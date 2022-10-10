Samsung bu hafta yaptığı açıklamada, Tizen OS sisteminin ilk kez diğer üreticilerin Smart TV’lerinde de yer alacağını duyurdu. Şirket ortaklıklar kurdu, böylece bu yıl içinde Türkiye, Avustralya, İtalya, Yeni Zelanda, İspanya ve İngiltere’de Tizen sistemini kullanan diğer markaların TV’lerine sahip olacak.

Bu ortaklıklar, geçen yıl duyurulan ve tam da bu amaca yönelik yeni bir Samsung programının sonucudur. Üretici, Akıllı TV’ler için büyüyen sistemini daha da yaygınlaştırmak amacıyla, Tizen OS’yi yetkili markalar arasında donanım düzeyinde optimize etmeye yardımcı olmak için doğrudan ortaklarıyla birlikte çalışıyor.

Samsung dışında hangi markalar Tizen OS kullanacak?

Tizen lisansı ile çalışacak markalar arasında Güney Koreli dev tarafından örnek gösterilen Bauhn, Linsar, Sunny ve Vispera var. Bu şirketlerin akıllı TV’leri Samsung TV Plus, Universal Guide ve Güney Koreli üreticinin ünlü dijital asistanı Bixby gibi özellikler sunacak.

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Samsung’un görsel ekran işinden sorumlu başkan yardımcısı Yongjae Kim, “Bu yeni Tizen destekli Smart TV’lerden başlayarak, lisanslama programını genişletmeye ve Tizen OS ile ekosistemini dünya çapında daha fazla ürün ve markaya tanıtmaya devam edeceğiz” dedi.

Samsung’un yanı sıra LG’nin de Akıllı TV’lere yönelik sistemi webOS için bir lisanslama sistemine sahip olduğunu belirtmek gerekir. Akıllı TV sektöründe lider olan şirketlerin genişleme çözümleri, Android ve Google TV’yi her geçen gün daha fazla cihaza yerleştiren Google gibi devlerle rekabet etmeyi amaçlıyor.