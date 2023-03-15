Küçük ekranlı bir akıllı saat istiyorum, 42mm veya 46mm saatler bileğimde çok büyük duruyor, daha zarif seçenekler yok mu diyenler buraya. Çünkü Amazfit yeni akıllı saati olan Amazfit GTR Mini’yi tanıttı.

Amazfit, Xiaomi’nin alt markalarından birisi. Giyilebilir teknoloji ürünleri üretiyor. Firmanın amiral gemisi akıllı saat modelleri ise GTS ve GTR serisi. Bilmeyenler için açıklayalım, GTS kare ekranlı amiral gemisi akıllı saat serisi iken GTR yuvarlak ekranlı amiral gemisi akıllı saat olmasıyla öne çıkıyor.

*Amazfit GTR 4 ve Amazfit GTS 4 serisi

Amazfit GTR Mini ise amiral gemisi özelliklerine sahip küçük ekranlı bir saat olarak karşımıza çıkıyor. Akıllı saat 1.28 inç büyüklükte bir ekrana sahip. Bu ekran HD çözünürlükte ve AMOLED bir panele sahip. Malzeme olarak ise paslanmaz çelik bir malzeme tercih edilmiş. Bu malzeme ile birlikte akıllı saatin ağırlığı 24.6 gr oluyor.

Akıllı saatte nabız ve kandaki oksijen ölçüm sensörleri yer alıyor. Bunun yanı sıra akıllı saat uyku takibi ve stres ölçümü de yapabiliyor.

Amazfit GTR Mini 120’den fazla spor moduna sahip. Şirkete göre Amazfit GTR Mini; beş uydu konumlandırma sistemini desteklerken, giyilebilir cihazın standart bir modele göre iki kat daha fazla sinyal almasını sağlayacak patentli GPS teknolojisi ile birlikte geliyor.

Tabii tüm bunların yanında pil ömrü de oldukça önemli. Akıllı saat 280 mAh lityum polimer bir pil ile birlikte geliyor. Şirket pil tasarrufu modunda tek bir şarjla 20 güne veya normal kullanımla 14 güne kadar pil ömrü olduğunu iddia ediyor.

Fiyat tarafında ise Amazfit GTR Mini 119,99 ABD doları fiyat etiketi ile satışa çıkarıldı. Ülkemize gelip gelmeyeceği ise merak konusu.