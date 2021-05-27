Genel
Akıllı saat satışları 2021’in ilk çeyreğinde %35 artış gösterdi
Dünyanın önde gelen araştırma şirketlerinden Counterpoint Research tarafından yapılan araştırmalar sonucu yayınlanan verilere göre, 2021 yılının ilk çeyreğinde akıllı saat satışları bir önceki yılın aynı dönemine oranla %35 oranında artış gösterdi.
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Apple, akıllı saat sektöründe ciddi bir büyüme gösterdi
Satış adedi bazında %50 artış gösteren Appple, bu ciddi başarısıyla akıllı saat sektöründe dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2021 yılının ilk çeyreğinde akıllı saat satışlarının bir önceki yılın aynı dönemine oranla %35 artış göstermesinde de, Apple’ın büyük payı vardır diye tahmin ediyoruz. Ayrıca bu büyümede 6 serisinin ciddi bir katkısı olduğu da su götürmez bir gerçek. Apple’ın 6 serisi akıllı saatleri, duyurulduğu günden itibaren, serinin bir önceki modellerine göre daha çok dikkat çekmeyi de başarmıştı. Apple, gösterdiği istikrarlı başarıyla hem akıllı saat sektöründeki liderliğini korudu; hem de pazar payını %30.3’ten %33.5’e çıkarmayı başardı.
Bir diğer popüler akıllı saat üreticisi de Samsung oldu. Samsung, 2021 yılının ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine oranla akıllı saat satışlarını %27 oranında artırmayı başardı. Bu noktada Samsung’un akıllı saat satış adetlerine katkıda bulunan modeller de, Galaxy Watch 3 ve Galaxy Watch Active serileri oldu. Fakat sektörün ortalaması olan %35’i göz önüne aldığımızda, Samsung’un satış başarısını artırmak konusunda ortalamanın altında kaldığını söyleyebiliriz.
Huawei’de ise, maalesef durum uzun bir süredir olduğu gibi pek de parlak değil. Sektörde yaşanan %35’lik büyümeye rağmen Huawei’nin akıllı saat tarafında dönemlik büyüme oranının %10’dan %8’e düşüş göstermesi, Huawei için tehlike çanlarının da çaldığını gösteriyor. Huawei’nin akıllı telefon sektöründe yaşadığı düşüş ister istemez şirketin diğer sektörlerdeki başarısını da etkiliyor gibi gözüküyor.
Counterpoint Research analistlerinden Sujeong Lim, “Apple’ın liderlik pozisyonunda olması, Watch SE ve 6 serisi modelleriyle yakından alakalı. Apple’ın ürün gamının genişlemesiyle beraber daha fazla kullanıcı tercihini Apple’dan yana kullandı ve bu da Apple’ın pazardaki yerini sağlamlaştırmasını sağladı. Bu durum Samsung’u orta segmentte fiyat odaklı akıllı saatler üretmeye itebilir.” dedi. Sujeong Lim, Huawei ile ilgili olarak ise; “Huawei’nin yaşadığı düşüş, şirketin akıllı telefon sektöründe yaşadığı düşüşle de doğrudan orantılı. Çünkü Huawei’nin akıllı saatleri kullanım avantajlarını Huawei marka akıllı telefonlarla tam olarak sunabiliyor. Fakat insanlar Huawei marka akıllı telefonlar tercih etmedikçe; potansiyel Huawei akıllı saat müşterileri de azalmış oluyor.” dedi. Ayrıca Lim, Huawei’nin Harmony OS kullanan ilk akıllı saatini piyasaya sürmesinin sektördeki dengeleri değiştirebileceğine işaret ederek; birçok yazılım üreticinin de Harmony OS’e yönelip yeni bir yazılım ve uygulama havuzu oluşmasını sağlayabileceğini belirtti.
Akıllı saatlerdeki işletim sistemlerinden hangisi daha avantajlı
İşletim sistemlerine ve yazılım desteğine bakıldığı zaman da akıllı saat sektöründe yine Apple öne çıkıyor. Dünya çapındaki milyonlarca iPhone’un Apple marka akıllı cihazlarla tam uyum içinde çalışabilmesi de hemen hemen bütün iPhone kullanıcılarını akıllı saat alırken yeniden Apple markasını tercih etmeye teşvik ediyor. Google’ın Wear OS işletim sistemiyse hala arzu edilen başarıya ulaşamamış görünüyor. Bunun en önemli sebeplerinden biri de, markaların Fitbit OS, Tizen ve Garmin OS gibi kendi işletim sistemlerine odaklanmaları. Ayrıca Wear OS’un batarya optimizasyonu gibi konularda eksik kalması da; hala birçok kişinin kafasını karıştırıyor. Bütün bu dezavantajlar bir araya gelince; verilere bakıldığı zaman şuanda akıllı saat kullanıcılarının sadece %4’ü Wear OS kullanan cihazları tercih etmiş durumda.
