Alphabet’ten Waymo ve GM’den Cruise, California DMV Onayını Aldı

California Motorlu Araçlar Departmanı, perşembe günü GM destekli Cruise ve Alphabet’ten Waymo için otonom araç dağıtım izinlerini onayladı. Bu izinler, şirketlerin belirli alanlarda toplu taşıma gibi halka sunulan özerk hizmetler için ücret talep etmelerine ve tazminat almalarına olanak tanır.

California DMV’ye göre şirketlerin hala Kaliforniya Kamu Hizmetleri Komisyonu’ndan onay alması gerekiyor. Ancak bu, şirketlerin bir test programı dışında halka hizmet sunmaya bir adım daha yakın oldukları anlamına geliyor.

Her iki şirket de California’daki otonom araç filolarını test araçlarında yolculara ücretsiz sürücüsüz yolculuklara izin veren izinlerle test ediyor.

Yeni yetkilendirme kapsamında, Cruise araçları San Francisco’nun belirli bölgelerindeki halka açık yollarda 22.00 saatleri arasında çalışabilir. Departman, hafif yağmur veya hafif sis de dâhil olmak üzere sabah 6’da, saatte 30 mili geçemeyeceğini söyledi. Waymo, filosunu San Francisco ve San Mateo ilçelerinin bazı bölgelerinde, yağmur veya hafif sis de dâhil olmak üzere 65 mil / saat hızın altında çalıştırabilir.

Otonom araçları ticarileştirmek, birkaç yıl önce tahmin edilenden çok daha zor oldu. Ancak Waymo ve Cruise, önde gidenlerden ikisi olarak kabul ediliyor.

Mayıs ayında hem Waymo hem de Cruise, yolculuklar ve teslimat için ücret almaya başlamak için izin başvurusunda bulundu. Reuters, Cruise’un güvenlik sürücüsü olmaması için başvurduğunu, Waymo’nun ise güvenlik sürücüsü olması için başvurduğunu bildirdi.

Haziran ayında Cruise, California’daki test araçlarında yolculara sürücüsüz yolculuklar sunmasına izin veren bir izin aldı. Waymo, geçen ay “Güvenilir Test Kullanıcısı” adlı bir program aracılığıyla bazı San Francisco sakinlerine sürücüsüz araba testi açtı.

2016 yılında Cruise’u satın aldığından beri GM, Honda Motor, SoftBank Vision Fund ve daha yakın zamanda Walmart ve Microsoft gibi yatırımcıları bünyesine kattı.

“California DMV’den bugün alınan onay, Cruise’u eyalette sürücüsüz bir dağıtım izni alan ilk otonom yolculuk dolu şirket yapıyor. Tamamen elektrikli, kendi kendini süren ve paylaşımlı araç filomuzla şehirlerde ulaşımı daha güvenli, daha iyi ve daha uygun maliyetli hale getirme misyonumuzu gerçekleştirmeye bir adım daha yaklaştırıyor” dedi.

Aralık 2020’de Nuro, perakende ortaklarıyla ticari teslimatlar yürütme izni alan ilk otonom araç geliştiricisi oldu.