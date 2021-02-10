İşlemci
Alder Lake-S DDR5 RAM desteğiyle sağlam gelecek gibi görünüyor
Intel firmasının gelecek 10nm mimarili işlemcisinin mühendislik numunesi bir benchmark testinde belirdi. Görünüşe göre big.LITTLE altyapılı Alder Lake-S işlemci i9-9900K çipini geride bırakıyor.
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2021 sonlarına doğru gelmesi planlanan Intel gelecek nesil işlemcisinin birkaç benchmark testi internette ortaya çıktı. Bunlardan birisinde ise DDR5 RAM desteği görülebiliyor. Aynı zamanda işlemcinin temel saat hızını 2.2GHz olarak görüyoruz. Bu da temel saat frekansı açısından Alder Lake-S işlemcilerde şimdiye kadar gördüğümüz en yüksek hız.
12.nesil işlemcilerin testlerinin görüntülendiği yer Geekbench 4.4 olarak karşımıza çıkıyor. Ancak Videocardz tarafından iletildiğine göre test yeni işlemcinin mimarisini ayırt etmede zorlanmış durumda. Öyle ki artırılan saat hızında 27.2GHz frekansı geçiyor. Bunun da açık bir şekilde bir hatadan ibaret olduğunu tahmin etmek zor değil.
Daha önceden de ilettiğimiz üzere işlemci sekiz yüksek performanslı “Golden Cove” çekirdeklerinin yanı sıra; sekiz de “Gracemont” isimli verimlilik çekirdeklerine sahip. Temel saat hızının ise hangi çekirdekten ölçüldüğü bilinmese de muhtemelen Gracemont çekirdeklerinden olduğu tahmin ediliyor.
Alder Lake-S, i9-9900K’yı geride bırakıyor
İşlemcinin 2.2GHz hızı, tek tip çekirdekli ve 3.6GHz hız sahibi i9-9900K’dan oldukça az gibi duruyor. Ancak Geekbench 4.4 performans skorlarında Alder Lake-S’in i9-9900K’yı tek çekirdekte 100 puana yakın geçtiğini görüyoruz. Çoklu çekirdekte ise yaklaşık 12.000 puan aralık ile açık ara fark atıyor.
Yine de test edilen mühendislik numunesi hakkında bilinmeyen hala çok şey olduğunu unutmamak gerek. Çünkü daha önce de Alder Lake-S işlemcisiyle alakalı farklı işlemci frekanslarına da şahit olmuştuk. Dolayısıyla burada görülenin de başka bir işlemci mi yoksa önceki versiyonların daha gelişmiş bir türü mü olduğu bilinmiyor.
Ama söylediğimiz gibi Alder Lake-S işlemcilerinin muhtemelen DDR5 RAM destekli olacağını söyleyebiliyoruz. Bunun yanında işlemci PCIe 5.0 desteği de sunacak. AMD Ryzen işlemcileri tarafında ise şimdilik böyle bir atak göremesek de; AMD firması 2022’de çıkması planlanan 5nm ve Zen 4 mimarilerinin DDR5 hafıza ve PCIe 5.0 desteğinin olacağını belirtiyor.
Genel
Intel Core i9-11900K sızıntısı rekor kırıyor
Yeni nesil Rocket Lake işlemcilerinden Intel Core i9-11900K çevrimiçi test sitelerine bir kez daha uğradı. İşlemci AMD Ryzen çiplerini tekli çekirdekte geçerken, çoklu çekirdekte de önemli performans sergiliyor.
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Intel’in 8 çekirdekli işlemcisinin muhtemelen en son özellikleriyle görüldüğü bu testi Videocardz tespit etti. 5.3GHz artırılan saat hızıyla görülen işlemcinin temel hızı ise 3.5GHz.
Gigabyte Z490 anakart ve 32GB RAM ile Geekbench’te birkaç sefer test edilen işlemcinin tekli çekirdekte elde ettiği en yüksek puan 1.905. Bu ise Geekbench üzerinde tespit edilen en yüksek skor olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca Ryzen 9 5950X amiral gemisi işlemcisinden de %13 hızlı olduğu anlamına geliyor.
Bununla beraber çoklu çekirdekte 10.994’e kadar ulaşan işlemci Ryzen’dan bu alanda geride kalıyor. Çünkü Ryzen işlemci bu tarafta 14.000 skorunu aşıyor. Yani yaklaşık %27 daha hızlı. Ancak AMD’nin işlemcisinin 16 çekirdeğe sahip olduğunu unutmamak gerek.
Diğer taraftan 8 çekirdekli diğer rakibine bakacak olursak Intel Core i9-11900K AMD’nin 5800X’inden %15 daha hızlı. Çoklu çekirdekte ise bu rakam sadece %5. Onun dışında kendi akranlarıyla karşılaştırıldığında ise 2 tane fazladan çekirdeğe sahip olan ve aynı saat hızında çalışan 10900K işlemcisini çoklu çekirdekte 30 puan gibi çok az bir farkla geçiyor. Dolayısıyla önemli bir performans ile karşı karşıyayız diyebiliriz. Ancak bu testlerde 11900K için hız aşırtma uygulanıp uygulanmadığının net olmadığını da belirtmek gerek. Yani her sızıntıda olabileceği gibi bunda da biraz dikkatli olmakta fayda var.