Fakat sektördeki birçok kişi bu gidişatın yakın zamanda değişeceğini düşünüyor. Bunun en önemli sebebiyse geçtiğimiz zamanlarda duyurulan Google – Samsung iş birliği. Google ve Samsung, Wear OS ve Tizen’i birbiriyle uyumlu hale getirerek sentez bir işletim sistemi oluşturacak. Konuyla ilgili Lim’in açıklamaları da şu şekilde: Google’ın yeni iş birliğinin ürünlerini yeni jenerasyon Galaxy Watch serilerinde göreceğiz. Yeni serinin de, sonbaharın sonlarına doğru piyasaya sürüleceğini düşünürsek; şirketin bu adaptasyon için yeterli zamanı var. Ayrıca bu iyileştirmeler, performans artışından ziyade batarya ömrü, yapay zeka desteği, yeni aplikasyonlar ve servisler ve uyum gibi geliştirmeleri de içeriyor.
Google’ın bu hamleleri Counterpoint Research’ten Neil Shah’a göre Google tarafından yapılmış mantıklı ve güzel bir hamle. Bu hamleyle Google sektördeki diğer rakipleriyle baş edebilme şansına sahip olacak.
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Genel
Mercedes-AMG Project One, halka açık yollarda teste başladı
Mercedes-AMG‘nin, F1 teknolojilerini olabilecek en yasal haliyle yola taşımayı planladığı aracı Project One‘ın tanıtımı yaklaştı. Paylaşılan bir videoda araç, baş teknoloji sorumlusu Jochen Hermann ile birlikte sokağa çıkıyor.
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Hermann’ın, Mercedes-Benz tesisinden ayrıldığı Project One’ın üzerinde yer alan kırmızı-siyah-gri renklerinde bir kamuflaj yer alıyor. Aracın genel tasarımı büyük oranda gözüküyor olsa da hatırı sayılır miktarda gizli detaylar mevcut.
Mercedes-AMG, son zamanlarda Project One’ı üretime hazır hale getirmek için hummalı bir çalışma içerisinde. Programın biraz gerisinde kalmış olsalar da araçların müşterilere bu yıl içinde teslim edileceği söyleniyor.
Mercedes-AMG Project One hakkında bilinen detaylar
Söz konusu araç hibrit bir hiper otomobil olarak karşımıza çıkacak. Project One, Formula 1‘de 2016 sezonundaki Mercedes-AMG F1 W07‘de yer alan turbo beslemeli 1.6 litrelik V6 motordan gücünü alıyor. F1 araçlarındaki motorların ömürleri bilindiği üzere ömürleri kısadır. Haliyle W07‘deki motordan evrilen bu motor biraz daha uzun ömürlü olsa da, 50 bin km sonrasında kullanılmaz hale gelecek. Rölantide 1280 dev/dk‘da çalışan bu motor, 11 bin dev/dk‘da çalışabilecek kapasitede elden geçirilmiş. Sadece bu 1.6 litre V6 motor 748 beygir güce sahip ve bu motor toplamda 603 beygir güce sahip dört adet elektrik motoruyla destekleniyor. Bu dört elektrik motorundan ikisi arka aksta, biri ön aksta ve sonuncusu ise turbonun içerisinde yer alıyor. Turboda yer alan 100 bin dev/dk çevirebilen elektrik motoru, turbo gecikmesini önlemek için yerleştirilmiş. Lafı toparlayacak olursak Project One toplamda 1000 beygirin üzerinde bir güce sahip. Ayrıca özel bir mod ile fazladan 48 beygir güç de kullanıma hazır halde bulunuyor. Araçta yer alan hibrit sistem, tam elektrikli sürüşe de imkan tanıyor ve menzili ise 25 km civarında.
Dört tekerlekten çekişe sahip olan araç, ortalama 1250 kg ağırlıkta ve bunun 420 kg kadarı hibrit sistemin bataryaları. 8 ileri otomatikleştirilmiş tek debriyajlı manuel şanzıman ile güç aktaran aracın 0-100 km/s hızlanmasının 3 saniyeden az, 0-200 km/s hızlanmasının ise 6 saniyeden az olduğu söyleniyor. Aracın maksimum hızının ise 350 km/s üzerinde olduğu belirtiliyor. Önde 285/35 ölçülü 19 inç, arkada 335/30 ölçülü 20 inç lastikler yer alıyor ve bu lastikler 10 kollu magnezyum alaşımlı aerodinamik jantları taşıyor. Project One’ın gövdesi, çelik platform destekli monokok karbonfiber mimari üzerinde yer alıyor. F1 arabalarından tanıdığımız push-rod süspansiyonlar araçta kullanılırken, bu süspansiyonlardan arkada olanlar doğrudan şanzıman üzerine vidalanmış.
