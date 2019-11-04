Akıllı Telefonlar
OnePlus 6 ve 6T, Android 10 tabanlı OxygenOS’u almaya başladı!
OnePlus 6 ve 6T firmanın geçen sene piyasaya çıkardığı cihaz modelleri arasında yer alıyor. Bu cihazlar, altı aylık dilim aralıklarında şirketin kullanıcılara sunduğu telefonlar. Firma ise bilindiği üzere Android güncellemelerini olabildiğince hızlı göndermeye çalışıyor.
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Android görünüş ve hissiyatını yakından deneyimleme ve OxygenOS’un getirmiş olduğu özelliklere sahip olabiliyorsunuz. Saf arayüze yakın bir kullanım şekli sunan telefon arayüzleri yaratan şirket, Android 10’u 6 ve 6T cihazları için yayınlamaya başladı bile.
Yeni güncelleme, gizlilik için lokasyon izinleri, yuvarlatılmış yeni ikon dizaynları ve yeni navigasyon hareketlerinin dahil olduğu Android 10 güncellemesi içerisinde geliyor. Bazı özel fonksiyonlar, Ortam ekranı ve Oyun Güçlendirici gibi seçenekler içinde geliştirmeler mevcut durumda. Kasım ayı güvenlik yaması ve daha fazlası da yeni güncellemeyle birlikte OnePlus kullanıcılarına ulaşmış olacak.
Ek olarak, güncelleme OTA üzerinden kullanıcılara gönderiliyor. Yükseltmenin ilk olarak bir grup kullanıcıya açılması bekleniyor. Her şey yolunda giderse, kademeli olarak dağıtılmaya devam edilmesi bekleniyor. Firma, güncelleme için basın konferansı yapacağının da sözünü verdi. Yukarıda yer alan görselden, gelen güncellemenin tüm detaylarına ulaşabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Redmi Note 8T, 18W hızlı şarj desteğiyle gelecek!
Redmi Note 8T, giriş seviyesi akıllı telefon modelleri içerisinde en donanımlı oyuncu olma rolünü kapmaya geliyor olabilir. Bununla birlikte, netleşen ilk detaylar 18W hızlı şarjı desteklemesiyle ilgili oldu.
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Giriş seviyesi akıllı telefonlar arasına girmesi beklenen Note 8T, bayrak gemisi modellere benzer özellikler ve epeyce güçlü bir donanıma sahip. Giriş ve orta seviye akıllı telefonlarda gördüklerimiz hakkında konuşmak gerekirse bu konuda öncelikli olarak yer alacak cihaz ailesi tabiki Redmi olur. Düşük fiyata yüksek performans ve kalite vadeden modeller üretmeyi hedefleyen Xiaomi’nin alt markası şimdiye kadar çok iyi iş başardı.
Markalardan gelen uygun fiyatlı modeller tüm piyasayı çevrelemiş hale gelmiş durumda ve bu durum sürecek. Tahmin edersiniz ki bu markalardan biri de Xiaomi. Redmi Note 8T ile geçen günlerde Taiwan NCC sertifikasını almıştı. İlk kez cihazı orada görme şansı elde etmiştik.
Öncesinde edindiğimiz bilgiler dahilinde diyebiliriz ki Redmi Note 8T 6.3 inç ekran 2340x1080p çözünürlüğe sahip olacak. Kasasının altında ise Qualcomm’un Snapdragon 665 işlemcisinden gücünü alacak. Ek olarak cihazın RAM kapasitelerinin 4GB ve 6GB olarak iki opsiyonlu olarak tercih edebilirsiniz.
Fotoğrafçılık tarafında ise, Redmi Note 8T’de dört kameralı bir kurulum modeli benimsenecek. Bunlar 48MP ana kamera + 8MP ultra geniş + 2MP geniş + 2MP bokeh bulunuyor. Aynı zamanda, ön kamerada ise 13MP bir sensör tercih edilmiş. Böylece daha pürüzsüz fotoğraflar çekmeniz sağlanıyor.
Son olarak, bu telefonun pil kapasitesi toplamda 4.000mAh olacak. Artık günümüzde orta seviyede konumlandırılmış hemen hemen tüm cihazlarda bu tercihin yapıldığını görüyoruz. Son olarak en başta söylemiş olduğumuz 18W hızlı şarj desteğinin sertifikasyon merkezi tarafından onaylandığını tekrar belirtmiş olalım. 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A çıkış cihazdan alınabiliyor. Ayrıca çıkış gücünün haricinde NFC teknolojilerini de barındırdığını söylemek lazım.
Cihazın çıkış tarihi henüz net değil, Avrupa pazarındaki isimlendirmesi de mevcut değil. İlerleyen tarihlerde detaylar gelmeye devam edecek.
Akıllı Telefonlar
MediaTek orta seviye 5G işlemci üretmeye hazırlanıyor!
MediaTek şirketinin yeni bağlantı teknolojisini yaygınlaştırmak için orta seviye 5G modemli işlemciler üretmeye hazırlandığı ortaya çıktı.
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MediaTek orta seviye 5G işlemcisi
Qualcomm, Samsung ve Huawei gibi rakiplerinin gerisinde kalmasına rağmen yıllardır piyasada kalmayı beceren Tayvanlı mobil işlemci üreticisinin 5G işlemciler konusunda çalışmalar yaptığı uzun süredir konuşuluyordu.
Weibo’da paylaşılan son sızıntıya göre şirket, 2020 yılında uygun fiyatlı 5G modemli işlemcilerini piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor. 7 nanometre FinFET teknolojisiyle üretilecek olan bu işlemcilerde yüksek performanslı Cortex-A76 çekirdekleri de olacak.
Şirketin bu yeni nesil işlemcilerinde SA / NSA çift modlu ağını destekleyen Helio M70 5G modeme yer verilecek. İşlemcilerin fiyatı 280 dolar civarında olan telefonlarda kullanılacağı tahmin ediliyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S10 Lite batarya özellikleri sızdırıldı!
Samsung Galaxy S10 Lite modelinin bataryasının büyüklüğü ve sunacağı hızlı şarj desteğinin detayları Brezilya kaynaklı Anatel aracılığıyla sızdırıldı.
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Samsung Galaxy S10 Lite batarya özellikleri
Güney Koreli teknoloji devi Samsung‘un mart ayında piyasaya sürdüğü Galaxy S10 ailesinin tanıtılması beklenen daha uygun fiyatlı yeni üyesi Galaxy S10 Lite hakkında haberler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Geekbench testi sonuçlarında Snapdragon 855 işlemcisini kullanan 8 GB RAM‘li telefonun Android 10 işletim sistemiyle kutusundan çıkacağı ortaya çıkmıştı.
Gelen son haberle ise Galaxy S10 Lite‘ın batarya özellikleri netleşmeye başladı. Brezilya kaynaklı Anatel’de paylaşılan verilere göre telefonun bataryası 4,370 ila 4,500 mAh arasında bir büyüklükte olacak. Daha önce cihazın 45W hızlı şarj desteği sunacağı iddia edilmişti.
Ayrıca Galaxy S10 Lite‘ın 6.7 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüğünde Super AMOLED bir ekranla gelmesi bekleniyor. Telefonun arkasında ise muhtemelen üçlü kamera kurulumuna (48 MP+12 MP+5 MP) yer verilecek.