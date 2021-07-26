Kripto Para
Amazon Bitcoin kabul edecek mi? Açıklama geldi!
Teknoloji ve e-ticaret devi Amazon’un Bitcoin ile ödeme kabul edebileceği ile ilgili söylentiler çıkmış ve pek çok kişi bunun gerçekleşeceğini söylemişti. Peki bu söylentiler doğru mu? Amazon Bitcoin kabul edecek mi? Amazon cephesinden bu iddialara yönelik yanıt geldi.
Geçtiğimiz günlerde bildirdiğimiz üzere Amazon bir iş ilanı paylaşmış ve paylaşmış olduğu iş ilanında dijital para ve blok zincir yöneticisi arayışında olduğunu duyurmuştu. Bununla beraber Amazon’un kısa bir süreç içerisinde kripto paralar ile ödeme kabul etmeye başlamasının yüksek bir ihtimale dayandığı öne sürülmüş ve bu konuya yönelik iddialar çığ gibi büyümüştü.
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Geride bıraktığımız günde de Amazon’un Bitcoin ile ödemeleri kabul edeceği iddiaları gündemi epey bir meşgul etti. Amazon Bitcoin kabul edecek mi sorusu kafalarda yer etti. Ancak son gelen bilgilere göre Amazon bu iddiaları yalanladı.
CITY A.M. tarafından yapılan bir haberde, Amazon’un içerisinden bir isim Amazon’un bu yıl sonuna kadar kesinlikle Bitcoin ve kripto paralar ile ödeme başlatmak istediğini belirtmişti. Fakat Amazon bu iddiaları bir e-posta aracılığıyla yalanladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada Bitcoin ile ödemelerin kabul edileceği konusu yalanlanırken, kripto para alanının araştırılmaya devam edileceği söylendi.
Geride bıraktığımız gün 40 bin dolar seviyesine yeniden ulaşan lider kripto para birimi Bitcoin, Amazon’un iddiaları yalanlamasının ardından hafif bir düşüş yaşadı ve yazı sırasında 37 bin dolar seviyesinden işlem görüyor.
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Kripto Para
FTX ve Binance maksimum kaldıraç sınırlarını azaltıyor!
FTX kripto türevleri borsası ve dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance, kendi platformlarında izin verilen maksimum kaldıraç seçeneklerinde ciddi bir azalma olacağını duyurdu. Bu hareket, borsaların mevcut ve yeni kullanıcılar için sorumlu ve güvenli ticareti teşvik etme girişiminin bir parçası olarak geldi.
Kripto türevleri borsası FTX CEO’su Sam Bankman-Fried (SBF), Twitter üzerinden yaptığı duyuruda FTX’te daha önceki maksimum kaldıraç sınırı olan 101X’in göze çarpan bir 20x’e düşürüleceğini bildirdi. CEO, bu hamlenin “sorumlu ticareti teşvik etme” ve “etkinleştirme” girişiminin bir adımı olduğunu söyledi. Ayrıca kaldıraçlı işlemlerin platformda çoğunluk faaliyeti oluşturmadığını da bildirdi. Kaldıraç seçeneği mevcut olsa da kullanıcılar kripto para birimlerinin sahip olduğu volatil doğaları üzerinden kaldıraç ile kumar oynamamayı tercih ediyor.
SBF, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Bu, platformda çok küçük bir faaliyete neden olacak ve birçok kullanıcı seçeneğe sahip olmayı sevdiklerini ifade ederken, çok azı bunu kullanıyor.”
5) We also try to avoid being punitive; liquidations on FTX start with normal orders without any extra loss.
And, again, it's a tiny fraction of our volume.
— SBF (@SBF_Alameda) July 25, 2021
FTX, sorumlu ticareti teşvik ettiğinden dolayı kripto para topluluğundan olumlu bir geri dönüş aldı. Diğer taraftan da pek çok kullanıcı 20x kaldıraç sınırının hala yüksek riskli olduğunu, işlem yapanların aşırı hesaplanmış alım satımlardan kumar ağına yakalanması için yeterli olduğunu düşünüyor.
Özellikle de piyasaya yeni girmiş yatırımcılar için 20x kaldıraç, ilk birkaç işlemde bir servete bile mâl olabilecek seviyede önemli bir kaldıraç.
Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance da yeni kullanıcılar için kaldıraç sınırlarını düşürmeye başladığını, önümüzdeki haftalarda aynısını mevcuttaki kullanıcılar için de uygulamaya başlayacaklarını duyurdu. Açıklama Binance CEO’su CZ’den geldi:
“Binance vadeli işlemler, 7 gün önce 19 Temmuz Pazartesi günü yeni kullanıcıları maksimum 20x kaldıraçla sınırlamaya başladı. Tüketici Korumasının yararına, bunu önümüzdeki birkaç hafta içinde aşamalı olarak mevcut kullanıcılara uygulayacağız.”
.@binance futures started limiting new users to max 20x leverage last Monday, Jul 19th, 7 days ago. (We didn't want to make this a thingy).
In the interest of Consumer Protection, we will apply this to existing users progressively over the next few weeks.
