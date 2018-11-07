İşte MIUI 10 arayüz güncellemesini alacak telefonlar

Temmuz ayında MIUI 10 arayüzünü alacak cihazların bir kısmı açıklanmıştı. Bugün Çin medyasında yayınlanan habere göre 20 cihaz daha bu güncellemeyi alacak.

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Cihazlarda yapay zeka özellikleri geliştirilecek

Güncellemeyi alacak cihaz listesinde en başta bulunan cihaz Poco F1 olurken, Redmi 6 serisinin cihazları bu kullanıcı arayüzü güncellemesini alıp almayacağı belli değil. MIUI 10 arayüzü hareket odaklı ve tam ekran deneyimlerine odaklanan bir arayüz konumuna sahip. Ayrıca geleceği telefonlara daha gelişmiş bir AI modu sunacak. Hatta kamerası eski konumuna gerilemiş cihazlarda bu güncellemeden yararlanacak.

Yapılacak bu yazılım güncellemesi ile cihaz çevre seslerine bağlı olarak doğa seslerini taklit eden yeni zil sesleri oluşturacak. Aynı zamanda Araç Modu ve tasarım iyileştirmeleri de bu güncelleme içerisinde yer alıyor.

İşte yeni kullanıcı arayüzünü alacak cihazların tam listesi;