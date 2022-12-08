Alman ödeme şirketi Wirecard’ın eski başkanı, Alman tarihinin en büyük dolandırıcılık davasına karışmakla yargılanıyor.

53 yaşındaki Markus Braun, mütevazi başlangıçlardan Almanya’nın büyük bankacılık canavarlarından birine meteorik yükselişine başkanlık etti. Wirecard’ın başarısı, finansörlerin ve politikacıların gözlerini kamaştırdı, ta ki aynı derecede muhteşem çöküşü rezalete dönüşene kadar.

Wirecard’ın CEO’su olan Braun, mahkeme öncesi gözaltında tutuluyor ve herhangi bir suç işlediğini reddediyor. İki eski yönetici de yargılananlar arasında. Oliver Bellenhaus, Wirecard’ın Dubai yan kuruluşunun başkanıyken, Stephan von Erffa muhasebeden sorumluydu. Suçlu bulunmaları halinde birkaç yıl hapisle karşı karşıya kalacaklar.

Yargılanacakları mahkeme, şüpheli teröristler veya mafya üyelerinin yargılanması için kullanılıyor. Bu salon, yerin 5 metre altında ve tavanı bombalara karşı korumalı. Almanya’nın mali ve siyasi yapısını temelden sarsan bir davaya muhtemelen uygun olan bir ortam.

Wirecard’ın eski operasyon müdürü ise ortada yok. Ödemeler devini çevreleyen skandalın boyutu Haziran 2020’de ortaya çıktığında Jan Marsalek çoktan kaçmıştı.

Markus Braun’un bir numaralı olarak kabul edildi ve kısa sürede Almanya’nın aranan adamı oldu. Ancak 2020’de ticari çete dolandırıcılığı yaptığından şüphelenildiği için Europol’ün de en çok arananlar listesinde yer aldı.

Özel jetle Beyaz Rusya’ya uçmadan önce Viyana’nın güneyindeki bir havaalanına kaçtığı sanılıyor. Son raporlar, Moskova’daki hükümetin güvenlik servisleriyle yakın ilişkiler kurduğu yönündeki iddiaları reddetmesine rağmen, onu Rusya’da gösteriyor.

Wirecard’ın yükselişi ve düşüşü

Wirecard, 1999 yılında Münih’in bir banliyösünde piyasaya sürüldü. Bankacılık, kredi ve ön ödeme kartları çıkarmadan önce şirket, başta pornografi ve kumar siteleri olmak üzere çevrimiçi kredi kartı ödemelerini işledi. Nakit olmayan ödemelerin kral olmaya başladığı bir dünyada, Wirecard hakim olmak için mükemmel bir konumdaydı.

2005’te Frankfurt Menkul Kıymetler Borsası’na kote oldu ve 2018’de Almanya’nın önde gelen blue-chip şirketlerinin Dax 30 endeksine girerek bu süreçte Commerzbank’ı geride bıraktı. Hisseleri 140 euroya yükseldi ve değeri 24 milyar euroya ulaştı.

Bu bir Alman başarı öyküsü olarak görüldü ve o dönemde başbakan olan Angela Merkel, şirketin bir firma satın almak istediği Çin’e 2019’da yaptığı bir ziyarette Wirecard adına kulis bile yaptı.

Nasıl ortaya çıktı

Her şey toz pembe görünüyordu ancak perde arkasında belli sıkıntılar mevcuttu. Financial Times’da Wirecard’ın rakamlarını sorgulayan haberler zaten vardı. Ardından 2016’da kimliği belirsiz bir araştırma firması Wirecard’ı kara para aklama ve dolandırıcılıkla suçladı.

Wirecard, yatırımcıların ve gazetecilerin suçlamalarını saptırdı. Ek olarak, Alman mali makamları da onları destekledi. FT muhabiri Dan McCrum, bu konuda yazılar yazdığı için şirket tarafından hedef alındı.

2019’un başlarında, patronların sahte sözleşmeler yaptığına ve eski tarihli sözleşmeler yaptığına dair bir FT raporu yayınlandı ancak şirket karalayıcı olduğu gerekçesiyle reddetti. Sızan belgeler kısa süre sonra Wirecard’ın Asya operasyonlarındaki muhasebe sorunlarını ortaya çıkardı, ancak şirket spekülatörleri suçladı.

Almanya’nın BaFin mali düzenleyicisi, Wirecard’ı soruşturmak yerine gazetecileri soruşturmayı seçti ve yatırımcıların açığa satış yapmasını yasakladı – hisse fiyatının %40’tan fazla düşmesi üzerine bahis oynadı.

Sonra 2020’de her şey alt üst oldu.

Wirecard, hesaplarında eksik olan 1.9 milyar euronun muhtemelen hiç var olmadığını kabul etmek zorunda kaldıktan sonra iflasını ilan etti. Parayı ellerinde tuttukları düşünülen Filipinler’deki iki banka, Wirecard müşterisi olmadıklarını söylediler ve şirket daha sonra iflas koruması için başvurdu.

Düzenleyicinin sözleriyle, Almanya’nın teknoloji sektörü sevgilisini çevreleyen durum bir felaket ve rezalet haline geldi. Savcılar, Markus Braun’u yanlış olduğunu bildiği mali raporları imzalamakla suçladı. Wirecard’ın gerçekte hiç parası olmadığını göstermek için belgelerde sahtecilik yaptığını söylediler.

Geçen yıl Alman milletvekilleri tarafından dokuz aylık bir soruşturma, Wirecard’ın hesaplarını imzalayan denetçiler Ernst ve Young da dahil olmak üzere bir dizi başarısızlık ortaya çıkardı.

Duruşmanın 2024 yılına kadar sürmesi beklenmekte. Yakından izleyenler arasında, Münih merkezli şirkete yatırım yaparak büyük meblağlar kaybedenler de olacak.