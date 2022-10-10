Yayınlanan bir rapora göre Amazon, perakende sektöründe kurumsal roller için işe alımları duraklatıyor. Amazon, işverenlere önümüzdeki günlerde bu roller için tüm açık iş ilanlarını kapatmaları talimatını verdi. Ek olarak, yeni adayları taramak için yapılan telefon görüşmeleri gibi bazı işe alım faaliyetlerini iptal etti.

Amazon sözcüsü Brad Glasser, perakende devinin şirket genelinde önemli sayıda açık role sahip olmaya devam ettiğini söyledi. Glasser yaptığı açıklamada, “Gelişimin çeşitli aşamalarında birçok farklı işletmemiz var. Bu işletmelerin her birinde işe alım stratejilerimizi çeşitli dönemlerde ayarlamaya devam etmeyi umuyoruz.” dedi.

Amazon, ekonomik gerileme endişeleri arasında işe alım planlarını yeniden değerlendiren en son şirket oldu. Google, Apple ve Meta dahil olmak üzere birçok şirket, işe alımları tamamen yavaşlatacaklarını veya geçici olarak duraklatacaklarını açıkladı. Şirketler ayrıca olası ters rüzgarlara karşı maliyetleri azaltmanın yollarını arıyor.

Amazon CEO’su Andy Jassy, şirket hala ana perakende işinde yavaşlayan büyümeyle boğuştuğu için maliyetleri dizginlemek için hızla çalıştı. Tüketiciler fiziksel mağazalara gitmekten kaçındıkları ve çevrimiçi perakendecilere akın ettikleri için perakende sektörü, Covid-19 pandemisi sırasında hızlı bir büyüme yaşadı. 2022’nin başlarında, e-ticaret harcamaları yavaşlamaya başladı ve ilk çeyrekte Amazon, 2001’deki dot-com çöküşünden bu yana en yavaş gelir artış oranını bildirdi.

Jassy, perakende satışları yavaşlattıktan ve artan maliyetler Amazon’un kazançlarını silip süpürdükten sonra yatırımcılara “sağlıklı bir karlılık düzeyine” geri dönmeye odaklandığına dair güvence verdi. Son aylarda Amazon, yeni tesislerin açılışını kapattı veya iptal etti. Ayrıca, pandemi kaynaklı genişlemesi çok fazla depo alanı bıraktıktan sonra bazı yeni binaların açılışını erteledi.

Şirket, pandemide bir işe alım çılgınlığına girdikten sonra çok fazla işçiyle mücadele ediyor. İkinci çeyrekte Amazon, çalışan sayısını 99.000 kişi azaltarak 1.52 milyon çalışana indirdi.