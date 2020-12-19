Apple
Apple, Kaliforniya’daki mağazalarını kapatıyor
Apple, Güney Kaliforniya’daki COVID-19 vakalarının artması nedeniyle Los Angeles bölgesindeki mağazalarını kapatma ararı aldı. Bu kararın uzun sürmeyeceğini ve salgının bitmesi sonucunda mağazaların tekrar açılacağını da belirtti.
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Apple, mağazalarını sınırlandırdı
Bilindiği üzere pandemi döneminde, önlemleri ve sosyal mesafeyi önemsemeyen ülkeler vardı. Bu ülkelerden bir tanesi de ABD. Sürecin başlarında gerekli önlemler alınmadığı için ABD ve bünyesinde bulunan birçok şirket kötü sonuçlarla karşı karşıya kaldı. Los Angeles’taki mağazalar birkaç ay sonra ilk kez kapatıldı. Şirket, The Grove ve Beverly Center alış veriş mağazaları da dahil olmak üzere, birden fazla perakende satış noktasına sahip. Şirket, Los Angeles’ta iki mağazayı bugünden itibaren, geçici olarak, kapattı. Kapatılan bu iki mağaza yanında, Cumartesi gününden itibaren, 11 mağaza daha kapatılacak. Şirket, mağazaların geçici olarak kapatılacağını söylese de ne zaman açılacağına dair bir bilgi vermedi. Mağazaların tam olarak açılması, salgın döneminin tamamen bitmesine bağlı gibi görünüyor.
Tüm Güney Kaliforniya salgın sebebiyle yasakların daha baskın uygulandığı bir bölge. Aralık ayının başlarından itibaren, yürürlüğe giren bir evde kalma emri var. Verilen bu emir, perakende mağazalarının kapatılması gerektiğini söylemiyor. Bunun yerine perakende mağazalar ve alış veriş merkezleri daha düşük kapasitede çalışabileceğini söylüyor. Evde kalma emri sonrasında insanlar, alış veriş merkezlerine gitmeyi ya da alış veriş yapmayı pek sağlıklıklı bulmuyorlar. Buna rağmen bazı insanlar, salgın sürecini önemsemiyor ve alış veriş yapmaya devam ediyor. İstatistiklere bakıldığında şirket, devlet tarafından kapatılmayı pek anlamlı bulmuyor. Ancak yapılan bu geçici kapatılma, büyük ihtimalle, şirket çalışanlarının sağlığını korumak amaçlı.
Bilindiği üzere Apple, ABD’de birçok şubeye sahip. Genel merkezinin bulunduğu San Francisco Körfez Bölgesi‘nde de korona virüs artış göstermekte. Vaka sayıları artış gösterirken şirket, buradaki şubelerini henüz kapatmadı. Bunu yanında çoğu mağaza, alternatif bir mod geliştirdi. Bu mod “Ekspres” modu. Ekspres modu, sipariş alımlarına ve dahiyane bar randevularına izin veren, ancak insanların buna göz atmasına izin vermeyen sınırlı bir mod.
Şirket, bu yılın başında birçok perakende satış yerini kapatmaya başladı ve mağazaların çoğu ilkbaharda aylarca kapalı kaldı. Fakat gelişen önlemler ve insanların sosyal durumları, kısıtlamaları az da olsa hafifletti. Haziran ayının başında, kapaılan mağazalar, tekrar açılmaya başladı. Açılan mağazalara, yerel kurallara göre tekrar kapanabilecekleri de söylendi.
Bulunduğumuz bu durum ne zaman son bulacak bilinmemekte. Fakat şirketin mağazaları ne ölçüde kapatacağı, ne zaman açacağı da merak konusu.
Akıllı Telefonlar
Snapdragon 888 Geekbench 5 sonuçları görüntülendi, A14’ün gerisinde
Qualcomm bugün, 2021’de piyasaya sürülecek ve amiral gemisi Android telefonlarda kullanılacak Snapdragon 888 yongası için kıyaslama sonuçlarını paylaştı. Yeni Snapdragon işlemcisi, iPhone 12 modellerindeki A14 yongasına ve hatta iPhone 11’deki A13’e bile yetişemedi.
AnandTech, Qualcomm işlemcilerine benchmark uyguladı ve sonuçları Apple cihazlarıyla karşılaştırdı. iPhone Geekbench 5 ve GFXBench testlerinde galip geldi.
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Yarışın galibi bir kez daha Apple çipleri
Snapdragon 888 yongası tek çekirdek testlerinde 1,135 puan ve çoklu çekirdek testlerinde 3,794 puan alırken, A14 yongalı iPhone 12 Pro tek çekirdekte 1,603 puan ve çoklu çekirdekte 4,187 puan almayı başardı.
GPU performansına gelindiğinde ise, GFXBench testinde Samsung, iPhone 12 Pro’nun 102.24 puanına kıyasla 86 puanda kaldı. Çipin güç tüketim performansı henüz bilinmediğinden sürdürülebilir performans hakkında bir şey söylemek şimdilik zor görünüyor. Ancak AnandTech, eğer güç tüketimi rekabetçi ise Snapdragon 888’in nihayetinde iPhone karşısında kazanabileceğine inanıyor.
Snapdragon 888, iPhone’larda kullanılan A13 veya A14 çiplerini yüksek performans test puanlarında yakalayabilecek gibi görünmesede, sürdürülebilir performans biraz da çipin güç tüketimine bağlı olacaktır.
Snapdragon 888 yongası, Apple’ın A13 veya A14 yongası seviyesinde performans göstermiyor, ancak mevcut amiral gemisi Android akıllı telefonlarda kullanılan önceki nesil Snapdragon yongalarına göre önemli bir gelişme sağlamış durumda. CPU performansı %25 ve GPU performansı da %35 artmış.
