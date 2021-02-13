XIAOMI MI 11 İNCELEME | Bu telefon olmuş!

Xiaomi Mi 11 incelemesi ile karşınızdayız. Xiaomi’nin piyasadaki en iyi telefonu olan Mi 11’in teknik özellikleri ve sunduğu avantajlar ile detaylı bir şekilde inceliyoruz.

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Xiaomi’nin en yeni amiral gemisi nihayet global lansmanı ile ortaya çıktı. Sevgili takipçimiz Sezer’in bize incelememiz için verdiği Mi 11’in Çin versiyonu ve 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunuyor. Maalesef bu versiyonu globalde satışa çıkmayacak.

Kutu içeriğinde şarj aleti çıkmayan telefonun global versiyonunda ise şarj aleti olacağı müjdesi Xiaomi tarafından verildi. Böylece 55 Watt değerindeki GaN şarj cihazı telefon içeriğinde yer alacak.

Qualcomm Snapdragon 888’i ilk kullanan telefon olan Mi 11, Çin versiyonu olması nedeniyle stabilite sorunları da yaşıyor. Genel kullanımda bir sorun olmasa da benchmark testlerinde çok farklı sonuçlar aldık.

Ses kalitesini arşa taşıyan telefonda Harman Kardon destekli hoparlörler, birçok bluetooth hoparlörlerden daha iyi performans sunuyor. Ekran kalitesi de 2K 120 Hz ve renk doğruluğunda en iyilerden biri konumuna gelmiş.

Xiaomi Mi 11 telefonun diğer detaylarını videoda görebilirsiniz.