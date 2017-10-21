AMD’nin Mobil Ryzen İşlemcilerinin Benchmark Testleri Ortaya Çıktı

Yıllarca Intel’in arkasında yer alan AMD yeni çıkardığı Ryzen mikromimarisi ile geliştirdiği işlemciler şirketi yeniden eski günlerine döndürdü.

HP’nin yeni Envy x360 modelinin AMD’nin Ryzen 5 2500U APU işlemcileri ile geleceğinin haberinin ardından Ryzen’in yeni mobil işlemcilerinin benchmark testleri ortaya çıktı. Mobil işlemciler Zen mikromimarisi üretilecek ve içerisinde Radeon Vega mobil grafik işlemcisi yer alacak. Ryzen 5 2500U ve Ryzen 7 2700U işlemcilerin güç tüketimi ise henüz bilinmiyor.

Ryzen 5 2500U, 2.0 GHz hızda çalışan dört çekirdek ve 8 iş dizisine sahip. 6 MB L3 tampon belleğe sahip olan işlemcilerin çekirdek hızları 3.6 GHz’e kadar çıkabiliyor. Ryzen 7 2700U aynı sayıda çekirdeğe sahip. Ancak Ryzen 7 7200U’nun çekirdekleri 2.2 GHz hızında ve 4.0 GHz’e kadar çıkabiliyor.

Ryzen 7 2700U’nun fizik motoru sonuçları Core i7-8550U sonuçları oldukça yakın. Ryzen 7 2700U grafik konusunda çok daha iyi. Ryzen 7 2700U’nun grafik performansı NVIDIA’nın MX150 grafik kartı ile çok yakın. Yeni işlemciler 2017 yılının sonuna doğru çıkacak ve büyük ihtimalle 2018 yılı başında çıkan dizüstü modellerinde yer alacak.