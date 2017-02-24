Alphabet’in Sürücüsüz Araç Firması Waymo, Uber’e Dava Açıyor

Alphabet çatısı altında sürücüsüz araç teknolojileri geliştiren Waymo, Uber’i ve Otto’yu çok ciddi suçlamalarla mahkemeye veriyor.

Google’ın sürücüsüz araç bölümü bir süre önce Alphabet altında bir şirket halini almıştı. Waymo, Uber’i ve şirketin sürücüsüz kamyon bölümü Otto’yu sürücüsüz araç teknolojisinde çok büyük bir öneme sahip teknolojiyi çalmakla suçluyor.

California Federal Mahkemesindeaçılan davada Waymo, Google’dan Otto’ya geçen Anthony Levandowski isimli mühendisin giderken 14.000 yüksek gizliliğe sahip dosyayı yanında götürdüğünü iddia etti. Anthomy Levandowski şu anda Uber’de üst düzey yöneticilik yapıyor. Bu dosyaların arasında önemli baskılı devre kartlarının çizimleri ve radar ile LiDAR teknolojisi hakkında detaylı bilgiler yer alıyor. Levandowski dışında şu anda Uber ve Otto’da çalışan bir kaç eski Waymo çalışanının da bilgi sızdırdığı dava dosyalarında yer alıyor.

Otto ve Uber şu anda Waymo’nun bilgilerini kullanarak LiDAR sistemleri geliştiriyor olabilir. Eğer bu olay doğrulanırsa Otto ve Uber’in başı çok ağrıyacak gibi duruyor. Waymo mahkemeden Otto ve Uber’in sürücüsüz araç teknolojisi geliştirmeyi durdurmalarını ve çalınan bilgileri geri