Dünyanın en zengin kişisi olarak kabul edilen Bill Gates, artık bu unvanı kaybetti; yerine Amazon firmasının sahibi oturdu.

Bill Gates artık dünyanın en zengin adamı değil. Bu unvan Amazon şirketinin CEO’su ve büyük hissedarı Jeff Bezos’a gidiyor. Bezos, aslında yıllar önce dolar milyarderi olmuştu ancak Amazon dalgalı bir performans gösteriyordu. Son yıllarda yaşanan gelişmeler Jeff Bezos’un servetini 90 milyar doların üzerinde bir net değere taşıdı.

Bill Gates de 90 milyar dolarlık net servete sahip. Ancak Bezos, onu küçük de olsa bir farkla geçti. Üstelik Bezos halen aktif olarak görev başında. Gates ise kenara çekildi. Bununla birlikte bu muazzam servetin artıp artmayacağı belli değil.

CNBC’ye göre; Hisse senetlerinin yükselişi böyle devam ederse, Amazon’un yaklaşık 80 milyon hissesine sahip olan Bezos’un serveti 800 milyon dolardan artacak. Ancak hisse değerleri düşerse, işler karışacak. Bezos’un servetinin önümüzdeki haftalarda Gates’i kalıcı olarak aşması bekleniyor. Tabii ki Bill Gates zamanının çoğunu hayırseverlikle geçirirken Bezos halen aktif olarak çalışıyor. Şunu da belirtelim: Bezos, şirketi 1998 yılında satın aldığında şirketin değeri 1.6 milyar dolardı. 2012’de şirketin değeri 20 milyar dolar düzeyine taşındı. Şimdiyse akıl almaz bir artış söz konusu.