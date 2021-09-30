Amazon’un Yeni Oyunu ‘New World’!

Herkes Amazon’un bu hafta başında yaptığı yeni tatil aletleri maratonu duyurusuna dikkat ederken, şirketin elinde zaten yeni bir hit vardı. Amazon’un video oyun geliştirme kolu olan Amazon Game Studios, salı günü PC oyun dünyasını büyüleyen “New World” adlı yeni bir bilgisayar oyunu yayınladı.

“New World”, binlerce oyuncunun, sömürge Amerika’nın sihirle aşılanmış bir versiyonuna benzeyen sanal bir koloniyi keşfetmesini ve inşa etmesini sağlayan çevrimiçi bir oyun. Lansmanından bu yana, PC oyunları için en popüler çevrimiçi mağaza olan Steam’de belirli bir zamanda yüz binlerce eşzamanlı oyuncu ortalaması aldı.

Lansman gününde, oyun 700.000’den fazla eşzamanlı oyuncuya ulaştı ve onu Steam’in şimdiye kadarki en büyük lansmanlarından biri haline getirdi. Perşembe sabahı itibariyle 450.000’den fazla eşzamanlı oyuncu vardı. Bunun da ötesinde, sadece oynamak için oyuna girmeyi bekleyen 10.000’e kadar oyuncunun sıralandığına dair raporlar var.

“New World”ün arkasındaki erken ivme devam ederse, yakında “Fortnite”, “PUBG” ve “World of Warcraft” gibi çok popüler çevrimiçi oyunların kanonuna girecek. Oyun oynamak muhtemelen Amazon’un e-ticaret veya bulut hizmetlerinden gördüğü türden gelirler sağlamasa da, diğer eğlence kolu olan Amazon Studios’un aksine, şirket için doğrudan para kazanabilir.“New World”ün maliyeti ise 39.99 dolar.

New World: Launch Trailer – YouTube

Ayrıca Amazon, oyun odaklı video akışı hizmeti olan Twitch’in sahibi. “New World” gibi popüler bir oyun Twitch’te görünebilir ve Amazon için yeni dijital reklam dolarının üzerine daha fazla ilgi ve potansiyel satışlar getirebilir.

“New World” Amazon için önemli bir adıma işaret ediyor. Geleneksel oyun yayıncıları dışındaki çok az şirket, sektöre girme konusunda başarılı oldu. Örneğin, Google oyun geliştirme stüdyosunu bu yılın başlarında kapattı.

“New World”ün erken başarısı, Amazon’un oyunculardan gelen zayıf bir tepkinin ardından piyasaya sürülmesinden sadece aylar sonra çevrimdışına aldığı “Crucible” adlı bir oyunla geçen yıl büyük bir video oyununa yönelik ilk girişimiyle doğrudan tezat oluşturuyor. Başlığı geliştirmek için birkaç yıl harcayan Amazon Game Studios için bir utançtı. Oyun dünyasındaki pek çok kişi, Amazon’un bir gün başarılı olup olmayacağını merak etti.

Şimdi ise cevaplarını aldılar.