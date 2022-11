Amazon, video akışı, ücretsiz kargo ve diğer avantajları içeren Prime aboneliğine bir yükseltme yaptığını duyurdu. Abonelik, Amazon Music uygulamasında kullanılmak üzere 100 milyon reklamsız şarkı ve podcast’i de beraberinde getiriyor.

Daha önce, Amazon Music zaten abonelik planının bir parçasıydı, ancak sınırlamalar vardı. Aboneler, şirketin avantajlar hizmeti için ödeme yaparak yalnızca 2 milyon şarkı dinleyebiliyordu, bu da yükseltmeyi müzik hayranları için önemli bir gelişme haline getirdi.

Amazon Music Başkan Yardımcısı Steve Boom, “Müşterilerimiz adına yenilikler yapmaya ve Prime üyelerine halihazırda sahip oldukları kolaylık ve katma değere ek olarak daha da fazla eğlence sunmaya devam ediyoruz” dedi. “Prime üyelerinin yalnızca genişletilmiş bir müzik kataloğunu değil, aynı zamanda en iyi reklamsız podcast’lerden oluşan en geniş seçkiyi de aboneliklerine ek bir ücret ödemeden deneyimlemeleri için sabırsızlanıyoruz.” dedi.

İndirilebilir müzik kataloğundaki 50 kat büyümeye rağmen, hala sınırlamalar olduğunu belirtmek önemlidir. Amazon’un belirttiği gibi, parçalar yalnızca Prime aboneliği ile fandomda çalınabilir – daha iyi ses kalitesi de dahil olmak üzere tüm avantajlardan yararlanmak için Music Unlimited aboneliğine üye olmanız gerekir.

Amazon, 100 milyon şarkının yanı sıra, reklamsız abonelik kapsamında özel ve ünlü podcast’lerin varlığını da vurguluyor. Şirket, katalogda CNN ve New York Times’ın haber yapımlarının yanı sıra İngilizce olarak sunulan Suspect: Vanished in the Snow ve MrBallen Podcast: Strange, Dark & Mysterious Stories gibi özel programların da yer aldığını belirtiyor.