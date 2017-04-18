AMD’nin Yeni Ekran Kartları Uygun Fiyata Performans Sunacak

Geçen sene hayatımıza girmiş olan AMD RX 400 serisi ekran kartları uygun fiyatlı ancak güçlü kartlardı ve RX500 serisi ile bu gelenek devam ediyor.

AMD RX500 serisi ile 400 serisi arasında çok büyük bir fark yok ancak geçen seneki kartların fiyatına daha fazla saat hızı almak mümkün. Serinin en yüksek modeli RX580 ile 1440p’de 60 fps oyun oynanması planlıyor. Geçen sene RX400 serisi ile ucuz ekran kartlarının VR performansı verebileceğini görmüştük.

RX580, 1257 MHz saat hızına sahip olacak. Bu hız yük altında 1340 MHz’e çıkabilecek. Geçen seneki RX480 1120 MHz hıza sahipti ve yük altında 1266 MHz hıza kadar çıkabiliyordu. RX570’te de ile gelen gelişmelerde benzer. RX570 1168 MHz hıza sahip ve bu hız 1266’ya kadar çıkabiliyor. RX470’te ise bu durum 926’ya 1206 MHz şeklindeydi. RX560’ın saat hızı 1175 ve 1275 MHz’e kadar çıkabiliyor. RX460’ın hızı ise 1090’a 1200 MHz olarak duyurulmuştu.

Bütün bu değişikliklere rağmen fiyatlar benzer. RX580’in 8 GB modeli 229$’dan 4 GB modeli ise 199$’dan satışa çıkacak. 4 GB’lık RX570 169$’dan, 2 GB’lık RX560 99$’dan satılacak. Şirket bunların başlangıç fiyatı olduğunu ve üzerindeki özelliklere göre değişiklik olabileceğini belirtti.