Project One’ın kabininde ise konumu sabitlenmiş koltuklar bizleri karşılayacak. Fakat koltukların sırt kısmı ayarlanabilir yapıda olacak. Ayrıca aracın gaz-fren pedallarının konumu da ayarlanabilir bir yapıda. Arka camın bulunmamasından ötürü kullanılan geri görüş kamerası ise görüntüyü iç dikiz aynası yerindeki ekrana yansıtıyor. Kabindeki yer alan iki adet LED ekran ise biri sürücünün önünde, diğeri iste ortada konumlandırılmış.
Güvenlik konusundaki derecelendirmeler için ise 12 adet ön üretim prototipi, Amerika ve Avrupa‘ya gönderilmiş. Hibrit hiper otomobilin en az dört hava yastığı barındıracağı düşünülüyor. Ayrıca çelik platformla destekli karbonfiber monokok şasi kullanılmasının getirdiği bir sağlamlık avantajı da bulunuyor.
Kaynak: Carscoops, CarMagazine.co.uk, Motor1.com, Wikipedia
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Aksesuar
OPPO Watch 2 akıllı saat hakkında ilk bilgiler geldi!
OPPO’nun yeni akıllı saat modelleri OPPO Watch 2 serisi hakkında yeni bilgiler geldi. İşte Oppo Watch 2 modelleri hakkındaki ilk bilgiler.
Sektörde adını oldukça sık duyuran markalardan birisi olan Oppo, yeni teknoloji temelli ürünleri ile dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl akıllı saat modelleri ile ilgi gören şirket, bu sene yeni modelleri ile piyasaya çıkmaya hazırlanıyor.
Bir süredir Oppo tarafından duyurulması beklenilen yeni akıllı saat modelleri hakkında ilk bilgiler geldi. Artık adlarının Watch 2 olduğu kesinleşen modellerin renkleri ve boyutları hakkında da yeni bilgiler mevcut. Gelin OPPO Watch 2 serisinin bilinen detaylarına göz atalım.
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OPPO Watch 2 serisinin özellikleri!
Oppo’nun yeni akıllı saat modelleri OPPO Watch 2 ile ilgili gelen ilk bilgiler arasında cihazların boyutları ve model numaraları yer alıyor. OW20W1, OW20W2 ve OW20W3 model numaraları ile gelecek olan yeni Watch 2 serisi iki farkı boyutta sunulacak.
46mm ve 42mm olmak üzere iki farklı boyut ile gelecek olan Oppo Watch 2 modelleri için renk seçenekleri de belirlenmiş gibi gözüküyor. Çünkü gelen bilgilere göre Oppo Watch 2 modelleri Dusty Gray, Mine Shaft, Steel Blue, Gold Sand, Water Leaf ve Matisse adlı renklere seçeneklerine sahip olacak. Cihazın teknik özelliklerine geçtiğimizde ise Oppo, yeni akıllı saat modellerinde kavisli AMOLED ekran kullanmayı planlıyor.
Yine gelen bilgilere göre işlemci tarafında Qualcomm Snapdragon Wear 4100 yonga setini kullanacak olan OPPO Watch 2 serisi, 16GB dahili depolama ile birlikte gelecek. Ve muhtemelen Android 8.1 tabanlı Wear OS işletim sistemi ile birlikte çalışacak. Ayrıca yeni akıllı saat yüzleri, stres algılama, OPPO Relax uygulaması, e-SIM desteği gibi yenilikler ve özellikler de OPPO Watch 2 modellerinde bulunacak. Şimdi gelin şirketin son çıkarmış olduğu OPPO Watch serisinin özelliklerine bakarak yeni Watch 2 serisini yorumlayalım.
OPPO Watch’un özellikleri!
OPPO Watch 2 serisinden bahsetmişken, bir süredir satışta olan OPPO Watch modeline de göz atmamak olmaz. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen bu akıllı saat modelleri tıpkı yeni Watch 2 modelleri gibi AMOLED bir ekran sunuyor. 8GB dahili depolama ile gelen 46mm boyutundaki OPPO Watch modelleri, Android 6.0 temelli Wear OS işletim sistemi kullanıyor. Aynı zamanda bu modellerde Snapdragon Wear 3100 yonga seti bulunuyor.
Genel olarak baktığımızda OPPO Watch 2 serisi bir önceki seriye göre gerçekten yüksek özellikler sunuyor. Özellikle işlemci ve depolama farkı iki akıllı saat modeli arasında uçurum oluşturuyor. Tabi Watch 2 ile birlikte gelecek olan yeni özellikleri de unutmamak gerek.
