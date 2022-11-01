WhatsApp pek çok özelliğe sahip olan ve düzenli olarak daha fazla özellik eklenen popüler bir sohbet uygulamasıdır. Ancak bazılarınız WhatsApp’ın Telegram ve hatta Slack kadar kullanışlı olabilmesi için hala kat etmesi gereken bir yol olduğunu söyleyebilir. Yakında WhatsApp, kullanıcıların uygulamada kendi kendilerine mesajlaşmalarına izin vererek onlara hitap edecek.

Bu güncellemenin ayrıntıları, beta Android sürümü 2.22.24.2’nin Kendine Mesaj adlı yayınlanmamış bir özelliğe sahip olduğunu iddia eden WABetainfo aracılığıyla geliyor. WhatsApp kullanıcıları, diğer kişilere mesaj gönderebileceğiniz sohbet listesinde kendi adlarını (Ben olarak) görecekler.

İnsanların WhatsApp’ın neden kullanıcıların kendilerine mesaj atmasını istediğini merak etmeleri anlaşılabilir bir durum, ancak bu özelliğin tüm amacı insanların web sitelerine yer işareti koymasına ve mesajlaşma uygulamasının kendisinde not almasına izin vermektir. Çoğunuz şu anda bu tür notlar için arkadaşlarınızla mesajlaşmaya güveniyor ve onlardan sohbet kutularında paylaşılan içeriği görmezden gelmelerini istiyorsunuz.

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Bu şekilde, not almak için başka bir uygulama kullanmanıza gerek kalmıyor. Kendi kendine mesaj terimi aldatıcı olabilir, çünkü temelde taslak mesajlarda yaptığınız gibi içeriği kaydetmenize izin verir.

Bu özellik şimdilik yalnızca belirli beta test kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor, ancak hatalar giderildikten sonra Whatsapp’ın önümüzdeki haftalarda herkes için yayınlaması bekleniyor.