Bunun dışında işlemcinin güç tüketimi ve fiyatı açısından da bazı soru işaretlerinin mevcut olduğunu belirtelim.
Diğer
Nvidia Arm anlaşması Avrupa Birliği tarafından araştırılacak
Nvidia firmasının Arm firmasıyla yaptığı işbirliği bir engele daha uğradı. Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık anlaşma için soruşturma başlatacağını duyurdu.
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Geçtiğimiz Eylül ayında İngiliz işlemci firması Arm’yi 40 milyar Dolara almak için anlaştığını duyurmuştu. O günden bu yana ise anlaşma hakkında çeşitli eleştiriler gözlemlemiştik. Çünkü Arm işlemcileri akıllı telefonların çoğunda yer alan işlemciler olup; şirketin müşteri tarafsızlığına dayalı açık lisans bir iş modeli vardı. Dolayısıyla Nvidia firmasının satın alışıyla bu yaklaşımda değişimler olabileceği endişeleri kol geziyordu.
Yeni gelen bilgiler de Avrupa Birliği ve Birleşik Krallığın anlaşmayı daha da fazla araştıracağını söylüyor. Bu süreçte ise yapılan itiraz kabul edilmeyecek ve anlaşma duracak. Bunun yanı sıra ise bekleyen imtiyazlara izin vermeleri mümkün.
Arm sahibi SoftBank ve Nvidia anlaşmasının koydukları zaman sınırı ise 18 ay olarak karşımıza çıkıyor. Bu süreç içerisinde başka prosedürler de devreye girecek gibi. Misal geçen yılın sonlarında Birleşik Devletler Federal Ticaret Komisyonu da; anlaşmanın rekabet kurallarını ihlal etmediğinden emin olmak için araştırmalar yapacağını bildirmişti.
Araştırmanın Avrupa Birliği’nden önce başlayan İngiltere tarafında işletmelerden anlaşmayla alakalı görüşlerini iletmeleri istenmiş durumda. Bununla beraber iki araştırmanın da başlangıç aşamalarında olduklarını hatırlatmakta fayda var.
Anlık olarak ise anlaşmayla alakalı durum pek de iyi gözükmüyor. Öyle ki Amerikan firmasının piyasa rekabetinde bir yarar görmemesi durumunda Arm’yi satın almak için böylesine yüksek bir ücret vermek istemesi pek muhtemel değil. Dolayısıyla da akıllı telefon alanlarındaki rakiplerin bu durumdan oldukça zararlı çıkabileceği düşünülüyor. Bu da yetmezmiş gibi Birleşik Krallık tarafında Nvidia anlaşmasının ulusal güvenliğe etkisi de araştırılanlar arasında yer alıyor.
İşlemci
Intel 8 çekirdek işlemcili laptop işlemcisini Haziran’da getirebilir
Intel Tiger Lake işlemcileri bu yılın ikinci çeyreğinin sonlarına doğru daha da güçlenebilirler. Öyle ki dedikodulara göre mevcut seriye bir de 8 çekirdekli işlemcilerin katılması muhtemel.
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Intel 8 çekirdekli işlemcilerinin yolda olduğunu daha önce de onaylamıştı. Ancak şimdi VideoCardz tarafından Reddit üzerinden laptop üreticisi XMG’nin paylaşımında tespit edildiğine göre; 45W TDP (güç tüketimi) sahibi olacak Tiger Lake H45 işlemciler 2021 ikinci yarısına girmeden gelecek.
XMG temsilcisi AMD ve Nvidia tedarikiyle ilgili yaptığı paylaşımında Intel çiplerinden de bahsetti. Mevcut XMG laptoplarının 6 ve 8 çekirdekli Tiger Lake işlemcilerle geleceğini söyleyen temsilci; bu işlemcilerin çıkışının ise yılın ikinci çeyreğinin sonlarında olacağının konuşulduğunu söyledi. Temsilci zamanı geldiğinde birçok XMG ürününü Comet Lake’den Tiger Lake H45’e taşıyacaklarını da belirtti. Son olarak ise bazı ailelerde AMD ile Intel işlemcilerin paralel olarak sunulabileceğini de not düştü.
Dediğimiz gibi bu bilgiler şimdilik söylenti olmaktan öteye geçemiyor. Ancak diğer kaynaklardan alınan bilgiler de ikinci çeyreğin sonlarını, yani muhtemelen Haziranı hedef gösteriyor. Ancak mevcut ortamı ve tedarik durumunu düşünürsek bu tip takvimlerde esneklik olursa da şaşırmamak gerek.
Daha önce de bildiğimiz üzere Intel firmasının 4 çekirdekli Tiger Lake çipleri halihazırda oldukça etkileyiciler. Dolayısıyla 8 çekirdekli yeni işlemcilerin performansının nasıl olacağı merak edilenler arasında. Özellikle de AMD firmasının Ryzen 4000’lerini geliştirip çıkartmaya yeni yeni başladığı Ryzen 5000 işlemcileri gibi bir rakipleri varken Intel’in bu alanda bir yanıt verme çabası göstermesi muhtemel.
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