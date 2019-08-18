Amerika, Huawei için verdiği geçici lisansı uzatıyor

Amerika hükümetinin Huawei için Mayıs ayında verdiği geçici ticaret lisansının süresi doluyor. Markanın yasak sonrasında Amerikan şirketleriyle iş yapabilmesinin önünü açan lisanslama süresinin bir kez daha uzatılacağı yönünde bilgiler geliyor.

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Huawei için uygulanan geçici ticaret lisansı süresi uzatılıyor

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının odak noktasında bilindiği üzere teknoloji devi Huawei bulunuyor. Huawei’nin Amerika tarafından hedef alınması, markanın gelecek planlarını bir anda alt üst etti. ABD Ticaret Departmanı tarafından ambargo kararı verilen Huawei, bu kararın uygulanması durumunda Amerika merkezli şirketler ile çalışamayacaktı. Ancak devlet başkanları düzeyindeki görüşmeler neticesinde Çinli şirkete 90 günlük geçici bir ticaret lisansı verilmesi kararlaştırıldı ve sorun kısmen çözüldü.

Mayıs ayında verilen 90 günlük geçici ticaret lisansının süresi bugün itibarıyla sona eriyor. Dolayısıyla akıllı telefon dünyasında yine sancılı bir sürecin yaşanma ihtimali bulunuyor. Reuters’ın haberine göre ABD Ticaret Departmanı, söz konusu lisansın süresini 90 gün daha uzatma kararı aldı. ABD Ticaret Sekreteri Wilbur Ross’a göre Amerika merkezli 50’den fazla şirket, Huawei ile ticaret yapabilmek için departmana başvuruda bulundu. Sürenin uzatılma kararının, olası ambargo başlangıcında Amerika’nın ihracatının etkilenmemesi adına alındığı ifade ediliyor.

ABD Ticaret Bakanlığı, söz konusu süre uzatımı hakkında henüz bir bilgilendirme açıklaması yayınlamadı. Dolayısıyla konuşulan 90 günlük ek süre kesinlik kazanmış değil. Bugün yapılacak bir duyuru ile sürenin uzatılacağının resmi olarak açıklanması bekleniyor.