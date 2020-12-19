Apple, Kaliforniya’daki mağazalarını kapatıyor

Apple, Güney Kaliforniya’daki COVID-19 vakalarının artması nedeniyle Los Angeles bölgesindeki mağazalarını kapatma ararı aldı. Bu kararın uzun sürmeyeceğini ve salgının bitmesi sonucunda mağazaların tekrar açılacağını da belirtti.

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Apple, mağazalarını sınırlandırdı

Bilindiği üzere pandemi döneminde, önlemleri ve sosyal mesafeyi önemsemeyen ülkeler vardı. Bu ülkelerden bir tanesi de ABD. Sürecin başlarında gerekli önlemler alınmadığı için ABD ve bünyesinde bulunan birçok şirket kötü sonuçlarla karşı karşıya kaldı. Los Angeles’taki mağazalar birkaç ay sonra ilk kez kapatıldı. Şirket, The Grove ve Beverly Center alış veriş mağazaları da dahil olmak üzere, birden fazla perakende satış noktasına sahip. Şirket, Los Angeles’ta iki mağazayı bugünden itibaren, geçici olarak, kapattı. Kapatılan bu iki mağaza yanında, Cumartesi gününden itibaren, 11 mağaza daha kapatılacak. Şirket, mağazaların geçici olarak kapatılacağını söylese de ne zaman açılacağına dair bir bilgi vermedi. Mağazaların tam olarak açılması, salgın döneminin tamamen bitmesine bağlı gibi görünüyor.

Tüm Güney Kaliforniya salgın sebebiyle yasakların daha baskın uygulandığı bir bölge. Aralık ayının başlarından itibaren, yürürlüğe giren bir evde kalma emri var. Verilen bu emir, perakende mağazalarının kapatılması gerektiğini söylemiyor. Bunun yerine perakende mağazalar ve alış veriş merkezleri daha düşük kapasitede çalışabileceğini söylüyor. Evde kalma emri sonrasında insanlar, alış veriş merkezlerine gitmeyi ya da alış veriş yapmayı pek sağlıklıklı bulmuyorlar. Buna rağmen bazı insanlar, salgın sürecini önemsemiyor ve alış veriş yapmaya devam ediyor. İstatistiklere bakıldığında şirket, devlet tarafından kapatılmayı pek anlamlı bulmuyor. Ancak yapılan bu geçici kapatılma, büyük ihtimalle, şirket çalışanlarının sağlığını korumak amaçlı.

Bilindiği üzere Apple, ABD’de birçok şubeye sahip. Genel merkezinin bulunduğu San Francisco Körfez Bölgesi‘nde de korona virüs artış göstermekte. Vaka sayıları artış gösterirken şirket, buradaki şubelerini henüz kapatmadı. Bunu yanında çoğu mağaza, alternatif bir mod geliştirdi. Bu mod “Ekspres” modu. Ekspres modu, sipariş alımlarına ve dahiyane bar randevularına izin veren, ancak insanların buna göz atmasına izin vermeyen sınırlı bir mod.

Şirket, bu yılın başında birçok perakende satış yerini kapatmaya başladı ve mağazaların çoğu ilkbaharda aylarca kapalı kaldı. Fakat gelişen önlemler ve insanların sosyal durumları, kısıtlamaları az da olsa hafifletti. Haziran ayının başında, kapaılan mağazalar, tekrar açılmaya başladı. Açılan mağazalara, yerel kurallara göre tekrar kapanabilecekleri de söylendi.

Bulunduğumuz bu durum ne zaman son bulacak bilinmemekte. Fakat şirketin mağazaları ne ölçüde kapatacağı, ne zaman açacağı da merak konusu.