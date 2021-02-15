Haber
Amazfit Resmi Olarak Türkiye’de
Akıllı saat, bileklik teknolojileriyle tanınan; TWS spor kulaklıkları, akıllı koşu bantları, akıllı vücut yağ ölçümü, spor malzemeleri de dahil olmak üzere spor ve sağlıkla ilgili donanımlar üreten Amazfit, Türkiye pazarına resmi olarak girdiğini duyurdu.
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Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Japonya dahil olmak üzere 70’den fazla ülke ve bölgede yer alan marka IDC küresel cihaz pazarı izleme raporuna göre; 2020’nin ilk yarısında sağlık alanında teknolojilere sahip akıllı saatleriyle; İtalya, İspanya, Hindistan başta olmak üzere çok sayıda bölgede yetişkin saat pazarının en büyük payına sahip. Ayrıca, Çin, Almanya, Fransa, Rusya ve Brezilya gibi ülkelerde en çok satan akıllı ürünler arasında.
2021 Şubat ayı itibariyle Amazfit markalı akıllı saat ve bileklik ürünlerini Hepsiburada başta olmak üzere çok sayıda e-ticaret kanalından ve teknoloji mağazasından satışa sunduklarını belirten Amazfit Türkiye Ülke Müdürü Murat Sungur Özkan; “Eylül 2015’te kurulan Amazfit, geliştirdiği sıra dışı teknolojiler ve yüksek hassasiyetli veri analizi ile uzmanlık alanı olan kişisel sağlık yönetimini ön plana çıkarıyor. Detaylı sağlık takibi, kan ve oksijen satürasyonu ölçümü yapan ve sağlık teknolojisinde en doğru veriyi sunan akıllı saat markası olarak Türkiye’de akıllı saat kullanıcılarına daha önce karşılaşmadıkları bir deneyim sunacağız. Donanımlarımızdaki ileri teknoloji kadar birlikte kullanılan sıra dışı uygulamamız Zepp’in sağlık sektörü için önemli bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Zira, akıllı cihazlarda donanımları daha da mükemmel deneyime unsurlar, ileri zekaya sahip uygulamalar ile oluyor” dedi.
Kullanıcıları önemseyen marka: Amazfit
Amazfit olarak satış ve teknik servis operasyonunda kullanıcıyı ön planda tutacakları bir ağ oluşturmak olduğunu ve bunu kısa sürede başardıklarını hatırlatan Özkan, Amazfit’in kişisel sağlığa yönelik uygun fiyatlı, gerçekçi ürünler sunarak Türkiye’deki kullanıcıların beğenisini kazanacaklarını da sözlerine ekledi. Sınırları zorlayan tasarımı ve işçiliğiyle Amazfit akıllı saatler, Alman iF Endüstriyel Tasarım Ödülü ve Red Dot Tasarım Ödülü gibi kazandığı çok sayıda saygın ödülle de dikkat çekiyor.
Oyun
Turkcell GeForce Now beta sürecini başlattı
Turkcell, GeForce Now sunucularını Türkiye’ye getirerek, oyunculara daha iyi bir oyun deneyimi yaşatmak istiyor. Beta süreci başladı.
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GeForce Now, Nvidia tarafından kullanıcılara sunulan bir yayın hizmeti. Kullanıcılara aylık belli bir ödeme yaparak, ya da ücretsiz paketle herhangi bir donanıma ihtiyaç duymadan oyun oynatıyor. Ülkemizde de aktif şekilde kullanılan servis, özellikle alım gücü düşük olan Türkiye gibi ülkeler için adeta bir hediye. Şu ana kadar Avrupa’daki sunucuları kullanan servis, oldukça iyi çalışsa bile mesafe nedeniyle sorun yaşatıyordu. Turkcell, GeForce Now ile iş birliğine giderek bu sorunu ortadan kaldırdı. Servis Turkcell Game+ çatısı altında Türkiye’de hizmet verecek. Oldukça sevindirici olan bu haber ülkemizde bulunan sunucular ve daha düşük gecikme süreleriyle daha stabil bağlantı demek.
