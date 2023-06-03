Amazon, ABD’deki Prime abonelerine düşük maliyetli veya muhtemelen ücretsiz ulusal cep telefonu hizmeti sunmayı değerlendirdiği ortaya çıktı. Bloomberg’e göre teknoloji devi Verizon, T-Mobile, Dish Network ve AT&T ile görüşmeler yapıyor.

Konuyla aşina kişilere göre Amazon, Prime üyeleri için ayda 10 dolar veya muhtemelen ücretsiz kablosuz planlar sunmayı düşünüyor. Bazıları şu anda Prime aboneliklerini iptal edebiliyor ve daha sonra tekrar kaydolabiliyor. Mobil hizmet, insanların uzun süre abone kalmalarını sağlayabilir.

Habere göre görüşmeler yaklaşık iki aydır sürüyor. Amazon’un hizmeti birkaç ay içinde başlayabilir veya plan tamamen rafa kalkabilir. Amazon sözcüsü, mobil hizmet ekleme planlarının olmadığını söyledi.

Verizon, AT&T ve T-Mobile hisseleri raporun piyasa öncesi işlemlerde yayınlanmasının ardından düştü. Operatörlerden ikisi görüşmelerin olmadığını söyledi. Verizon sözcüsü “Verizon, ülkenin en iyi ve en güvenilir kablosuz ağının yeniden satışına ilişkin Amazon ile görüşme halinde değildir” dedi.

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T-Mobile sözcüsü “Amazon ile kablosuz ağ hizmetimizi Prime’a dahil etmeyle ilgili herhangi bir görüşme yapmıyoruz ve Amazon bize kablosuz ağ hizmeti ekleme planları olmadığını söyledi” diye konuştu.

Rapor, kablosuz operatörlerinin potansiyel olarak çok şey kaybedeceğini, ancak 5G yatırımlarını geri kazanmak için yeni satış noktaları bulmak zorunda oldukları için gerçekten hayır diyemeyeceklerini belirtiyor.

Amazon gelecek yıl Project Kuiper uydu internet hizmetini test etmeyi planlıyor. 2014’te Fire Phone’u piyasaya sürdü ancak bir yıl sonra üretimden kaldırdı. Ayrıca Google zaten Google Fi Wireless adlı bir mobil sanal ağ operatörüne sahip.