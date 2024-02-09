Akkuyu Nükleer Santrali hakkında yeni gelişmeler var. Türkiye’yi nükleer enerjiden yararlanan ülkeler arasına sokacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde ilk Güç Ünitesi montajı konusunda önemli bir adım atıldı. 08 Şubat tarihinde Mersin’in Büyükeceli ilçesinde bulunan santralin reaktör bölmesinde, reaktör kontrol kurulumu için gerekli olan özel alan oluşturuldu. Bu adım, santralin işletmeye alma sürecinde kritik bir aşamayı temsil ediyor.

İçindekiler Akkuyu Nükleer Santrali Güç Ünitesi Montaj İşlemi İçin Çalışmalar Başladı

Akkuyu Nükleer Santrali Güç Ünitesi Montaj İşlemi İçin Çalışmalar Başladı

Akkuyu Nükleer Santrali içerisinde Özel alanın oluşturulması, reaktörün kontrol kurulumu çalışmalarının başlatılması için önemli bir adım. Bu alan, sıcak soğuk çalıştırma yapılmadan önce simülasyon yakıt çubuklarının yüklenmesi ve ekipman parçalarının belirlenen konuma yerleştirilmesini sağlayacak.

AKKUYU NÜKLEER A.Ş. uzmanları, bu alanda teknik düzenlemelere uygun bir temizlik standartı sağladılar. Her gün pek çok kez püskürtmeli yaş temizlik yapılarak, inşaat malzemeleri alanından uzaklaştırıldı ve sadece ekipman montajının kontrolünden sorumlu personelin girişine izin verildi.

Özel alanın oluşturulmasıyla ilgili bilgi veren AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, Aralık 2023’te Akkuyu NGS’nin ilk güç ünitesi için işletmeye alma iznini aldıklarını belirtti.

Bu izin sayesinde çalıştırma ve ayarlama işlemlerine geçtiklerini ifade eden Butckikh, yüksek teknolojiye sahip ekipmanların işletmeye hazırlanması için teknik olarak zorlu çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Reaktörün kontrol kurulumu için gerekli olan özel alanın oluşturulmasının, 1’inci Ünite’nin reaktör binasındaki genel inşaat işlerinin tamamlanması anlamına geldiğini vurguladı.

Özel alanın oluşturulmasıyla birlikte, Akkuyu NGS‘nin 1’inci Ünitesi’nin reaktör bölmesindeki hazırlık çalışmaları önemli bir aşamaya ulaşmış oldu. Yakıt çubukları simülatörlerinin yüklenmesi ve soğuk-sıcak test aşamasına doğru adım atılmış oldu. Bu adım, santralin yaşam döngüsünün ilerlemesi için kritik bir öneme sahip.

Akkuyu Nükleer Santrali bu gelişme ile tamamlanmaya bir adım daha yaklaşmış oldu. Nükleer enerji henüz Türkiye için yeni bir alan olduğu için, doğal olarak bu konudaki çalışmalarda daha temkinli davranılıyor. Mersin, Akkuyu’daki Akkuyu Nükleer Güç Santrali hakkındaki gelişmeler merakla takip ediliyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Akkuyu Nükleer santrali ne zaman faaliyete geçecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!