Turkcell GeForce Now ortaklığı
Turkcell, Türkiye’de sunucuları kurdu ve çalışmalara başladı. Ülkemizde üç farklı noktaya sunucu yerleştiren şirket, buralardan kullanıcılarına hizmet verecek. Ancak başlangıç sürecinde yaşanabilecek sorunlar nedeniyle Turkcell, GeForce Now beta süreci başladı. 15 Şubat ve 15 Mart tarihlerinde yapılacak beta, kullanıcıların sistemi test etmesine ve olası sorunları bildirmesine yarayacak. Bu sayede Turkcell, hataları gidererek sorunu çözecek. İsteyen her kullanıcı, 15 Mart itibariyle sisteme erişim sağlayabilecek. Orijinal versiyon gibi iki farklı seçeneğe sahip olacak olan servis, bunlardan birini seçmenizi isteyecek. Bunlar Basic ücretsiz sürüm ve Premium. Basic ücretsiz ve sınırlı bir hizmet sunarken, Premium ücretli bir servis olacak. Nvidia normalde Premium için aylık 5.5 Euro ödeme talep ediyordu. Game+’ın da benzer bir fiyata sahip olması beklenmekte Servis aylık ve dönemlik ödemelere sahip olacak. Betaya gameplus.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Konuyla ilgili gelişmeler için takipte kalın…
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İşlemci
Intel AMD karşısına sızıntılara göre 8 çekirdekli üç laptop işlemcisiyle çıkabilir
Intel görünüşe göre 8 çekirdekli işlemcilerde durumu ileri taşıyor gibi. Öyle ki konuşulanlara göre gelecek Tiger Lake laptop işlemcileri arasında üç tane 8; bir tane de 6 çekirdekli işlemci yer alıyor.
Bu arada Intel-AMD yakın performanslı işlemcilerin fiyatlarını karşılaştırmak, aynı zamanda da 796-3.999TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlara göz atmak isterseniz bu listeye bakabilirsiniz.
Donanım sızıntılarında tanındık bir isim olan momomo_us gelecek işlemcileri Twitter üzerinden paylaştı. Listeye göre hız aşırtma mümkün olan i9-11980HK işlemcisinin yanında i9-11900H ve i7-11800H de görülebiliyor. Bunların hepsi 8 çekirdekli işlemciler olarak karşımıza çıkıyor. Bunların yanında bir de 6 çekirdekli i5-11400H işlemcisi yer alıyor.
Intel dizüstü bilgisayarlar için ilk Tiger Lake işlemcilerini duyurduğunda dört çekirdekli olanları görmüştük. Ancak sekiz çekirdekli çiplerinde de yolda olduğunu Intel’in de onaylamasıyla söyleyebiliyoruz. Bunun yanı sıra söylentilere göre bunların çıkış tarihleri de ikinci çeyrek sonunda; muhtemelen Computex fuarında gerçekleşecek. Ama daha önce de Haziran tarihini sizlerle paylaşmış ve stokla beraber mevcut durumlardan dolayı bu tarihlerde değişiklik görülmesinin ihtimal dahilinde olduğunu söylemiştik. Burada da aynı şeyi hatırlatmakta fayda var.
Son olarak Tiger Lake işlemcileriyle ilgili bir başka detay olarak hem tek çekirdek, hem de çoklu çekirdekte 5GHz hızında olmalarının beklendiğini not düşelim. Ki bu durum da doğal olarak heyecan uyandırmış durumda. Üstelik 11980HK amiral gemisi dediğimiz gibi hız aşırtmaya ve çeşitli soğutmalara da izin veriyor. Dolayısıyla birçok kişi Intel tarafından bir oyuncu laptopu beklentisine de sahip.
Akıllı Telefonlar
Vivo iQOO Neo 5 mart ayında kullanıcılarıyla buluşacak!
Vivo iQOO Neo 5 modelinin çıkış tarihi belli oldu. Merakla beklenen amiral gemisi akıllı telefon kullanıcıları ile mart ayında buluşacak.
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Vivo iQOO Neo 5 Snapdragon 870 ile geliyor!
Vivo akıllı telefon dünyasına yeni modeller getiriyor. Yeni ürünlerle piyasada önemli bir alternatif olmayı amaçlayan akıllı telefon üreticisi, amiral gemisi akıllı telefon geliştiriyor. iQOO Neo 5 modeli için geri sayıma geçen firma, önümüzdeki ay akıllı telefonu tanıtacak. Amiral gemisi özellikleri ile dikkat çeken akıllı telefon Snapdragon 870 işlemcisi ile piyasaya çıkacak. Ayrıca firmanın neden Snapdragon 888 işlemcisini tercih etmediği ise merak konusu.
Fiyat performans ürünü akıllı telefonlardan oluşan listelerimize, Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz!
Detaylı teknik özellikleri ne yazık ki belli olmayan Vivo iQOO Neo 5, Super AMOLED ekran ile piyasaya çıkacak. Ayrıca akıllı telefon 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Bununla birlikte cihazın bir adet de 16 MP değerinde ön kamerası olacak. 4400 mAh batarya kapasitesine sahip olacak akıllı telefon, 88W hızlı şarj desteğini kullanıcılarına sunacak. Akıllı telefon arka tarafta üçlü kamera sistemine sahip olacak. Kameralar ise 48 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açı ve 2 MP derinlik sensörü olarak bizleri karşılıyor. Akıllı telefonun 460 ile 570 dolar arası bir fiyata sahip olacağı tahmin ediliyor. Bakalım firma yeni akıllı telefonu ile beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
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