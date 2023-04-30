Geçtiğimiz günlerde Prime abonelik hizmetini ülkemizde 39 TL’ye çıkararak büyük bir zam yapan Amazon’un Prime üyeliğinin bilinmeyen bir özelliği de Amazon Prime Gaming ile her ay ücretsiz oyunlar vermesi. Amazon Prime Gaming‘in Mayıs ayında vereceği ücretsiz oyunlar da belli olmuş durumda. Mayıs ayında oyuncular ücretsiz 15 oyun ile bayram edecek!
İçindekiler
İşte Amazon Prime Gaming Mayıs Oyunları!
4 Mayıs’ta ücretsiz olacak oyunlar
- STAR WARS: Rogue Squadron 3D
- Super Sidekicks
- Samurai Shodown IV
11 Mayıs’ta ücretsiz olacak oyunlar
- Planescape: Torment: Enhanced Edition
- Lake
- Robo Army
- Last Resort
18 Mayıs’ta ücretsiz olacak oyunlar
- Kardboard Kings
- The Almost Gone
- 3 Count Bout
- Alpha Mission 2
25 Mayıs’ta ücretsiz olacak oyunlar
- Lila’s Sky Ark
- Agatha Knife
- King of the Monsters 2
- Kizuna Encounter
Amazon’un ücretsiz olarak sunacağı oyunları, belirtilen tarihlerde Prime Gaming’e giriş yaparak kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Amazon’un bu ayki oyun hediyeleri arasında genelde çerezlik oyunlar olduğunu söylemek mümkün. Ancak bu oyunlar bir sonraki ayın oyunlarını bekleyene kadar vakit geçmesini sağlayacaktır.
İlginizi Çekebilir: Epic Games 330 TL Değerinde Oyun Hediye Ediyor!
Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Amazon Prime Gaming’in Mayıs oyunlarını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!