JPMorgan Chase, kripto para hizmetini tüm müşterilere genişletiyor!

JPMorgan Chase, artık tüm varlık yönetimi müşterilerinin kripto fonlarına erişmesine izin verdiğini duyurdu.

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Banka, geçtiğimiz hafta yazılan dahili bir notta, danışmanlarını varlık yönetimi müşterilerinden kripto ürünleri için sipariş alıp satmaları konusunda bilgilendirdi. JPMorgan’ın varlık yönetimi bölümündeki danışmanlar artık Grayscale’s Bitcoin Trust, Ethereum Trust, Bitcoin Cash Trust, Ethereum Classic Products ve Osprey Funds dahil olmak üzere beş adede kadar kripto para ürünü satın almak ve satmak için emir kabul edebilir.

Yeni kripto teklifi, Chase komisyonsuz ticaret uygulamasını kullanan kendi kendini yöneten müşteriler, şirketin özel bankası tarafından hizmet verilen ultra zengin müşteriler ve varlıkları JPMorgan danışmanları tarafından yönetilen varlıklı kitle müşterileri dahil olmak üzere, yatırım tavsiyesi arayan tüm JPMorgan müşterileri için geçerli. ABD’li dev bankanın bu hamlesi onu kripto para ticaretine erişimi yalnızca ultra zengin müşterilerin ötesine genişleten ilk büyük banka yapıyor.

Danışmanların müşterilere kripto para birimi ürünleri önermesine izin verilmiyor, ancak yalnızca müşterilerin istekleri adına satın alıp satmalarına izin veriliyor. JPMorgan Asset & Wealth Management CEO’su Mary Callahan Erdoes, yapılan hamleyi değerlendirerek şu ifadelerde bulundu:

“Birçok müşterimiz bunun bir varlık sınıfı olduğunu ve yatırım yapmak istediklerini söylüyor. Bizim işimiz, paralarını yatırım yapmak istedikleri yere koymalarına yardımcı olmak”

JPMorgan’ın tüm müşterileri için kripto para birimi ürünlerine erişimi genişletmeye yönelik mevcut çabaları, özellikle Bitcoin’in nisan ayında 65.654 dolara ulaşmasının ardından, kripto piyasasına perakende yatırımcıların ilgisinin arttığı bir zamanda geliyor. Şu anda 32.263 dolardan işlem gören Bitcoin ile piyasanın fiyatını düşürmesine rağmen, bir portföy çeşitlendiricisi veya değer deposu olarak değişken varlık sınıfına maruz kalmak için perakende talebi güçlü olmaya devam ediyor.