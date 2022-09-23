İngiliz medya düzenleyicisi Ofcom, Amazon, Microsoft ve Google’ın bulut bilişim endüstrisindeki sıkı tutuşunu araştırıyor.

Önümüzdeki haftalarda, genel bulut altyapısı sunan firmaların durumunu ve rekabete engel teşkil edip etmediklerini incelemek için bir çalışma başlatacak. Perşembe günü açıklanan araştırma, Amazon Web Servisleri, Azure ve Google Cloud gibi “hiper ölçekli” sistemleri ele alacak.

Düzenleyici, şirketlerin rekabete zarar verdiğini tespit ederse daha fazla önlem alma yetkisine sahip. Ofcom’un bağlantı direktörü Selina Chadha, bulut devlerinin rekabete aykırı davranışlarda bulunup bulunmadığı konusunda henüz bir görüşe ulaşmadığını söyledi. Ofcom, incelemesini tamamlayacağını ve 12 ay içinde endişeleri ve önerilen önerileri içeren bir nihai rapor yayınlayacağını söyledi.

İnceleme, İngiltere’deki yayıncılık ve telekomünikasyon endüstrilerini düzenleyen Ofcom’un daha geniş dijital stratejisinin bir parçasını oluşturacak.

Ayrıca, kişisel mesajlaşma ve Alexa gibi sanal asistanlar da dahil olmak üzere diğer dijital pazarları önümüzdeki yıl boyunca araştırmayı planlıyor. Ofcom, WhatsApp, Facetime ve Zoom gibi hizmetlerin geleneksel arama ve mesajlaşmayı nasıl etkilediğinin yanı sıra dijital asistanlar, bağlı TV’ler ve akıllı hoparlörler arasındaki rekabet ortamıyla ilgilendiğini söyledi.

Chadha yaptığı açıklamada, “Dijital hizmetler, yaşama, çalışma, oynama ve iş yapma şeklimizi değiştirdi. Ancak içeriğe hizmet eden platformların, cihazların ve ağların sayısı artmaya devam ettikçe, düzenleyicilerin karşı karşıya olduğu teknolojik ve ekonomik sorunlar da artıyor.” dedi.

“Bu nedenle, bu dijital pazarları incelemek, rekabetle ilgili endişeleri belirlemek ve onlara güvenen insanlar ve işletmeler için iyi çalıştıklarından emin olmak için bir çalışma programı başlatıyoruz” diye ekledi.

Ofcom, internetteki zararlı içeriği denetleyen katı yeni kuralların uygulayıcısı olarak seçildi. Ancak Çevrimiçi Güvenlik Yasası olarak bilinen yasanın, Liz Truss’ın Boris Johnson’ı başbakan olarak değiştirmesinden hemen sonra yürürlüğe girmesi pek olası değil. Truss hükümetinin Birleşik Krallık’taki bir çok sorunla boğuşmasıyla, çevrimiçi güvenlik düzenlemesinin hükümet için diğer politikaların önüne geçmesini beklemiyor.

Bu hareket, diğer düzenleyicilerin dijital ekonominin çeşitli bölümlerinde sahip oldukları boğucu güçler üzerinde büyük teknoloji şirketlerini dizginleme çabalarına katkı sağlıyor.

Bu amaçla, Rekabet ve Piyasalar Kurumu, büyük teknoloji şirketlerine yönelik birkaç aktif soruşturma yürütüyor ve dijital pazarlarda eşit şartlar sağlamak için ek yetkiler istiyor. Bu arada Avrupa Komisyonu, iddia edilen anti tröst suçları nedeniyle Google’a milyarlarca dolar para cezası verdi, Apple ve Amazon’u ayrı davalarda araştırıyor ve internet devlerinin iş modellerini yeniden şekillendirebilecek önemli dijital yasaları onayladı.

İçindekiler Bulut rekabeti

Bulut rekabeti

Amazon, her yıl milyarlarca dolar kâr eden Amazon Web Hizmetleri bölümü ile bulut altyapı hizmetleri pazarında rahat bir liderliğe sahiptir. 2021’de AWS, 62,2 milyar dolar gelir ve 18,5 milyar doların üzerinde işletme geliri elde etti.

Microsoft’un Azure’u ilk sırada yer alırken, Google üçüncü en büyük hizmeti sağladı. IBM ve Alibaba dahil olmak üzere diğer firmalar da kendi bulut kollarını işletiyor.

Pazarın 16.8 milyar dolar değerinde olduğunu tahmin eden Ofcom’a göre, Amazon, Microsoft ve Google, İngiltere’nin bulut altyapı hizmetleri pazarındaki gelirlerin yaklaşık %81’ini oluşturuyor.

Microsoft kısa süre önce bulut sözleşmesi koşullarında bir dizi değişiklik duyurdu. Bu, müşterilerin Microsoft’un yanı sıra rakip bulut platformlarını kullanmasını etkin bir şekilde kolaylaştırdı. Washington merkezli Redmond şirketi, Avrupa’daki rakiplerinden pazardaki seçenekleri sınırladığı yönünde şikayetlerle karşılaşmıştı.