Bu kriterler Qualcomm tarafından sağlandığından ve bağımsız olarak elde edilmediğinden, Qualcomm’un verdiği sayılarının doğru olduğuna güvenmemiz gerekiyor. Ancak site, testlerin gerçek ve ticari olarak piyasaya sürülecek cihazlarda “yeniden tekrar edileceğini” söylüyor.
Apple
Ücretsiz Apple Music üyeliği alın!
Apple, TikTok hizmetine yeni üye olan kullanıcılara dört ay süreyle ücretsiz Apple Music deneme sürümünü sunmaya başladı.
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Kullanıcılar tarafından tespit edildiği üzere anlaşma, video klip paylaşım uygulaması TikTok aracılığıyla yeni abonelere sunuluyor ve yeni aboneler için Apple’ın normalde 1 aylık sunduğu ücretsiz denemesine ek 3 ay daha kullanım ekliyor.
Promosyonun geçerlilik tarihi 4 Ocak 2021’e kadar devam edecek. Teklifin gereksinimleri arasında Apple Kimliği’nize kayıtlı bir ödeme yöntemi belirtme şartı bulunuyor.
Teklif, açılan bir bildirim aracılığıyla uygulama içinde karşımıza çıkıyor. Ancak TikTok kullanıcılarının bu bildirimi görmek için ne yapabilecekleri tam olarak net değil. Bu promosyon aynı zamanda Apple Müzik’te bulunan resmi TikTok çalma listelerine de vurgu yapıyor.
Geçtiğimiz ay Apple, şirketin Shazam müzik tanımlama uygulaması aracılığıyla buna benzer bir Apple Music promosyonu daha sunmuştu.
Devamında ücret ödememek için ne yapmalıyım?
Ücretsiz Apple Music aboneliğinizi TikTok üzerinden aktif ettikten sonra herhangi bir ücret ödemek veya ücretsiz kullanım sonunda üyeliğe devam etmek istemezseniz, hizmete dört aylık erişiminizi kaybetmeden Apple Music aboneliğinizi iptal edebilirsiniz. Bunun için iPhone’unuzdan Ayarlar> Apple Kimliği> Abonelikler sayfasına gidip, Etkin abonelikler menüsünün altındaki Apple Music Aboneliği’ni seçmeniz ve seçeneklerden Aboneliği İptal Et’e dokunmanız yeterli. Bunu yapmak, deneme bitene kadar hizmete ücretsiz erişiminizi kaybetmeden Apple Music aboneliğinizi 4 ay süreyle sürdürmenizi sağlayacaktır.
Apple
Apple Facebook’a tokat gibi cevap verdi!
Apple, Çarşamba günü Facebook’tan gelen iOS 14’te yerleşik güvenlik mekanizmaları hakkındaki şikayetlere yanıt vererek, yeni etkinlik izleme seçeneklerinin kullanıcılara daha önce hiç sunmadığı bir şeyi sunacağını söyledi: seçim şansı.
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Facebook köşeye sıkışmış durumda
Facebook Çarşamba günü, büyük ABD gazetelerinde Apple’ın planlanan reklam izleme korumaları uygulamasını kınayan bir dizi tam sayfa reklam yayınlamıştı. Sosyal medya şirketi, kendisini Apple’ın düzenlemeleri nedeniyle reklam gelirlerinden mahrum kalan küçük işletmelerin koruyucusu olarak konumlandırıyor. Görünüşte göre bahtsız küçük işletmeler, devler arasında bir savaşa yakalanmış durumda.
Facebook reklamında “Küçük işletmeler sesini duyurmayı hak ediyor. Endişelerinizi duyuyoruz ve yanınızdayız” diyordu.
Facebook ve hedeflenen reklam gelirine güvenen diğer şirketler, her şeyin yanı sıra kullanıcıları izlemeyi engelleyen yeni sistem konusunda ayağa kalktı. Şu an, izleme çoğu durumda varsayılan ayar olarak etkin ve kullanıcıların bu tür izleme şemalarını manuel olarak devre dışı bırakmasına neden oluyor. Kişisel veriler günümüz reklamcılık dünyasının en önemli kaynakları ve Facebook’un, kullanıcı verilerini toplamak için platformlarını kullandığı bilinmekte.
Facebook’un saldırgan reklamına yanıt veren Apple, verdiği demeçte Facebook gibi şirketlerin, kullanıcıların izlenme konusunda bir seçeneği olduğu sürece kullanıcıları izlemeye devam edebileceğini söyledi.
Apple, “Bunun kullanıcılarımız için basit bir ayağa kalkma meselesi olduğuna inanıyoruz. Kullanıcılar, verilerinin ne zaman toplandığını ve diğer uygulamalar ve web siteleri arasında ne zaman paylaşıldığını bilmeli ve buna izin verip vermeme seçeneğine sahip olmalılar.” dedi. “iOS 14’teki Uygulama İzleme Şeffaflığı, Facebook’un kullanıcıları izleme ve hedefli reklam oluşturma konusundaki yaklaşımını değiştirmesini gerektirmiyor, yalnızca kullanıcılara bir seçenek sunmasını gerektiriyor.” diye sözlerine devam etti.
2021’de kullanıma sunulacak olan özellik, varsayılan ayar olarak kullanıcıları izlenme etkinliğinin dışında bırakacak. Bir uygulamayı ilk kez açtığınızda, iki seçenekli izin kutucuğu karşınıza çıkacak: “İzlemeye İzin Ver” veya “Uygulamaların İzlenmemesini Sor.”
Apple, bu prosedürde ki hedefin canlı uygulama ekosistemini korurken kullanıcılara daha fazla kontrol ve şeffaflık sağlamak olduğunu söyledi.
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