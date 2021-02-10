Alder Lake-S DDR5 RAM desteğiyle sağlam gelecek gibi görünüyor

Intel firmasının gelecek 10nm mimarili işlemcisinin mühendislik numunesi bir benchmark testinde belirdi. Görünüşe göre big.LITTLE altyapılı Alder Lake-S işlemci i9-9900K çipini geride bırakıyor.

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2021 sonlarına doğru gelmesi planlanan Intel gelecek nesil işlemcisinin birkaç benchmark testi internette ortaya çıktı. Bunlardan birisinde ise DDR5 RAM desteği görülebiliyor. Aynı zamanda işlemcinin temel saat hızını 2.2GHz olarak görüyoruz. Bu da temel saat frekansı açısından Alder Lake-S işlemcilerde şimdiye kadar gördüğümüz en yüksek hız.

12.nesil işlemcilerin testlerinin görüntülendiği yer Geekbench 4.4 olarak karşımıza çıkıyor. Ancak Videocardz tarafından iletildiğine göre test yeni işlemcinin mimarisini ayırt etmede zorlanmış durumda. Öyle ki artırılan saat hızında 27.2GHz frekansı geçiyor. Bunun da açık bir şekilde bir hatadan ibaret olduğunu tahmin etmek zor değil.

Daha önceden de ilettiğimiz üzere işlemci sekiz yüksek performanslı “Golden Cove” çekirdeklerinin yanı sıra; sekiz de “Gracemont” isimli verimlilik çekirdeklerine sahip. Temel saat hızının ise hangi çekirdekten ölçüldüğü bilinmese de muhtemelen Gracemont çekirdeklerinden olduğu tahmin ediliyor.

Alder Lake-S, i9-9900K’yı geride bırakıyor

İşlemcinin 2.2GHz hızı, tek tip çekirdekli ve 3.6GHz hız sahibi i9-9900K’dan oldukça az gibi duruyor. Ancak Geekbench 4.4 performans skorlarında Alder Lake-S’in i9-9900K’yı tek çekirdekte 100 puana yakın geçtiğini görüyoruz. Çoklu çekirdekte ise yaklaşık 12.000 puan aralık ile açık ara fark atıyor.

Yine de test edilen mühendislik numunesi hakkında bilinmeyen hala çok şey olduğunu unutmamak gerek. Çünkü daha önce de Alder Lake-S işlemcisiyle alakalı farklı işlemci frekanslarına da şahit olmuştuk. Dolayısıyla burada görülenin de başka bir işlemci mi yoksa önceki versiyonların daha gelişmiş bir türü mü olduğu bilinmiyor.

Ama söylediğimiz gibi Alder Lake-S işlemcilerinin muhtemelen DDR5 RAM destekli olacağını söyleyebiliyoruz. Bunun yanında işlemci PCIe 5.0 desteği de sunacak. AMD Ryzen işlemcileri tarafında ise şimdilik böyle bir atak göremesek de; AMD firması 2022’de çıkması planlanan 5nm ve Zen 4 mimarilerinin DDR5 hafıza ve PCIe 5.0 desteğinin olacağını belirtiyor.