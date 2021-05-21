Bilgisayarımızın ekran kartı modeli ve özellikleri nasıl öğrenilir? Gelin en kolay şekilde ekran kartı modeli ve özellikleri öğrenme işlemi nasıl yapılır inceleyelim.

Bilgisayarların en önemli birimlerinden birisi olan ekran kartları günümüzde oldukça fazla popüler oldu. Kullanıcılar eskiden işini görecek bir bilgisayar ararken, şimdi ise herkes oyun odaklı modellere yoğunlaştı. Tabi ekran kartının önemi de son yıllarda ortaya çıkmış oldu. Artık yeni bilgisayar alacaklar sistemine uygun ekran kartını araştırıp bulabiliyor.

Sisteminin ekran kartını değiştirmek isteyenler ise bazı zorluklar yaşayabiliyor. Bunların başında ise bilgisayarımızdaki ekran kartı modelini öğrenmek geliyor. Peki bilgisyarımızda hangi ekran kartı var? Bilgisayarımızdaki ekran kartı modelini nasıl öğreniriz? Gelin tüm bu soruların cevabına kolayca ulaşalım.

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Ekran kartı modeli ve özellikleri nasıl öğrenilir?

1.Yol: Çalıştır ile ekran kartı modeli öğrenmek!

Ekran kartı modelimizi öğrenmek için ilk ve en kısa yol Windows üzerinde zaten mevcut. Bu aşamada hiçbir program kullanmadan ekran kartı modelinizi nasıl öğrenebilirsiniz onu göstereceğiz. İlk olarak “Windows + R” tuşlarına basarak “Çalıştır” ekranını açıyoruz. (Çalıştır’ı “Başlat” sekmesine basıp aratarak da bulabilirsiniz.) Ardından açılan penceredeki boşluğa “dxdiag” yazıyoruz.

Karşımıza gelen DirextX tanı aracı adlı sekmede “Evet” seçeneğini seçiyoruz ve DirectX tanı aracı açılmış oluyor.

Ardından gelen pencerede üst kısımdaki “Ekran” sekmesine tıklıyoruz. Ve karşımıza sistemimizde kullanılan ekran kartının modeli gelmiş oluyor.

Gördüğünüz gibi basit bir işlem ile sistemimizin ekran kartı modelini öğrendik. Resimde de gördüğünüz gibi bu örnek sistemimizde GeForce GTX 1060 3GB modeli kullanılıyor. Sizin sisteminizdeki ekran kartının modeli de burada olduğu gibi karşınıza çıkacak.

2.Yol: Bilgisayar yönetiminden ekran kartı modeli öğrenmek!

Yine program kullanmadan ekran kartı modelini öğrenmek için en basit yol bilgisayar yönetimini kullanmak. Bu işlem için “Bu bilgisayar” kısayoluna sağ tıklıyoruz ve “Yönet” seçeneğini seçiyoruz. Aynı işlemi yine “Bu bilgisayar” sekmesine girip üstteki “bilgisayar” sekmesine tıklayıp yönet seçeneğini seçerek de yapabilirsiniz.

Daha sonra “aygıt yöneticisi” seçeneğine tıklayıp, açılan ekranda “görüntü bağdaştırıcıları” seçeneğine çift tıklıyoruz.

Burada açılan alt sekmede bilgisayarınızda takılı olan ekran kartı modellerini göreceksiniz. Dilerseniz ekran kartı modeline çift tıklayarak daha fazla bilgiye de ulaşabilirsiniz.

3.Yol: GPU-Z ile ekran kartı modeli öğrenmek!

Ekran kartı modeli öğrenmek için ikinci bir yol ise bir program kullanmak. GPU-Z adındaki program aslında sisteminizdeki bütün birimlerin özelliklerini gösteriyor. Ekran kartı, Ram işlemci gibi birimlerinizin marka, model ve özelliklerini öğrenmenizi sağlıyor. Bu işlem için ilk olarak internet üzerinden GPU-Z‘i indiriyorsunuz. Sizler buraya tıklayarak GPU-Z’i yükleyebilirsiniz.

Yükleme işlemini tamamladıktan sonra uygulamayı açıyorsunuz. Burada zaten ilk sekmede ekran kartı modelinizin adı ve özellikleri geliyor. Burada çok daha fazla detayın yer aldığını da görüyorsunuz.

Bu yazımızda sizlere en kolay şekilde ekran kartı modelinizi nasıl öğrenirsiniz onu gösterdik. Böyle haberlerin devamı için takipte kalmayı unutmayın.