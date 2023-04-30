Geçtiğimiz günlerde Prime abonelik hizmetini ülkemizde 39 TL’ye çıkararak büyük bir zam yapan Amazon’un Prime üyeliğinin bilinmeyen bir özelliği de Amazon Prime Gaming ile her ay ücretsiz oyunlar vermesi. Amazon Prime Gaming‘in Mayıs ayında vereceği ücretsiz oyunlar da belli olmuş durumda. Mayıs ayında oyuncular ücretsiz 15 oyun ile bayram edecek!

İşte Amazon Prime Gaming Mayıs Oyunları!

4 Mayıs’ta ücretsiz olacak oyunlar

STAR WARS: Rogue Squadron 3D

Super Sidekicks

Samurai Shodown IV

11 Mayıs’ta ücretsiz olacak oyunlar

Planescape: Torment: Enhanced Edition

Lake

Robo Army

Last Resort

18 Mayıs’ta ücretsiz olacak oyunlar

Kardboard Kings

The Almost Gone

3 Count Bout

Alpha Mission 2

25 Mayıs’ta ücretsiz olacak oyunlar

Lila’s Sky Ark

Agatha Knife

King of the Monsters 2

Kizuna Encounter

Amazon’un ücretsiz olarak sunacağı oyunları, belirtilen tarihlerde Prime Gaming’e giriş yaparak kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Amazon’un bu ayki oyun hediyeleri arasında genelde çerezlik oyunlar olduğunu söylemek mümkün. Ancak bu oyunlar bir sonraki ayın oyunlarını bekleyene kadar vakit geçmesini sağlayacaktır.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Amazon Prime Gaming’in Mayıs oyunlarını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!