi bir ekran performansı sunuyor. Önemli bilgileri ve selfie ön izlemesi sağlayan 1,1 inç AMOLED arka ekran bir yeniliği taşıyor. Mi 11 Ultra gücünü performansıyla dikkat çeken Qualcomm® Snapdragon™ 888 mobil platformundan alıyor. 67W kablolu ve kablosuz turbo şarj teknolojisi sayesinde Mi 11 Ultra’nın pili sadece 36 dakika içinde %100 şarj seviyesine ulaşıyor.
Mi 11i
Mi 11i, kullanıcılara ses ve görsel deneyim sunan çift hoparlör ve Dolby Atmos® teknolojisini içeren ilk Xiaomi akıllı telefon modeli olarak öne çıkıyor. Ayrıca, 4.520 mAh (tip) pili ve 33W hızlı şarj özellikleri sayesinde cihaz bütün gün kullanılabiliyor. Qualcomm® Snapdragon™ 888 mobil platformu cihazın daha az enerji tüketmesine olanak tanıyor. İnce yapısı ve cam gövdesiyle kullanıcılara daha fazla konfor sunuyor.
Mi 11 Lite 5G ve Mi 11 Lite
Tüy kadar hafif ve şık Mi 11 Lite 5G ve Mi 11 Lite, performansıyla gençlerin trendlerini belirliyor. Her iki cihaz da kamera performanslarıyla fotoğraf ve video stüdyosunu kullanıcıların ceplerine taşıyor ve stüdyo kalitesinde fotoğraflar ve videolar çekmelerine olanak tanıyor. 10 bit TrueColor desteğine sahip 6,55 inç AMOLED Nokta Ekran, her iki cihazda da iyi bir ekran performansı sağlıyor.
Mi Smart Band 6
Yeni Mi Smart Band 6, büyük ekranı ve net çözünürlüğüyle öne çıkıyor. Çeşitli egzersiz aktiviteleri ile Mi Smart Band 6, spor yaparken en iyi arkadaşınız haline geliyor. Ayrıca, uyku döngüsü takibinin yanı sıra SpO2 ve kalp atış hızının ölçümüne yardımcı oluyor.
Mi Smart Projector 2 Pro
Mi Smart Projector 2 Pro, 1920 x 1080 FHD görüntü kalitesi, DTS-HD ve Dolby Audio™ destekli dahili 10W hoparlörleri ile sinema deneyimini evde yaşamanıza olanak tanıyor. Çok yönlü trapezoid düzeltme sayesinde cihaz kolaylıkla konumlanabiliyor ve kurulabiliyor. Android TV™ işletim sistemi, kullanıcıların evde sonsuz eğlencenin tadını çıkarmasını sağlıyor.
Redmi Note 10 Pro
Tasarımı ile dikkat çeken ve birden fazla renk seçeneğine sahip olan Redmi Note 10 Pro, yüksek çözünürlüklü kamerası ve çeşitli kamera modlarıyla iyi fotoğraflar çekilebilmesine olanak tanıyor. Redmi Note 10 Pro gücünü piyasadaki en güçlü 4G işlemcilerden biri olan Qualcomm® Snapdragon™️ 732G’den alıyor.
Redmi Note 10S ve Redmi Note 10
Redmi Note 10S ve Redmi Note 10, güncellenmiş tasarımı ve klasik renkleriyle öne çıkıyor. Dörtlü kamera kurulumuna sahip her iki cihaz da uzak ve yakın çekim görüntüler yakalanmasına olanak tanıyor. Redmi Note 10S, daha iyi performans sağlayan MediaTek Helio G95, Redmi Note 10 ise Qualcomm® Snapdragon™ 678 ile donatılmış.
Redmi Note 10 5G
Güzel bir kullanıcı deneyimi ve pil kullanımı sunan Redmi Note 10 5G, tüm kullanıcıların 5G’den uygun fiyatlarla faydalanmalarını sağlıyor. 48MP ana kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik sensörü zahmetsizce fotoğraf çekmeye olanak tanıyor. Redmi Note 10 5G, uzun ömürlü 5.000 mAh (tip) pil ve 18W hızlı şarj desteğiyle öne çıkıyor.
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