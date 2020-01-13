Donanım
Akıllı kalem ve akıllı defter inceledik! (Neo Smartpen M1)
Neo Smartpen M1 akıllı kalem ve onunla uyumlu Ringtones N1 akıllı defter modelini inceledik. Bakalım bu iki ilginç ürün bizlere neler sağlıyor?
Akıllı kalem Neo Smartpen M1 ne yapıyor?
Akıllı kalemin çalışma mantığı, yazdığınız yazıları veya çizimleri anında ve zahmetsiz bir biçimde dijital ortama aktarabiliyor olması. Kalemin üzerinde bir Bluetooth bağlantısı var ve bu sayede akıllı telefon, tablet veya bilgisayara bağlanabiliyor. Kalemin üzerindeki kamera sensörü sayesinde, yazdığınız yazılar veya çizimler tanımlanabiliyor. Ayrıca farklı platformlarda NeoNotes ve PaperTubes uygulamalarıyla ek özelliklere de kavuşabiliyorsunuz.
Uygulama desteği sayesinde yazılarını hem Google Drive veya Evernote gibi bulut tabanlı servislere aktarabiliyor hem de isterseniz PDF veya Word gibi formatlarda kaydedebiliyorsunuz. Ayrıca yine uygulama üstünde notlarınıza sesli notlar eklemek gibi ek özellikler de bulunuyor.
Donanım
Gerçeklikten fazlası: HTC Vive Cosmos incelemesi
HTC Vive Cosmos sunduğu özellikleri ve yüksek çözünürlüğü ile şu anda piyasanın en iyi sanal gerçeklik gözlüğü olarak dikkat çekiyor.
İlginizi çekebilir; Sanal dünyanın kapılarını araladık! | HTC Vive Pro incelemesi
Baz istasyonları olmadan kendi başına bir PC’ye bağlanarak kullanılabilen Vive Cosmos, geliştiricilerden ve oyunculardan gelen dönütleri uygulayarak oldukça başarılı bir sonuç ortaya koyuyor.
Bir dizüstü bilgisayar ile dilediğiniz yerde kullanabileceğiniz HTC Vive Cosmos, iki adet 3,4 inç ekranda her bir göz için 1440 x 1700 piksel ve 90 Hz tazeleme hızı sunarken kombine olarak 2880 x 1700 piksel ve 110 derecelik açıyla görüntü sağlıyor.
Yeni kontrolcüleri ile gelen Cosmos, şarj derdini ortadan kaldırarak AA piller ile kolayca değişim ve kullanım imkanı sunuyor. Hi-Res Audio destekli kulaklıkları sizi sanal dünyaya daha hızlı sokarken Origin ve Lens teknolojileri ile farklılık yaratacak.
Cihazın tüm detaylarını videomuzda görebilirsiniz.
Dizüstü Bilgisayar
Oyuncular için tam tekmil laptop: ROG Strix Scar III inceleme
Gerek özel tasarımı, gerek ekran teknolojileri gerekse donanımıyla tam bir oyuncu dizüstü bilgisayarı olan ROG Strix Scar III incelemesiyle karşınızdayız.
İlginizi çekebilir; ROG ailesi karşı karşıya: Strix Scar III mü? Zephyrus S mi?
ROG Strix Scar III’ün ofisimize incelemeye gelen örneği 17 inçlik ROG Strix Scar III G731GW-EV002T kod adını alan model. Tasarımına baktığımızda BMW Designworks Group işbirliğiyle hazırlanan ve detaylarında BMW’yi andıran özel bir tasarım görmekteyiz. Katmanlı yapısı ile 3D Flow Zone adını alan hava kanallarıyla dikkat çeken Scar III, ince, karbon desenli iç mekan, yeni sarmalayıcı ışık çubuğu, klavye ve ROG logosu boyunca uzanan Aura Sync aydınlatma ile albenisi çok yüksek olan bir model.
ROG Strix Scar III’ü özel yapan Keystone
Tamamen farklı ve yenilikçi bir özellik olan Keystone kullanan Scar III, cihazınızı kişiselleştirmek ve kişisel verilerinizi korumak için özel bir alan yaratıyor. Bu fiziksel, NFC destekli anahtarınızı yerleştirildiğiniz zaman kendinize has Armory Crate profiliniz anında cihazda aktif olurken, size özel ve sadece Keystone ile aktifleştirilen Shadow Drive depolama alanınız da kullanma açılmış oluyor.
Yani Keystone size hem özel bir alan hem de özelleştirilmiş profil sunuyor. ROG Strix Scar III başında değilken Keystone’u özel anahtarlığında taşıyarak kişisel verilerinizi koruyabileceksiniz.
Donanım özellikleri
Saf oyuncu laptop modeli olan Scar II modelinin kalbinde Intel Core i7 9750H işlemcisi, Nvidia GeForce RTX 2070 ekran kartı, 16 GB bellek, 512 GB SSD, 1 TB HDD gibi detaylar yer alıyor. Bu sayede hem oyunlarınız için geniş bir alan, hem Windows 10 ve programlarınız için de geniş bir depolamaya sahip oluyorsunuz.
