Alfawise ZK inceleme (VİDEO)

Alfawise ZK RGB klavye inceleme videomuzda, GearBest’ten gelen ve 135 TL’lik fiyatıyla öne çıkan modelin özelliklerine yakından bakıyoruz.

Ürün linki: https://hwp.to/2Q9oEQK

Yarışmaya katılmak için: https://gleam.io/G1WC2/alfawise-zk-yarismasi

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Alfawise ZK RGB inceleme

Tabii ki ürünün en çok dikkat çeken noktası RGB aydınlatması. Klavyenin hem tuşları hem de yan bölümlerindeki şerit yapısı RGB aydınlatmalarla donatılmış durumda. Klavye için geliştirilen bir yazılım olmadığından bu aydınlatmaların kontorlünü FN tuşu yardımıyla yapıyoruz. Klavyenin birbirinden farklı birçok ışık modu bulunuyor.

Tasarım tarafında klavyenin üst bölümünde bazı multimedya tuşlarına yer verilmiş. Ancak oyuncular için özel olarak ayrılmış bir makro tuş bölümü ne yazık ki yer almıyor. Ayrıca klavye yurtdışından geldiği için, Türkçe Q yerine ingilizce dizilime sahip olduğunu görüyoruz.