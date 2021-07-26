Amazon Bitcoin kabul edecek mi? Açıklama geldi!

Teknoloji ve e-ticaret devi Amazon’un Bitcoin ile ödeme kabul edebileceği ile ilgili söylentiler çıkmış ve pek çok kişi bunun gerçekleşeceğini söylemişti. Peki bu söylentiler doğru mu? Amazon Bitcoin kabul edecek mi? Amazon cephesinden bu iddialara yönelik yanıt geldi.

Geçtiğimiz günlerde bildirdiğimiz üzere Amazon bir iş ilanı paylaşmış ve paylaşmış olduğu iş ilanında dijital para ve blok zincir yöneticisi arayışında olduğunu duyurmuştu. Bununla beraber Amazon’un kısa bir süreç içerisinde kripto paralar ile ödeme kabul etmeye başlamasının yüksek bir ihtimale dayandığı öne sürülmüş ve bu konuya yönelik iddialar çığ gibi büyümüştü.

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Geride bıraktığımız günde de Amazon’un Bitcoin ile ödemeleri kabul edeceği iddiaları gündemi epey bir meşgul etti. Amazon Bitcoin kabul edecek mi sorusu kafalarda yer etti. Ancak son gelen bilgilere göre Amazon bu iddiaları yalanladı.

CITY A.M. tarafından yapılan bir haberde, Amazon’un içerisinden bir isim Amazon’un bu yıl sonuna kadar kesinlikle Bitcoin ve kripto paralar ile ödeme başlatmak istediğini belirtmişti. Fakat Amazon bu iddiaları bir e-posta aracılığıyla yalanladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada Bitcoin ile ödemelerin kabul edileceği konusu yalanlanırken, kripto para alanının araştırılmaya devam edileceği söylendi.

Geride bıraktığımız gün 40 bin dolar seviyesine yeniden ulaşan lider kripto para birimi Bitcoin, Amazon’un iddiaları yalanlamasının ardından hafif bir düşüş yaşadı ve yazı sırasında 37 bin dolar seviyesinden işlem görüyor.