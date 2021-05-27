Akıllı saat satışları 2021’in ilk çeyreğinde %35 artış gösterdi

Dünyanın önde gelen araştırma şirketlerinden Counterpoint Research tarafından yapılan araştırmalar sonucu yayınlanan verilere göre, 2021 yılının ilk çeyreğinde akıllı saat satışları bir önceki yılın aynı dönemine oranla %35 oranında artış gösterdi.

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Apple, akıllı saat sektöründe ciddi bir büyüme gösterdi

Satış adedi bazında %50 artış gösteren Appple, bu ciddi başarısıyla akıllı saat sektöründe dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2021 yılının ilk çeyreğinde akıllı saat satışlarının bir önceki yılın aynı dönemine oranla %35 artış göstermesinde de, Apple’ın büyük payı vardır diye tahmin ediyoruz. Ayrıca bu büyümede 6 serisinin ciddi bir katkısı olduğu da su götürmez bir gerçek. Apple’ın 6 serisi akıllı saatleri, duyurulduğu günden itibaren, serinin bir önceki modellerine göre daha çok dikkat çekmeyi de başarmıştı. Apple, gösterdiği istikrarlı başarıyla hem akıllı saat sektöründeki liderliğini korudu; hem de pazar payını %30.3’ten %33.5’e çıkarmayı başardı.

Bir diğer popüler akıllı saat üreticisi de Samsung oldu. Samsung, 2021 yılının ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine oranla akıllı saat satışlarını %27 oranında artırmayı başardı. Bu noktada Samsung’un akıllı saat satış adetlerine katkıda bulunan modeller de, Galaxy Watch 3 ve Galaxy Watch Active serileri oldu. Fakat sektörün ortalaması olan %35’i göz önüne aldığımızda, Samsung’un satış başarısını artırmak konusunda ortalamanın altında kaldığını söyleyebiliriz.

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Huawei’de ise, maalesef durum uzun bir süredir olduğu gibi pek de parlak değil. Sektörde yaşanan %35’lik büyümeye rağmen Huawei’nin akıllı saat tarafında dönemlik büyüme oranının %10’dan %8’e düşüş göstermesi, Huawei için tehlike çanlarının da çaldığını gösteriyor. Huawei’nin akıllı telefon sektöründe yaşadığı düşüş ister istemez şirketin diğer sektörlerdeki başarısını da etkiliyor gibi gözüküyor.

Counterpoint Research analistlerinden Sujeong Lim, “Apple’ın liderlik pozisyonunda olması, Watch SE ve 6 serisi modelleriyle yakından alakalı. Apple’ın ürün gamının genişlemesiyle beraber daha fazla kullanıcı tercihini Apple’dan yana kullandı ve bu da Apple’ın pazardaki yerini sağlamlaştırmasını sağladı. Bu durum Samsung’u orta segmentte fiyat odaklı akıllı saatler üretmeye itebilir.” dedi. Sujeong Lim, Huawei ile ilgili olarak ise; “Huawei’nin yaşadığı düşüş, şirketin akıllı telefon sektöründe yaşadığı düşüşle de doğrudan orantılı. Çünkü Huawei’nin akıllı saatleri kullanım avantajlarını Huawei marka akıllı telefonlarla tam olarak sunabiliyor. Fakat insanlar Huawei marka akıllı telefonlar tercih etmedikçe; potansiyel Huawei akıllı saat müşterileri de azalmış oluyor.” dedi. Ayrıca Lim, Huawei’nin Harmony OS kullanan ilk akıllı saatini piyasaya sürmesinin sektördeki dengeleri değiştirebileceğine işaret ederek; birçok yazılım üreticinin de Harmony OS’e yönelip yeni bir yazılım ve uygulama havuzu oluşmasını sağlayabileceğini belirtti.

Akıllı saatlerdeki işletim sistemlerinden hangisi daha avantajlı

İşletim sistemlerine ve yazılım desteğine bakıldığı zaman da akıllı saat sektöründe yine Apple öne çıkıyor. Dünya çapındaki milyonlarca iPhone’un Apple marka akıllı cihazlarla tam uyum içinde çalışabilmesi de hemen hemen bütün iPhone kullanıcılarını akıllı saat alırken yeniden Apple markasını tercih etmeye teşvik ediyor. Google’ın Wear OS işletim sistemiyse hala arzu edilen başarıya ulaşamamış görünüyor. Bunun en önemli sebeplerinden biri de, markaların Fitbit OS, Tizen ve Garmin OS gibi kendi işletim sistemlerine odaklanmaları. Ayrıca Wear OS’un batarya optimizasyonu gibi konularda eksik kalması da; hala birçok kişinin kafasını karıştırıyor. Bütün bu dezavantajlar bir araya gelince; verilere bakıldığı zaman şuanda akıllı saat kullanıcılarının sadece %4’ü Wear OS kullanan cihazları tercih etmiş durumda.

Fakat sektördeki birçok kişi bu gidişatın yakın zamanda değişeceğini düşünüyor. Bunun en önemli sebebiyse geçtiğimiz zamanlarda duyurulan Google – Samsung iş birliği. Google ve Samsung, Wear OS ve Tizen’i birbiriyle uyumlu hale getirerek sentez bir işletim sistemi oluşturacak. Konuyla ilgili Lim’in açıklamaları da şu şekilde: Google’ın yeni iş birliğinin ürünlerini yeni jenerasyon Galaxy Watch serilerinde göreceğiz. Yeni serinin de, sonbaharın sonlarına doğru piyasaya sürüleceğini düşünürsek; şirketin bu adaptasyon için yeterli zamanı var. Ayrıca bu iyileştirmeler, performans artışından ziyade batarya ömrü, yapay zeka desteği, yeni aplikasyonlar ve servisler ve uyum gibi geliştirmeleri de içeriyor.

Google’ın bu hamleleri Counterpoint Research’ten Neil Shah’a göre Google tarafından yapılmış mantıklı ve güzel bir hamle. Bu hamleyle Google sektördeki diğer rakipleriyle baş edebilme şansına sahip olacak.