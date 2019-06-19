Amazon, True Tone teknolojisine sahip Yeni Kindle Oasis’i duyurdu!

Amazon, fiyatıyla dikkat çeken yeni e-kitap okuyucusu Kindle Oasis’i kullanıcılara duyurmuş oldu. Üst düzey kullanıcı sınıfına hitap edecek cihaz Apple‘ın teknolojilerini kullanacak.

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Amerikan Devi, özellikle bu aralar ürün ailesinin üyelerinin donanımlarını birbir yenilemeye başlamıştı. Geçtiğimiz ay, Fire 7 tabletinde donanımsal yükseltmelerde bulunan firma ayrıca yeni akıllı asistan özelliğine sahip bluetooth hoporlör olan Kids Echo Dot‘unu tanıttı.

Amazon‘un bu yeni kitap okuyucusunda geçen yılın tasarımsal çizgisi korunmuş. Üst düzey e-mürekkep ekrana sahip olan cihaz eski versiyona nazaran dikkat çekici bazı özellikler sunuyor.

Yeni Kindle Oasis, gece kullanıma uyum sağlayan renkli arka aydınlatmalı bir panelle geliyor. Apple’ın özellikle iPad cihazlarında gördüğümüz True Tone teknolojisini ilk defa kitap okuyuculara taşıyan firma, bununla birlikte gözümüze zarar verecek mavi ışığın filtrelenmesini sağlayarak iPad‘lerde gördüğümüz konforu yaşatmayı hedefliyor.

Yeni Kindle Oasis ve True Tone teknolojisi

Sorunlar ve çeşitli endişeler iyi belgenmiş gözüküyor. Buna bağlı olarak çözüm üretmeye kalkışan şirket, 2019 yılının yarattığı problemlere en uygun çözümler getirecek ürünler sunuyor.

Yeni Kindle Oasis, Apple’ın True Tone özelliğini kendi teknolojileri ile birleştirerek, ekranda varolan beyaz ve mavi ışık alanlarını, gözü daha az yoracak sarı ışığa çeviriyor. Apple’ın Night Shift teknolojisine benzer olarak, günün belirli saatlerinde kullanıcılar cihazlarını bu moda otomatik olarak geçmesini sağlayabiliyorlar.

Yeni Kindle Oasis fiyatı, kullanılabilirlik durumu ve daha fazlası

Amazon’un yeni cihazı, tüm maceralarınız için yol arkadaşı olması için tasarlanmış. Dikkat çekici özelliklere sahip cihaz, 8GB veya 32 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneğine sahip. 7inç e-mürekkep ekran ve 300ppi çözünürlük sunacak kitap okuyucu, IPX8 su geçirmezlik sertifikasıyla birlikte gelecek. Cihazın tüm özellikleri ise şöyle sıralanabilir:

300 ppi çözünürlüğe sahip gelişmiş Paperwhite Ekran.

çözünürlüğe sahip gelişmiş Ekran. Suya ve toza karşı dayanıklılık sağlayan IPX8 teknolojisi .

. Sayfa çevirme düğmeleriyle ince ve hafif ergonomik tasarım.

ve ergonomik tasarım. Milyonlarca kitap, dergi ve yayınlara kolay erişim.

kitap, dergi ve yayınlara kolay erişim. Bluetooth kulaklıklara ve hoparlörlere sesli kitaplar için eşleştirme imkanı.

Yeni Kindle Oasisi, şu an ön siparişten satın almak isterseniz 8GB depolama seçeneğine sahip modeli 250 dolara alabiliyorsunuz. Eğer, 32GB depolamaya sahip bir üst modeli almak istiyorsanız 280 dolar ödemeniz gerekiyor. Amazon’un önümüzdeki hafta 24 Haziran’dan itibaren siparişleri göndermeye başlayacak.