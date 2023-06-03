Yemeksepeti, kullanıcılarına ChatGPT desteğiyle menü ve ürün açıklamaları sunmaya başladı. OpenAI’nın etkileyici sohbet botu ChatGPT, artık yemek sipariş ve Mahalle platformlarındaki ürün açıklamalarının yeni yazarı olacak! Yemeksepeti de ChatGPT’nin cazibesine dayanamadı!

ChatGPT Yemeksepeti’ne Yaradı!

Yemeksepeti, ChatGPT destekli menü ve ürün bilgilerini kullanıcılarına sunarak hizmetlerini geliştirdi. Yemeksepeti Mahalle ile iş birliği yapan esnafların ürünleri hakkında da artık ChatGPT desteğiyle açıklamalar sunuluyor. Yani ChatGPT’nin kullanımı yalnızca yemeklerle sınırlı kalmıyor.

Yemeksepeti’nin paylaştığı bilgilere göre, ChatGPT destekli ürün açıklamalarının kullanılmasıyla özellikle Mahalle hizmetinde yer alan esnafların menülerindeki detaylı açıklama oranı %12 arttı. Bu düşük bir oran gibi görünse de, esnafların da yapay zekaya alışmasında bu önemli bir adım.

Şirket, yıl sonuna kadar yemek platformunda açıklaması olan ürün oranını %88’den %91’in üzerine çıkarmayı ve Mahalle tarafında ise %40’a ulaşmayı hedefliyor. Açıklamalar, ürün içeriğine uygun ve yönlendirici bilgiler sunarak kullanıcılara daha kolay ve anlaşılır bir sipariş deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Bu örnek, ChatGPT’nin kullanışlılığını ve potansiyelini vurguluyor. ChatGPT’nin yardımıyla, kullanıcılar daha detaylı ve açıklayıcı ürün açıklamalarına erişebilecek ve böylece daha bilinçli siparişler verebilecek. Bu özellik özellikle Yemeksepeti Mahalle hizmeti kapsamındaki esnafların menülerini daha çekici hale getirirken, kullanıcı deneyimini geliştirmekte ve müşteri memnuniyetini artırmakta.

ChatGPT’nin kullanışlılığı, açıklama oranlarının artmasıyla da kanıtlanıyor. Yemeksepeti’nin verdiği bilgilere göre, ChatGPT destekli ürün açıklamalarının kullanılmasıyla Mahalle hizmetinde yer alan esnafların menülerinde detaylı açıklama oranı %12 artmış durumda. Bu da kullanıcıların daha fazla bilgiye erişebileceği, ürün içeriği ve özellikleri hakkında daha iyi bir anlayışa sahip olacağı anlamına geliyor.

ChatGPT’nin kullanıcı deneyimini iyileştirdiği, sipariş verme sürecini daha kolay ve anlaşılır hale getirdiği görülüyor. Bu örnekle ChatGPT’nin gerçek dünya uygulamalarında nasıl değer kattığı ve kullanışlı bir araç olduğu ortaya çıkıyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce ChatGPT diğer şirketler tarafından da etkin olarak kullanılmalı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!