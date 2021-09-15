Almanya’da Devlet ve Kripto Para

Almanya, Bitcoin gibi dijital para birimlerinin vergilendirilmesi konusunda benzersiz bir yaklaşım sunuyor. Diğer birçok devletin aksine, Avrupa’nın en büyük ekonomisi Bitcoin’i bir para birimi, emtia veya hisse senedinin aksine özel para olarak görüyor.

Almanya’da ikamet edenler için, bir yıldan fazla süreyle tutulan herhangi bir kripto para birimi, miktarı ne olursa olsun vergiden muaftır . Varlıklar bir yıldan daha kısa bir süre elde tutulursa, tutar 600 Euro’yu (692 $) aşmadığı sürece satışta sermaye kazancı vergisi tahakkuk etmez. Bunun gibi küçük işlemler vergi kanunu 23 EStG kapsamına girer. Örneğin, 100€ değerinde Bitcoin satın aldıysanız ve birkaç ay sonra 200€ karşılığında sattıysanız, 100€ kazanç vergiye tabi olmayacaktır. Yine belirttiğimiz gibi 1 yıldan uzun süre elde tutulan kripto paralar vergi muafiyetini doğurur. Örneğin, 100€ değerinde Bitcoin satın aldıysanız ve bir yıldan fazla bir süre sonra 800€ karşılığında sattıysanız, 700 Euro’luk kazanç vergiye tabi olmayacaktır.

Yine başka bir örnek verecek olursak; Almanya’da kripto ile mal ve hizmet alımları, kripto ticareti ile aynı muameleye tabi tutulur. Örneğin, 8.000€ değerinde bitcoin alırsanız ve o bitcoin ile şimdi 10.000€ değerindeyken bir motosiklet satın alırsanız, o bitcoin üzerindeki 2.000€ net kazanç üzerinden sanki gelirmiş gibi vergilendirilirsiniz. Bununla birlikte, motosikleti satın almadan önce bitcoin’i bir yıl boyunca elinizde tutarsanız bu vergiden kaçınabilirsiniz.

Kripto ticaretinin vergi muamelesi, Almanya’daki Gelir Vergisi Yasası’nın 22. Bölümüne giriyor. Kripto para ticareti yapıyorsanız, satış anında kazandığınız veya kaybettiğiniz net tutarınız, gelir olarak vergilendirilen ilgili miktardır. Yani vergiye tabi tutarlar, kriptodaki net kârdır. İster bir kripto para birimini başka bir kripto para birimiyle takas ediyor olun ister kripto para birimini itibari para birimine (EUR gibi) dönüştürüyor olun, bu vergiye tabi bir satıştır.

Ancak işletmeler için durum farklıdır; Almanya’da kurulmuş bir girişimin, tıpkı diğer varlıklarda olduğu gibi, kripto para birimi kazançları üzerinden kurumlar vergisi ödemesi gerekiyor.

Ancak 2021’de, Almanya’da kripto türevleri ticaretini etkili bir şekilde ortadan kaldıran tartışmalı yeni bir vergi yasası yürürlüğe girdi, çünkü ekonomideki kayıplar artık kontrol edilemiyordu . Mevzuat, kripto türevlerini düzenlemeye yönelik Avrupa çapındaki hamleleri yansıtıyor.

Dünyadaki pek çok ülke ve Türkiye’deki gibi Almanya’da kripto parayı vergiye tabi tutma hamlesini uyguluyor. Vergilendirilmesi bir nevi resmiyet kazanması ve bu işin daha güvenli bir şekilde yapılması olarak düşünülebilir. Böyle düşünülünce devletler kripto paralara olumlu bakıyor diyebiliriz. Fakat bir yandan çeşitli kısıtlamalarda söz konusu olabiliyor. Bunun en bariz olarak Türkiye’de kripto para piyasalarıyla çalışan aracı kurumların işlevlerinin yasaklanmasını örnek gösterebiliriz.