Ekran tarafında 17,3 inç gibi geniş bir LED ekran sağlayan ROG Strix Scar III, Full HD bir panel sunarken, %72 oranında NTSC renk gamutu ve 144 Hz panel sunuyor. Bu sayede akıcı oyunları geniş ekranda oldukça eğlenceli ve sorunsuz bir biçimde oynayabilir, birçok profesyonel işinizi de rahatlıkla yapabilirsiniz. Kendi denemelerimde 4K video kurgusunu sorunsuz ve takılma olmadan rahatlıkla yapabildiğimi söylemek istiyorum.
Sorunsuz bağlantı
Bağlantı kanadında da oldukça dolu dolu olan cihazda Intel 802.11ac (2×2) Gigabit Wi-Fi modemi ve Bluetooth 5.0 desteği mevcut. Bir oyuncu bilgisayarı olduğu için Gigabit seviyesinde RJ45 LAN bağlantısı da sunan cihazda, 1 adet kombo ses, 3 adet USB 3.1 Gen 1 Tip-A bağlantı noktaları ve 1 adet de DisplayPort olarak kullanabileceğiniz USB 3.2 Gen 2 arayüzü sağlayan Tip-C bağlantı noktası yer alıyor. Görüntü için ise HDMI 2.0b destekli HDMI portu da mevcut.
Güçlü ses avantajı
ROG Strix Scar III üzerinde bulunan 4 Watt değerinde çift hoparlör ile stereo ses deneyimini oldukça doyurucu olarak sunabiliyor. 3 kata varan daha fazla ses ve bass verebilen bu hoparlörler oyun, dizi/film ve müzik deneyimlerinizde ekstra bir hoparlöre gerek bırakmadan tatmin edebilecek seviyede. Şimdiye kadar gördüğümüz en güçlü ve en doyurucu ses deneyimlerinden birini Scar III’te gördüm.
Oyun test sonuçları
Daha sonra video incelememizde detaylı olarak görebileceğiniz test sonuçlarına baktığımızda Full HD ve ultra olarak ayarladığımız oyunlarda ise aldığımız performans sonuçları ortalama olarak şu şekilde;
- PUBG: +90 FPS
- Metro Exodus: +80 FPS
- Apex Legends: +100 FPS
- BFV (RTX Açık): +60 FPS
- BFV (RTX Kapalı): +70 FPS
- Far Cry New Dawn: +60 FPS
- Shadow of War: +90 FPS
Sonuç olarak ROG Strix Scar III tam bir oyun meraklıları için tasarlanmış, güçlü tasarımı ve güçlü performansı ile dikkat çeken oldukça beğendiğim bir dizüstü bilgisayar modeli oldu. Sanırım bu yılın en çok hoşuma giden oyuncu dizüstü bilgisayar modeli bu olabilir.
Donanım
AMD’nin en iyileri: ROG Strix Radeon RX 5700 XT ve RX 5700
AMD kanadının en yeni ve en güçlü ekran kartlarından Radeon RX 5700 ve RX 5700 XT modellerinin Asus mühendisleri tarafından geliştirilen ROG Strix Radeon RX 5700 ve ROG Strix Radeon RX 5700 XT versiyonlarını inceliyoruz.
İlginizi çekebilir; En süper ekran kartı! | ROG Strix GeForce RTX 2080 Super Advanced Edition
AMD’nin RDNA mimarisiyle 7 nm işlem sürecinden geçirerek hazırladığı yeni ekran kartları RX 5700 ve RX 5700 XT modelleri, 1440p oyunculuk için biçilmiş kaftan konumunda. Nvidia’nın RTX 2060 ve RTX 2070 modellerine rakip olarak piyasaya sürülen bu kartlar, Asus mühendislerinin dokunuşlarıyla hız aşırtma ve üst seviye soğutma avantajlarıyla geliyor.
ROG Strix Radeon RX 5700 OC edition
Nvidia RTX 2060 modelinin rakibi olarak konumlandırılan RX 5700, 36 işlem birimi, 2304 paralel işlemci, 7,95 TFLOP işlem gücü ve 8 GB GDDR6 bellek ile geliyor. Elimizdeki OC edition modelinde 1750 MHz saat hızına çıkabilen kart, Full HD ve 2K oyunculukta sorunsuz performans sergileyebiliyor.
ROG Strix Radeon RX 5700 XT OC edition
RTX 2070 rakibi olan RX 5700 XT ise 40 işlem birimi, 2560 paralel işlemci, 9,75 TFLOP işlem gücü ve 8 GB GDDR6 bellek ile geliyor. 2035 MHz’e kadar çıkabilen kart, 8K video işleme performansına da sahip. Oyunlarda 2K’da sorunsuz performans sergileyebilen kart, 60 derece civarında çalışarak akıcı, rahat bir kullanım sağlıyor.
Asus kanadının klasikleşen eksen teknolojili fanları her iki kart için de üstün bir soğutma imkanı sağlarken, MaxContact teknolojili ısı boruları ve yapraklarıyla ısı dağılımı yerinde bir sonuç veriyor. Oyun testlerinde görebileceğiniz gibi 2K ultra ayarlarda birçok oyunu rahat oynatabilen kartlar, fiyat/performans noktasında tercih edilebilecek ürünler olmuş. PCIe 4.0 avantajı ile destekleyen kart ve işlemciler ile daha stabil ve daha üstün performans alabileceğiniz kartlar oyun ve video işleme konusunda tercihiniz olabilir.
Kullanılan test sistemi;
- Intel Core i9 9900K işlemci
- GIGABYTE Z390 AORUS MASTER anakart
- HyperX Black 8 GB bellek