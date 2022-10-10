Amazon, çocuklara yönelik görüntülü arama cihazını artık satmayacağını doğruladı. Çevrimiçi perakende devi, geçtiğimiz eylül ayında düzenlediği yıllık donanım etkinliğinde Amazon Glow’u tanıttı. Ürün görüntülü aramayı oyunlarla birleştiriyor. Çocuklar sevdikleriyle görüntülü sohbet edebilir ve cihaz, dokunmaya yanıt veren grafikleri yansıtabilir.

300 dolarlık cihaz başlangıçta yalnızca davetle mevcuttu. Ancak Amazon mart ayı sonlarında daha geniş bir kitleye sundu. Şimdi, daha geniş sunumundan altı ay sonra şirket, Amazon Glow’u satmayı bırakacağını söyledi. Amazon’un web sitesinde Glow için bir ürün sayfası, cihazın “şu anda kullanılamadığını” gösteriyor.

Amazon sözcüsü Tim Gillman yaptığı açıklamada, “Amazon’da müşterileri memnun etmek için büyük düşünüyoruz. Deney yapıyor ve yeni fikirlere yatırım yapıyoruz. Müşteri değeri sağlamak için ürünlerimizin ilerlemesini ve potansiyelini sürekli olarak değerlendiriyoruz. Bu değerlendirmelere dayalı olarak düzenli olarak ayarlamalar yapıyoruz. Yakında Glow müşterileri ile güncellemeleri ve yönlendirmeleri paylaşacağız.” dedi.

Bloomberg daha önce Amazon’un Amazon Glow satışlarını durdurma kararını bildirmişti. Hareket, Amazon’un şirket genelinde harcamaları kısmasıyla geldi.

Amazon ayrıca, kurumsal roller için işe alımları donduruyor ve sipariş karşılama ağının bazı alanlarındaki genişlemeyi yeniden değerlendiriyor. Şirket ayrıca yakın zamanda Amazon Care tele sağlık hizmeti ve birkaç fiziksel mağaza zinciri de dahil olmak üzere umduğu kadar iyi performans göstermeyen projeleri de sonlandırdı.

Amazon, tipik olarak, birçoğu sesle etkinleştirilen mikrodalgalar ve gözlükler gibi Alexa sanal asistanını içeren yıllık donanım etkinliklerinde bir dizi cihaz sunar. Bunun yanı sıra Amazon’un, Echo Loop akıllı yüzüğü gibi yeterli ilgiyi kazanamayan ürünleri sonlandırdığı da bilinmektedir.