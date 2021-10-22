AMC Dogecoin Kabul Edecek ve Kendi Kripto Parasını Çıkartacak

AMC, Dogecoin hayranlarından gelen baskıya daha fazla dayanamadı ve kabul edecekleri kripto paralar arasına Dogecoin’i de ekledi. Ayrıca CEO Adam Aron, yalnızca kripto paralarla ödeme almayacaklarını ve bununla birlikte kendi kripto paralarını da çıkartacaklarını söyledi.

ABD’nin dev sinema zinciri AMC, kripto paralarla oldukça yakından ilgileniyor. Şirket, bir kaç ay önce ilk olarak çevrimiçi bilet satışlarında ve hediye kartlarında bu senenin sonuna kadar Bitcoin ile ödeme kabul etmeye başlamayı düşündüklerini açıklamıştı. Bundan bir süre sonra da şirket kripto paralar ile ödeme kabul etmeye karar vermiş. Hatta kabul edecekleri kripto paralar arasına Bitcoin’in yanında Ethereum, Litecoin ve Bitcoin Cash’i de eklemişti.

Bunun üzerine Dogecoin hayranları CEO Adam Aron’u Twitter üzerinden sıkıştırarak firmanın ilgisini çekmeyi başarmıştı. Ardından Adam Aron Twitter üzerinden bir oylama başlatarak Dogecoin kabul etmek konusunda toplumun fikrini istemişti. Oylamadan Dogecoin için olumlu bir sonuç çıkmış ve Adam Aron da bu kararı düşüneceklerini açıklamıştı. Ve şirketten gelen yeni açıklama ile Dogecoin de kabul edilecek kripto paralar listesine eklenmiş oldu. Ayrıca AMC’nin çıkartmayı düşündüğü kendi kripto parası da muhtemelen yakın bir gelecekte bu listeye eklenecek.

AMC’nin CEO’su Adam Aron, CNBC’ye yaptığı açıklamada sinema zincirinin kendi kripto parasını oluşturmanın yollarını aradıklarını açıkladı. Ve şu ifadeleri kullandı:

“İyi bir kripto para kabul edicisi olmanın yanında AMC’nin başarılı da bir kripto para sahibi olması için bir çok sebep var,” “Bu da üzerinde çalıştığımız düzinelerce fikirden sadece bir tanesi.”

CNBC’nin paylaştığı görüntülerde bunun ötesinde yapılan açıklamalar gösterilmiyor. Dolayısıyla Aron’un firmanın başka fikirlerini açıklayıp açıklamadığı da net değil. Ancak AMC, Dogecoin ile ilgili de açıklamalar da bulundu. Şirket, BitPay kullanarak hediye kartları için çevrimiçi ödemeleri kabul etmeye başlıyor.

AMC’nin finansal borsalardaki kaderi Dogecoin ile kardeş olarak görülüyor. AMC’nin hisseleri borsada Dogecoin de kripto paralar arasında “meme hisse” ve “meme coin” yani şaka hissesi ve şaka kripto parası olarak biliniyor. AMC hisselerinin fiyatı da Dogecoin gibi kitlesel bir örgütlenme hareketiyle beraber olduğundan çok yüksek seviyelere getirilmişti. Ayrıca AMC’den belirle zaman aralıklarında gelen kripto para açıklamaları da şirketin hisselerini olumlu etkiliyor. Dolayısıyla hayranlar talep etti ve AMC de kabul etti ve kripto paraları bünyesine dahil etti.