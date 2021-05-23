Kripto para piyasasında mayıs ayını ortalarında başlayan değer kayıpları piyasadan milyon dolarları siliyor. Dijital altın olarak bilinen Bitcoin, yalnızca 10 gün içerisinde yaklaşık olarak %50 değer kaybetti. 64.000 dolar seviyesini geçip zirveye oturmasının ardından çöküşe geçen BTC fiyatı yazı sırasında 33.934 dolardan işlem görüyor.

İkinci en büyük kripto para olan Ethereum’un durumu da pek farklı değil. Hızlı bir yükseliş ile 4.000 doları kırıp geçen Ethereum, yaşanan çöküş ile beraber 2.000 dolar seviyesinin de altına düştü. Yalnızca 10 gün içerisinde kripto para piyasasından milyon dolarlar silindi. 1,2 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip olan Bitcoin’in şu anki piyasa değeri 626 milyar dolar. Tüm bu gelişmeler yeniden bir tartışmanın fitilini ateşledi: Altın mı Bitcoin mi?

Şu anda altının toplam piyasa değerinin 11,9 trilyon dolar olduğu biliniyor. Bitcoin ise tarihinde en yüksek 1,2 trilyon dolara kadar ulaşmış durumda. Bitcoin fiyatının şu an bulunduğu seviyeden oldukça uzaklaşıp, birkaç yüz bin dolara kadar çıkmasını bekleyen analistler var. Böyle bir durumda BTC piyasa değeri altını geçebilir.

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Diğer taraftan ise Barrick Gold CEO’su Mark Bristow, Bitcoin ya da herhangi başka bir kripto paranın değerinin asla altını geçemeyeceğini söylüyor. Barrick Gold, 13 ülkedeki işletme sahası ile altın ve bakır üreten bir madencilik kuruluşu. Bristow, kripto varlıkların altından daha üstün olma ihtimallerini reddediyor. CEO, CNBC’ye verdiği bir röportajda Bitcoin’in dijital altın olarak görüldüğünü fakat Bitcoin’in altına göre daha iyi bir yatırım aracı olmadığını belirtiyor. Kripto para piyasasındaki dengesizliğin, bu alandaki değeri daha da düşürmeye devam ettiğini söylüyor. Bristow, altın gibi değerli metallerin geleceklerini sağlamlaştırmak için daha fazla çalışılması gerektiğini düşünüyor.

Bristow ayrıca kripto paraların miktarlarının arttırılabileceğini fakat altında böyle bir durumun mümkün olmadığını söylüyor. Ancak bu görüş tam olarak doğru değil. Bitcoin ve diğer pek çok projenin önceden belirlenmiş limitleri bulunuyor ve her bir proje başlatıldıkları sistemlerin ilk kurallarına göre hareket ediyor. Öte yandan doğadaki toplam altın miktarının tahmin edilmesi de kolay değil.