Kripto Para
Almanya’da Devlet ve Kripto Para
Almanya, Bitcoin gibi dijital para birimlerinin vergilendirilmesi konusunda benzersiz bir yaklaşım sunuyor. Diğer birçok devletin aksine, Avrupa’nın en büyük ekonomisi Bitcoin’i bir para birimi, emtia veya hisse senedinin aksine özel para olarak görüyor.
Almanya’da ikamet edenler için, bir yıldan fazla süreyle tutulan herhangi bir kripto para birimi, miktarı ne olursa olsun vergiden muaftır . Varlıklar bir yıldan daha kısa bir süre elde tutulursa, tutar 600 Euro’yu (692 $) aşmadığı sürece satışta sermaye kazancı vergisi tahakkuk etmez. Bunun gibi küçük işlemler vergi kanunu 23 EStG kapsamına girer. Örneğin, 100€ değerinde Bitcoin satın aldıysanız ve birkaç ay sonra 200€ karşılığında sattıysanız, 100€ kazanç vergiye tabi olmayacaktır. Yine belirttiğimiz gibi 1 yıldan uzun süre elde tutulan kripto paralar vergi muafiyetini doğurur. Örneğin, 100€ değerinde Bitcoin satın aldıysanız ve bir yıldan fazla bir süre sonra 800€ karşılığında sattıysanız, 700 Euro’luk kazanç vergiye tabi olmayacaktır.
Yine başka bir örnek verecek olursak; Almanya’da kripto ile mal ve hizmet alımları, kripto ticareti ile aynı muameleye tabi tutulur. Örneğin, 8.000€ değerinde bitcoin alırsanız ve o bitcoin ile şimdi 10.000€ değerindeyken bir motosiklet satın alırsanız, o bitcoin üzerindeki 2.000€ net kazanç üzerinden sanki gelirmiş gibi vergilendirilirsiniz. Bununla birlikte, motosikleti satın almadan önce bitcoin’i bir yıl boyunca elinizde tutarsanız bu vergiden kaçınabilirsiniz.
Kripto ticaretinin vergi muamelesi, Almanya’daki Gelir Vergisi Yasası’nın 22. Bölümüne giriyor. Kripto para ticareti yapıyorsanız, satış anında kazandığınız veya kaybettiğiniz net tutarınız, gelir olarak vergilendirilen ilgili miktardır. Yani vergiye tabi tutarlar, kriptodaki net kârdır. İster bir kripto para birimini başka bir kripto para birimiyle takas ediyor olun ister kripto para birimini itibari para birimine (EUR gibi) dönüştürüyor olun, bu vergiye tabi bir satıştır.
Ancak işletmeler için durum farklıdır; Almanya’da kurulmuş bir girişimin, tıpkı diğer varlıklarda olduğu gibi, kripto para birimi kazançları üzerinden kurumlar vergisi ödemesi gerekiyor.
Ancak 2021’de, Almanya’da kripto türevleri ticaretini etkili bir şekilde ortadan kaldıran tartışmalı yeni bir vergi yasası yürürlüğe girdi, çünkü ekonomideki kayıplar artık kontrol edilemiyordu . Mevzuat, kripto türevlerini düzenlemeye yönelik Avrupa çapındaki hamleleri yansıtıyor.
Dünyadaki pek çok ülke ve Türkiye’deki gibi Almanya’da kripto parayı vergiye tabi tutma hamlesini uyguluyor. Vergilendirilmesi bir nevi resmiyet kazanması ve bu işin daha güvenli bir şekilde yapılması olarak düşünülebilir. Böyle düşünülünce devletler kripto paralara olumlu bakıyor diyebiliriz. Fakat bir yandan çeşitli kısıtlamalarda söz konusu olabiliyor. Bunun en bariz olarak Türkiye’de kripto para piyasalarıyla çalışan aracı kurumların işlevlerinin yasaklanmasını örnek gösterebiliriz.
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Kripto Para
NFT Platformu OpenSea Çok Konuşulan O İddiaları Kabul Etti!
Blok zincir teknolojisinin son çılgınlığı olan NFT sektörü her geçen gün daha da büyürken, sektördeki en büyük NFT pazar yerlerinden biri olan OpenSea ile ilgili çok çarpıcı iddialar ortaya atılmıştı. Ekran görüntüleri ile güçlenen iddialarda OpenSea ürün yöneticisinin NFT’leri listelenmeden önce satın alıp, daha sonra fiyat artınca sattığı belirtiliyordu. Konu ile ilgili OpenSea’den açıklama geldi. Platform tarafından yapılan resmi açıklamada “Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu olanlar şirketimizin politikasını yansıtmamaktadır.” ifadeleri kullanıldı.
“Insider trade” olarak bilinen “içeriden bilgi sahibi olan kişilerin kendilerine avantaj sağlayarak işlem yapması” eylemi son dönemlerde OpenSea içerisinde gerçekleştiği şeklinde ciddi iddialar ile konuşuluyordu. NFT pazar yerlerinin devlerinden olan OpenSea, iddialar ile ilgili yaptığı açıklamada bu durumu kabul etti.
“Dün, çalışanlarımızdan birinin, halka açık olarak ortaya çıkmadan önce ön sayfamızda gösterileceğini bildikleri ürünleri satın aldığını öğrendik.
