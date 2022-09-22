Bir yönetici “Amazon’un ilk ‘Perşembe Gecesi Futbolu’ yayını, Prime Day, Kara Cuma ve Siber Pazartesi gibi diğer büyük alışveriş günlerindeki benzer dönemlerden daha fazla, üç saatlik bir süre içinde rekor sayıda yeni Prime kaydı çekti.” dedi.

Kansas City Chiefs ve Los Angeles Chargers arasındaki geçen haftaki eşleşme, Amazon’un Ulusal Futbol Ligi ile yaptığı anlaşmanın bir parçası olarak yayınlayacağı 15 maçın ilkiydi. Amazon 2023 yılına kadar yalnızca Perşembe Gecesi Futbolunu yayınlamak için yılda yaklaşık 1 milyar dolar harcayacak.

Amazon’un spor bölümünün küresel başkanı Jay Marine, “Prime Video’da Perşembe Gecesi Futbolu her ölçüde büyük bir başarıydı,” diye yazdı.

Nielsen henüz oyun için resmi izleyici sayılarını yayınlamadı. Marine, Amazon’un ölçümünün “izleyici sayılarının tüm izleyici beklentilerimizi aştığını gösterdiğini” söyledi.

Amazon, Prime üyeliğini artıracağı umuduyla spor yayıncılığına yoğun bir şekilde bahis yapıyor. Ücretsiz gönderim de dahil olmak üzere bir dizi avantaj için yılda 139 dolar ücret alan Prime abonelik programının şu anda dünya çapında yaklaşık 200 milyon abonesi var. Amazon, ABD’de 80 milyon aktif Prime Video hanesi olduğunu söyledi.

İzleyicileri ve yeni aboneleri çekmek için Prime Video içeriğini başka şekillerde güçlendirdi. Şirket ayrıca, “Yüzüklerin Efendisi” kitapları eklerinden türetilen, uzun süredir beklenen “Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri” serisini geçtiğimiz günlerde piyasaya sürdü. Amazon, şimdiye kadar yapılmış en pahalı şov olma rekorunu kıran dizinin ilk bölümünün ilk gününde dünya çapında 25 milyondan fazla izleyici çektiğini söyledi.