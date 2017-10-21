AMD’nin Mobil Ryzen İşlemcilerinin Benchmark Testleri Ortaya Çıktı

AMD’nin Mobil Ryzen İşlemcilerinin Benchmark Testleri Ortaya Çıktı

21 Ekim, 2017 İşlemci 0 yorumlar

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Yıllarca Intel’in arkasında yer alan AMD yeni çıkardığı Ryzen mikromimarisi ile geliştirdiği işlemciler şirketi yeniden eski günlerine döndürdü.

HP’nin yeni Envy x360 modelinin AMD’nin Ryzen 5 2500U APU işlemcileri ile geleceğinin haberinin ardından Ryzen’in yeni mobil işlemcilerinin benchmark testleri ortaya çıktı. Mobil işlemciler Zen mikromimarisi üretilecek ve içerisinde Radeon Vega mobil grafik işlemcisi yer alacak. Ryzen 5 2500U ve Ryzen 7 2700U işlemcilerin güç tüketimi ise henüz bilinmiyor.

Ryzen 5 2500U, 2.0 GHz hızda çalışan dört çekirdek ve 8 iş dizisine sahip. 6 MB L3 tampon belleğe sahip olan işlemcilerin çekirdek hızları 3.6 GHz’e kadar çıkabiliyor. Ryzen 7 2700U aynı sayıda çekirdeğe sahip. Ancak Ryzen 7 7200U’nun çekirdekleri 2.2 GHz hızında ve 4.0 GHz’e kadar çıkabiliyor.

Ryzen 7 2700U’nun fizik motoru sonuçları Core i7-8550U sonuçları oldukça yakın. Ryzen 7 2700U grafik konusunda çok daha iyi. Ryzen 7 2700U’nun grafik performansı NVIDIA’nın MX150 grafik kartı ile çok yakın. Yeni işlemciler 2017 yılının sonuna doğru çıkacak ve büyük ihtimalle 2018 yılı başında çıkan dizüstü modellerinde yer alacak.

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