Stay #SAFU. 🙏
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) July 26, 2021
Binance, iki ay önce BTC/USDT sözleşmeleri için 125x kaldıraç limiti açıklamıştı. Fakat borsa son iki aylık süreçte ağır bir küresel düzenleyici baskısına maruz kaldı. Düzenleyicilerin yoğun baskıları nedeniyle hisse senedi token hizmetlerinin durdurulduğu bildirildi.
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Kripto Para
Cardano kurucusu ADA yatırımcılarını sevindirecek şeyler söyledi!
Cardano kurucusu Charles Hoskinson, ADA için önümüzdeki iki ayın eğlenceli olacağını söyledi. Hoskinson, ADA yatırımcılarını sevindirecek ifadeler kullandı.
Piyasa değeri sıralamasına göre beşinci sırada olan ADA, mayıs ortası ile başlayan kripto para piyasası çöküşünde yıkılmadan kalmayı başarabilen kripto paralar arasındaydı. Bu güçlü duruşunu da çoğunlukla staking hizmeti ve yüksek staking yüzdesine borçlu olduğunu söylemek mümkün.
ADA için 1,20 dolar desteği güçlü bir destek seviyesi ve bu seviyenin altına çok da düşmedi. ADA kurucusu Charles Hoskinson, yaptığı açıklamada önümüzdeki iki aya vurgu yaptı.
Hoskinson Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ADA’yı eleştirenlere yönelik açıklamalarda bulundu ve Cardano’yu sevmeyen kişilerin öfke nöbeti geçireceğini söyledi. Önümüzdeki iki aylık sürenin eğlenceli olacağını vurgulayan Hoskinson, ADA eleştirmenlerinin üzülebileceği imasında bulundu.
Hoskinson’un bu açıklamaları, bir Twitter kullanıcısının Cardano’nun başka blok zincirlerinden faydalanarak güncelleme yaptığını iddia eden bir tweete yanıt olarak geldi.
It's amazing how delusional some people are. This is honestly the level cardano critics are at now. Next two months are going to be fun. Expect a lot of meltdowns and temper tantrums from the paint chip brigade https://t.co/5d8b1wJEk3
— Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) July 24, 2021
“Bazı insanların bu kadar hayalperest olması şaşırtıcı. Dürüst olmak gerekirse, Cardano eleştirmenlerinin şu anda bulunduğu seviye budur. Önümüzdeki iki ay eğlenceli olacak. Boyalı troll ekiplerinde erimeler ve öfke nöbetleri bekleyin.”
Hoskinson’un bahsettiği eğlenceli iki ayın detayları net olarak bilinmese de bunun Alonzo hard forku ile ilgili olduğu tahmin ediliyor. Bu hard fork ile Cardano ağı tamamen akıllı kontrat desteğine kavuşacak. Bu sayede isteyen her geliştirici kendi uygulamasını ağ üzerinde geliştirip faaliyete geçirebilecek.
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Kripto Para
XRP fiyatı ne olacak? Yükseliş gelecek mi?
Lider kripto para birimi Bitcoin 30 bin dolar seviyesinden yukarıya doğru toparlanmaya devam ederken, kripto para piyasasının geneli de yükseliş hareketleri sergiliyor. Düşen fiyatlar ile beraber satın alma baskısının artması pek çok altcoin için son günlerde yükseliş sağladı. Popüler bir altcoin olan ve aylardır süren Ripple ve SEC davasından etkilenen XRP de son altı gün içerisinde %20 civarında artış yaşadı. XRP fiyatı ne olacak? Yükseliş gelecek mi?
XRP fiyatı şu anda sınırlı bir kanala yerleşmiş gibi görünüyor. Yukarı yönlü bir hamle yapana kadar piyasadan güçlü bir ipucu bekliyor. XRP, yazı sırasında 0,59 dolardan işlem görüyor.
XRP grafiği incelendiğinde, fiyat 0,58 dolarlık destek çizgisine dokunduğu sırada bir boğa kopuşu yaşandığı görülüyor. Bu, anında %4,3’lük bir artışa yol açtı. Ancak yükseliş 0,61 dolarlık bir üst tavan ile sınırlandı. Hareket başladığından beri piyasada alıcılar ve satıcılar arasında bir denge görülüyor ve arka arkaya kısa gövdeli mumların ortaya çıkması bir konsolidasyon dönemini işaret ediyor.
Squeeze Momentum Göstergesi, fiyatların bir boğa bayrağı modelinden yukarıya doğru yönlenmesi ile beraber son birkaç gün içinde yükseliş momentumunun düşüşte olduğunu ileri sürüyor. Ayrıca siyah noktalar da piyasanın bir daralmada olduğunu ve oynaklık piyasaya dönene dek kazançların sınırlı seviyede kalabileceğini gösteriyor. Göreceli Güç Endeksi yükseliş bölgesinde işlem görüyor fakat 55-50’ye yakın. Yarı seviyeden geri sıçrama, piyasada bir güç işareti olabilir.
XRP boğaları yükseliş için çaba sarf ediyor ancak güçleri tükenmiş gibi görünüyor. Fiyat, herhangi bir terslikte 0,58 dolar desteğine ve altına gerileyebilir. Bu arada, daha geniş pazardan gelen daha güçlü ipuçları, bir sonraki büyük salınım için katalizör olabilir.
*Yatırım tavsiyesi içermez.
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