Amazon Web Servisleri ve Startup destekleri için meetup

Amazon Web Servisleri (AWS) sayesinde Amazon için dünyanın en büyük cloud servis sağlayıcısı diyebiliriz. Bu özelliği Amazon’u, giderek artan bir popülerliğe sahip start-up dünyasının günümüzdeki en büyük destekçisi konumuna da getirmekte. Yeni ve gelişme aşamasındaki start-up’ların en gelişmiş teknoloji kullanarak rekabet şansını arttırması oldukça önemli. Bu nedenle start-up’ların can damarlarından biri olan yüksek teknolojiyi en uygun ve güvenilir yoldan sağlayabilmesi ve böylelikle bir adım öne geçebilmesi için Amazon Web Servisleri’yle neler yapılabileceğine yönelik bir meetup gerçekleştiriliyor. Bu etkinlikte, yeni kurulan bir işletmenin teknoloji ihtiyaçlarını belirlerken en iyi cloud altyapısının nasıl kurulacağı hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz.

Sunumu yapacaklar

Halil Bahadır – AWS

Bülent Sezgin – LimonHost

H.İbrahim Ünyeli – LimonHost

Ajanda

18:30 – 19:00 – Karşılama ve Networking

19:00 – 19:20 – Neden Public Cloud ve neden AWS?

19:20 – 19:45 – Örnek Online Oyun senaryosu üzerinden AWS Public Cloud yaklaşımı.

19:45 – 20:05 – Startuplar için AWS destekleri ve Free Tier servisler.

20:05 – 20:30 – Kapanış ve Networking Orange Lab

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ING Bank Türkiye’nin Dijital İnovasyon Atölyesi olarak 2016 Mayıs’ta hayata geçirilmiş olup, Ar-Ge çalışmaları ile kurumiçi girişimcilik faaliyetlerinin yürütülmesi ve startup ekosistemiyle işbirliklerinin geliştirilmesi için merkezi rolü oynamaktadır.