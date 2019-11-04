OnePlus 6 ve 6T, Android 10 tabanlı OxygenOS’u almaya başladı!

OnePlus 6 ve 6T firmanın geçen sene piyasaya çıkardığı cihaz modelleri arasında yer alıyor. Bu cihazlar, altı aylık dilim aralıklarında şirketin kullanıcılara sunduğu telefonlar. Firma ise bilindiği üzere Android güncellemelerini olabildiğince hızlı göndermeye çalışıyor.

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Android görünüş ve hissiyatını yakından deneyimleme ve OxygenOS’un getirmiş olduğu özelliklere sahip olabiliyorsunuz. Saf arayüze yakın bir kullanım şekli sunan telefon arayüzleri yaratan şirket, Android 10’u 6 ve 6T cihazları için yayınlamaya başladı bile.

Yeni güncelleme, gizlilik için lokasyon izinleri, yuvarlatılmış yeni ikon dizaynları ve yeni navigasyon hareketlerinin dahil olduğu Android 10 güncellemesi içerisinde geliyor. Bazı özel fonksiyonlar, Ortam ekranı ve Oyun Güçlendirici gibi seçenekler içinde geliştirmeler mevcut durumda. Kasım ayı güvenlik yaması ve daha fazlası da yeni güncellemeyle birlikte OnePlus kullanıcılarına ulaşmış olacak.

Ek olarak, güncelleme OTA üzerinden kullanıcılara gönderiliyor. Yükseltmenin ilk olarak bir grup kullanıcıya açılması bekleniyor. Her şey yolunda giderse, kademeli olarak dağıtılmaya devam edilmesi bekleniyor. Firma, güncelleme için basın konferansı yapacağının da sözünü verdi. Yukarıda yer alan görselden, gelen güncellemenin tüm detaylarına ulaşabilirsiniz.