Xiaomi Mi Mix Fold, 1 dakika içinde 30.000 birim satışı geçti!

reklam

Bugün, Xiaomi’nin ilk katlanabilen akıllı telefonu olan Xiaomi Mi Mix Fold, tüm satış kanallarında resmi olarak piyasaya çıktı. Cihaz, beklendiği üzere 9.999 Yuan(1533$) başlangıç fiyatı ile satışlara başladı. Xiaomi’nin yeni katlanabilen akıllı telefonu, ilk gün satışlarında bir dakika içinde 400 milyon Yuanlık satış gerçekleştirdi. Bu değer dolar cinsinden 61.34 milyon$’a denk geliyor. Buna göre cihazın en yüksek fiyatlı modeli olan 12.999 Yuanlık modelin, 30.000 birimden fazla sattığını söyleyebiliriz.

İlginizi çekebilir: Huawei, 2030’da 6G’ye geçiş yapacak!

reklam

Xiaomi Mi Mix Fold, katlanabilen akıllı telefonlar arasında nasıl bir yere sahip?

Bugün gerçekleşen yoğun satışın ardından Xiaomi Mi Mix Fold, katlanabilen akıllı telefonlar arasında önemli bir yere sahip olduğunu gösterdi. Bununla birlikte şirket, yoğun talebe rağmen arz konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadı. Cihazın katlanabilen akıllı telefon sektöründeki rakipleri ise ilk gün yalnızca binler seviyesine satış gerçekleştirmişti. Bu telefon, bilk katlanabilen akıllı telefonu olmasına rağmen en üst segment özelliklere sahip. Üretici, Mi Mix Fold’un 200.000 katlamaya kadar dayanıklı olduğunu belirtti. Hatta bu limitin 1.000.000’a kadar çıkması da mümkün.

reklam

Xiaomi, cihazla ilgili ilginç bir meydan okuma başlattı. Bu meydan okumada Xiaomi Mi Mix Fold, bir canlı yayın odasında düzenli olarak katlanıp tekrardan açılarak dayanıklılık testinden geçecek. Böylece 1.6 saniyede bir katlanan telefonun ne kadar dayandığını görmüş olacağız.

Mi Mix Fold, hangi teknik özelliklere sahip?

Xiaomi Mi Mix Fold, piyasadaki en güçlü teknik özelliklere sahip cihazlardan biridir. Telefon, Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alıyor. Bununla birlikte cihazda 12/16 GB LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama arabirimi mevcut. Mi Mix Fold, kapalı halde 6.52 inçlik 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip AMOLED bir panel kullanmakta. Açık halde ise bu ekran 8.01 inç boyutuna çıkıyor. Ayrıca bu ekranda 2K çözünürlük, HDR10+ ve Dolby Vision desteği de bulunmakta.

Mi Mix Fold’un, Xiaomi’nin kendi geliştirdiği Surge C1 çipiyle geldiğini de unutmamak gerek. Bu çip, yüksek ve alçak frekanslı sinyallerin paralel işlenmesiyle gerçekleşen çift filtreli bir konfigürasyona sahiptir. Yeni çip ile birlikte sinyal işleme verimliliği de %100 artış gösterdi. Firma, kendi geliştirdiği algoritmalarla birlikte görüntüleme teknolojisini bir adım öteye taşımayı hedefliyor.

Mi Mix Fold, kamera tarafında sıvı lens teknolojisi ile birlikte geliyor. Bununla birlikte sıvı lenslerde özel biyonik teknolojiler kullanılmakta. Sıvı lens, geleneksel optik lenslerin yerini almayı hedefleyen bir teknolojidir. Sıvı lensler ile birlikte akıllı telefon kameraları, insan gözüne benzer çekimler yapmaya yaklaşacak.

Mi Mix Fold, nasıl bir fiyatlandırma ile satışa çıktı?