Ancestors: The Humankind Odyssey için yeni 101 videosu

Panache Digital Games ve Private Division yayımladıkları yeni video serisi ile Ancestors: The Humankind Odyssey’in derinliklerine iniyor.

İlk üç videoda Kreatif Direktör ve Panache Digital Games kurucularından Patrice Désilets ile oyunun temel hayatta kalma yeteneklerine ve yolculuk boyunca karşılaşacağınız tehlikelere odaklanacaksınız. Yeni ekran görüntüleri ile bezeli videolarda oyuncular, 10 milyon yıl öncesine gidip insan evriminin hayatta kalmasını sağlamak için Neojen Afrika döneminde nasıl keşifler yapabileceklerini görecekler.

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Oyunla ilgili gelen bilgilere göre yeni oyun içi görüntüler ve bilgiler önümüzdeki günlerde yayınlanacak yeni videolarla açığa çıkacak.