Bu inanılmaz derecede hayal kırıklığı yarattı. Bu davranışın ekip olarak değerlerimizi temsil etmediğini açıkça belirtmek isteriz. Bunu çok ciddiye alıyoruz ve gerçekleri ve atmamız gereken ek adımları tam olarak anlamak için bu olayı derhal ve kapsamlı bir şekilde gözden geçiriyoruz. “
İddiaların yöneltildiği ve platformun bahsettiği çalışan, OpenSea ürün yöneticisi Nate Chastain idi. Zuwu adlı bir Twitter kullanıcısı, yönetici Chastain’in hangi NFT’lerin platformda yayınlanacağını öğrendikten sonra, o NFT’leri satın aldığını ve listelenmeden sonra da fiyat artınca sattığını ifade etmişti.
Hey @opensea why does it appear @natechastain has a few secret wallets that appears to buy your front page drops before they are listed, then sells them shortly after the front-page-hype spike for profits, and then tumbles them back to his main wallet with his punk on it?
— Zuwu🟩 👻🎃🦇 (@ZuwuTV) September 14, 2021
Olayın ortaya çıkışı Chastain’in 3 Ağustos’ta attığı bir tweet ile oldu. Chastain tweettte Arya Mularama’nın koleksiyonundan bir NFT’yi satın aldığını söylüyordu ancak koleksiyon henüz satışa sunulmamıştı. Chastain yedi ay önce de CryptoPunk #3501’i satın almıştı. Bu nedenle Ethereum adresi biliniyordu.
I just wanted to secure one of these before they all disappeared tbh
— Nate Chastain (natec.eth) (@natechastain) August 3, 2021
Zuwu adlı kullanıcı, Chastain’in OpenSea’nin tweetlerinin ardından o sanatçının ürünlerinden aldığını ekran görüntüleri ve adresler ile paylaştı. Adresler arasında sürekli benzer hareketlerin yapılıyor olması ve zamanlamanın da tutması iddiaları doğruluyordu. OpenSea tarafından yapılan açıklama ile de iddiaların doğruluğu netleşmiş oldu.
(1/2)
Here is the way back machine update for 12:27am EST: https://t.co/Sgievw8ek7
This is the 2am EST grab from way back machine:https://t.co/Hq0MqARqaS
Screenshot of wallet activity for time stamps attached. Wayback doesnt update every time a site is updated, but this… pic.twitter.com/L6vDuAmRsz
— Zuwu🟩 👻🎃🦇 (@ZuwuTV) September 15, 2021
OpenSea tarafından yapılan resmi açıklamaya ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.
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Kripto Para
Merkez Bankası’ndan Dijital Türk Lirası Açıklaması
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme projesi hakkında, Twitter üzerinden açıklamada bulundu.
Merkez Bankası Dijital Türk Lirası Araştırma Geliştirme projesi kapsamında kavram ispat çalışmasının tamamlanması ile başlayan sürecin teknolojik ortakların katılımı ile bir sonraki aşamaya geçmesine karar verildiği açıklandı.
Merkez Bankası Dijital Türk Lirası projesinin geliştirme ve test süreçleri ortakların da katılımıyla gerçekleşecek. Bu kapsamda Merkez Bankası; ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK-BİLGEM ile ikili mutabakat zabıtları imzalayarak “Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu” oluşturdu.
Açıklamada şu demeçlere yer verildi :
“Birinci faz pilot uygulama çalışmaları kapsamında TCMB nezdinde prototip Dijital Türk Lirası Ağı tesis edilerek teknoloji paydaşları ile dar kapsamlı ve kapalı devre pilot uygulama testleri gerçekleştirilecektir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda daha yaygın ve geniş katılımlı pilot testlerin gerçekleştirileceği ileri aşama fazlara geçilecektir. Blokzincir teknolojisi, dağıtık yapıların ödeme sistemlerinde kullanımı, anlık ödeme sistemleri ile entegrasyon gibi başlıklarda Dijital Türk Lirası Ar-Ge projesi kapsamında çeşitlilik gerektirebilecek testlerin yapılması da planlanmaktadır.”
TCMB yaptığı açıklamada, dijital Türk lirasının tedavülüne yönelik henüz nihai bir karara varmadıklarını belirtti. Yapılan tüm çalışmaların sadece deneysel faaliyetler olduğu ifade edildi:
“Tüm çalışmalar deneysel AR-GE faaliyetleri ilkelerince yürütülmektedir. Farklı teknolojik alternatiflerin kapasite ölçümleri tamamlandıktan ve mimari kurguların denemeleri sonuçlandırıldıktan sonra, mevcut teknolojilerin dijital Türk lirasına ilişkin iktisadi, hukuki ve mali gereksinimleri karşılayıp karşılayamadığının tespiti amaçlanmaktadır.”
Yapılan çalışmaların birinci faz sonuçları, testlerin tamamlanmasının ardından 2022 yılında kamuoyu ile paylaşılacağı da açıklamada yer aldı.
Bu gelişmelerle birlikte Türkiye’nin blokzincir teknolojisini benimseyip bu konuda daha ciddi adımlar atacağının sinyallerini alıyoruz.
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