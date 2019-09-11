Android 10, yeni paylaşım sekmesiyle geliştiricilerin oyununu bozdu!

Android 10, geçtiğimiz günlerde Google’ın üretip, resmi satışını yaptığı Pixel serisi akıllı telefonlara yayınlandı. Sessiz sedasız yayınlanan güncellemede bazı detaylar oldukça ilgi uyandırıcı gözüküyor.

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Android’de yer alan paylaşım sekmesindeki yenilikler, güncellemeyle gelen birçok değişiklikten sadece birini oluşturuyor. Sözde daha hızlı paylaşım kolaylığı, paylaşımdan önce bağlantılar için yeni önizlemeler ve görüntüler belirleme, 9 farklı hedefle bunları paylaşma gibi özellikler sunuyor.

İşinizi kolaylaştırmak için kullanılması gereken 4 kısayolu sekme içerisinde kullanıcılara önerebiliyor. Fakat Beta 3’ten beri varolan ve hiç bahsedilmeyen bir özellik daha var. Artık uygulama geliştiricileri tarafından paylaşım sekmesine isim belirlenemeyecek.

Yani demek istediğim şu ki, Android 10 çeşitli kurnazlıklarla uygulamaların alfabetik olarak üst sıralarda yer almasını engelleyecek.

Android’in önceki versiyonlarında İngilizce’de daha bariz kullanılan “Add to” fiili kelime başına getirilerek uygulamanın ön sıralarda yer alması sağlanırdı. Görselde görüldüğü üzere hala yerini koruyor fakat uygulama simgelerinin altına konumlandırılmış.

Yeni sistemle birlikte tüm uygulamalar alfabetik şekilde sekme içerisinde yerlerini alıyor. Bu da tüm yazılımları eşit kılarak kullanmak istediğiniz uygulamayı seçmenizi kolaylaştırıyor.

Bu tip tarafsız hareketler Google’a fazlasıyla yakışıyor. Özellikle 21. yüzyılda şirketlerin buncasına rekabet içerisinde olduklarını düşünürsek, biraz olsun bu karmaşadan kurtulabiliyoruz.