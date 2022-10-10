En büyük beş PC üreticisinden sadece Apple geçtiğimiz çeyrekte bir önceki yıla göre daha fazla PC teslim etti. Buna karşılık, analist firmaları Canalys ve IDC’ye göre Lenovo, HP, Dell ve ASUS daha az bilgisayar teslim etti. HP neredeyse yüzde 28 ile en büyük düşüşü yaşadı.

Canalys ve IDC, küresel PC pazarının geçtiğimiz çeyrekte yüzde 15 ila 17,7 oranında düştüğünü söylüyor. Bu iki analist firmaya göre, geçen yılın üçüncü çeyreğine kıyasla yaklaşık 14 milyon daha az PC teslim edildi. İki firma bunun nedeninin, kısmen artan enflasyon nedeniyle tüketicilerin ve okulların daha az bilgisayar sipariş etmesi olduğunu söylüyor. İşletmeler de daha az bilgisayar satın alıyor.

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Analistler, PC teslimatlarının sayısının hala korona öncesine göre daha yüksek olduğunu söylüyorlar. Teslim edilen bilgisayar sayısı son iki yıldır ilk kez bu yılın ilk çeyreğinde düştü. Canalys, düşüşün önümüzdeki yıl da devam etmesini bekliyor.

Bir yıldan daha erken teslimat yapan tek PC tedarikçisi Apple oldu. IDC’ye göre Apple, aslında ikinci çeyrekte teslim etmeyi planladığı PC’leri üçüncü çeyrekte teslim ettiği için yüzde 40 daha fazla PC teslim etti. İkinci çeyrekte Apple, Çin’deki karantinalardan çok çekti.

Canalys, Apple’ın büyümesi konusunda çok daha az iyimser ve bu oranı yüzde 1,7’de tutuyor. İki analist firmasının farklı kaynaklara sahip olması ve PC’ler için farklı tanımlar kullanması nedeniyle rakamlar farklı olabilir.

İki analist firmasına göre HP en fazla düşüş gösteren firma oldu. Bu şirket son çeyrekte bir önceki yıla göre yüzde 27,8 daha az bilgisayar teslim etti. Bu üretici 2021’in üçüncü çeyreğinde hala 17,6 milyon PC teslim ederken, son üç ayda 12,7 milyon teslim etti. Dell yaklaşık yüzde 20 daha az bilgisayar teslim etti. Lenovo ve ASUS sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 8 daha az bilgisayar teslim etti.