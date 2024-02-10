Günümüzde herkes illaki şarj problemi yaşamıştır. Başta iPhone kullanıcıları olmak üzere birçok insan artık yanında şarj cihazları ve powebankler taşıyorlar. Tabii bu kullandığımız powerbankler eskiyebiliyor. Hardware Plus ekibi olarak sizlere alınabilecek en iyi 5 powerbank’i listeledik.

Sık Sorulan Sorular

S1: Neden hep Xiaomi ve Samsung ürünler var?

C1: Bu fiyat bandında en iyi powerbankler bu markalarda bulunuyordu. Diğer markalar aynı fiyatlara daha düşük güç ya da daha düşük kapasite sunuyor.

S2: iPhone akıllı telefonum için hangisi tercih etmeliyim?

C2: Samsung P3400 modeli en iyisi olacaktır. Çünkü iPhone modellerinde hızlı şarj desteği bulunmuyor. Bundan mütevellit en ucuzunu seçmeniz daha iyi olacaktır.

S3: Android akıllı telefonum için hangisini tercih etmeliyim?

C3: Android kanadında çok fazla model bulunuyor. Tavsiyem, Epey üzerinden akıllı telefonunuzun kaç watt hızlı şarj desteklediğine bakın ve telefonunuzu en hızlı şarj edecek modeli alın. (Samsung S serileri; 25W – 45W, Redmi Note serileri; 33W – 210W, Huawei modelleri; 33W – 120W)

Samsung P3400 Powerbank

Listemizin ilk sırasında Samsung marka bir ürün bulunuyor. Bu ürün 25W kablolu şarj hızına sahip. Samsung’un birçok akıllı telefonunun bu şarj hızını desteklediğini düşünürsek Samsung kullanıcıları için mantıklı ve uygun fiyatlı bir ürün olacaktır. Batarya tarafında ise ürün, 10.000 mAh büyüklüğünde lityum iyon bir bataryaya sahip.

Samsung P3400, şu anda internet üzerinde 700 TL civarına bulunabiliyor.

Xiaomi Pocket Edition Pro Powerbank

Listenin ikinci sırasında bizleri Xiaomi marka bir ürün karşılıyor. Xiaomi Pocket Edition Pro, 33W kablolu şarj hızına sahip. Giriş seviyesi Android ürün kanadında 33W şarj hızını sıkça görüyoruz. Bundan mütevellit giriş seviyesinde akıllı telefon kullananlar bu üründen tam performans alabilirler. Ürün 10.000 mAh büyüklüğünde lityum iyon bir batarya ile birlikte geliyor.

Xiaomi Pocket Edition Pro şu anda internet üzerinde 1000 TL bandında bulunabiliyor. Listenin ilk sırasında yer alan Samsung P3400 ürününe göre ise teknik özelliklerde artısı 33W kablolu şarj hızı sunması. Bu bağlamda tasarımı hoşunuza giden modeli tercih edebilirsiniz.

Samsung EB-P5300X Powerbank

Sıradaki ürün Samsung EB-P5300X. Xiaomi Pocket Edition ile aralarında iki fark bulunuyor: şarj hızı ve pil büyüklüğü. Bu ürün 20.000 mAh büyüklüğünde lityum bir pile sahip. Şarj hızı tarafında ise 25W destekliyor. Arada 100 TL fiyat farkıyla pili büyütüp şarj hızını azaltabilirsiniz.

İlginizi çekebilir: Nothing Phone 2a gerçek fotoğrafı sızdırıldı

Samsung EB-P5300X şu anda 1100 TL bandında internet üzerinde bulunabiliyor.

Samsung EB-U3300 Powerbank

Samsung EB-U3300 ise bu listenin en önemli modellerinden birisi. Kendisi 10.000 mAh büyüklüğünde bir pile sahip. Şarj hızı tarafında ise 25W şarj hızına sahip. Önemli kısmı nerede dediğinizi duyar gibiyim, Samsung EB-U3300 bu listede kablosuz şarj desteğine sahip olan tek model. Üründe Qi kablosuz şarj desteği bulunuyor.

Samsung EB-U3300, 1100 TL bandında bulunabiliyor. 20.000 mAh çok onun yerine 10.000 mAh olsun ama kablosuz şarj desteği de olsun diyenler için birebir bir ürün.

Xiaomi Mi 50W Power Bank Hypersonic Powebank

Bana göre listenin en iyi ürününe geldik. Xiaomi Mi 50W Power Bank Hypersonic. Ürün 20.000 mAh büyüklüğünde lityum polimer bir bataryaya sahip. Şarj hızı tarafında ise 50W kablolu hızlı şarjı destekler nitelikte. Tek eksisi ise kablosuz şarj desteği bulunmaması.

Xiaomi Mi 50W Power Bank Hypersonic şu anda 1400 TL bandında internette bulunabiliyor.