OPPO Watch 2 modelleri hakkında bilinenler şimdilik bu şekildeydi. Görünüşe göre OPPO, akıllı saatlerinin tarzından ve büyüklüğünden gayet memnun. Ancak yeniliğin peşini de bırakmıyor. Bakalım OPPO Watch 2 serisi ne zaman tanıtılacak? Sizce OPPO Watch 2 modellerinin fiyatları ne kadar olacak?
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Genel
İnstagram Hesap Silme Nasıl Yapılır? (2021)
İnstagram hesap silme ve kapatma işlemleri nasıl yapılır? Instagram hesabımızı nasıl silebiliriz? İşte sizler için İnstagram hesap silme ve kapatma rehberi.
Sosyal medyanın epey yaygın olduğu bu dönemde bazı kişiler hesaplarını dondurma veya silme düşüncesine kapılıyor. Uygulamaları kullanmaktan sıkılan ya da yeni hesap açmak isteyen kullanıcılar hesaplarını nasıl sileceklerini bilmiyorlar. Bu yazımızda İnstagram hesap silme işlemi nasıl yapılır göstereceğiz. İşte tüm detaylarıyla Instagram hesap silme işlemi.
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İçindekiler
Instagram hesabı nasıl silinir?
Instagram hesabı silmek hemen hemen herkesin ihtiyaç duyabileceği bir işlem. Ancak Instagram uygulaması üzerinde böyle bir sekme gözükmüyor. Instagram hesap silme işlemi için farklı bir web sayfası kullanıyor. Bu yazımızda sizlere o sayfa vasıtasıyla İnstagram hesap silme işlemi nasıl yapılır göstereceğiz.
1.Adım : Instagram hesap silme sayfasına gidin!
İlk olarak aşağıya bağlantısını bıraktığımız sayfaya giriş yapıyorsunuz. Burada ilk olarak sizden silmek istediğiniz hesaba giriş yapmanız isteniyor. Sayfaya girdiğinizde silmek istediğiniz hesabın kullanıcı adını ve şifresini girerek siteye giriş yapıyorsunuz.
İlgili sayfa : https://www.instagram.com/accounts/remove/request/permanent/
2.Adım : Silmek istediğiniz hesaba giriş yapın ve hesabınızı silme nedeninizi seçin!
Giriş yaptıktan sonra tıpkı aşağıdaki gibi bir ekran sizleri karşılayacak. Burada hesabınızı neden silmek istediğinizi seçiyorsunuz. Ya da “başka bir şey” seçeneğini seçerek açıklama yapmadan devam ediyorsunuz.
3.Adım : Hesabınızın şifresini tekrar girin ve hesabınızı silin!
Hesabınızı silme nedeninizi seçtikten sonra ilgili sayfa hemen aynı ekranda açılmış oluyor. Örneğin biz “Çok zamanımı alıyor” seçeneğini seçtik ve aşağıdaki ekran karşımıza çıktı.
Bu adımdan sonra silmek istediğiniz hesabınızın şifresini “Şifreni tekrar gir” kısmına giriyorsunuz. Ardından “…’yi sil” ismindeki butona tıklayarak hesabınızı silme işlemini başlatabilirsiniz.
Hesabım hemen silinir mi? Hesap silme işlemini iptal edebilir miyim?
Herkesin aklına takılan sorular arasında “Hesabım hemen silinir mi?” sorusu başlıca yer alıyor. Aslında Instagram hesap silme işlemini başlatırken sizlere konu ile ilgili açıklama yapıyor. Instagram hesabınızı silme işlemini başlattığınızda ilk adımda hesabınız askıya alınıyor. Yani kimse tarafından görünmüyor.
Ancak daha sonra hesabınızı kullanmak isterseniz, sildiğiniz hesabı geri açabiliyorsunuz. Yanlızca Instagram’ın size verdiği tarihi geçmemeniz gerek. Hesabınızı sildikten sonraki 30 gün boyunca hesabınız askıda kalıyor. Bu süre içerisinde hesabınıza uygulama üzerinden aynı kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparsanız hesap silme işleminiz iptal ediliyor. Ancak belirtilen süreyi geçerseniz hesabınız kalıcı olarak siliniyor.
Bu yazımızda sizlere İnstagram hesap silme işlemlerini detaylı olarak gösterdik. Hesabınızı silmek için Instagram‘ın sayfasına gidip 3 adımda kolayca hesabınızı silebilirsiniz. Ancak hesabınızın silinmesini istemiyorsanız size belirtilen süre içerisinde hesabınıza giriş yapmayı unutmayın. Instagram hesap silme rehberimiz ile ilgili sorunuz varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.
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