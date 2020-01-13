Akıllı kalem ve akıllı defter inceledik! (Neo Smartpen M1)

Gerek özel tasarımı, gerek ekran teknolojileri gerekse donanımıyla tam bir oyuncu dizüstü bilgisayarı olan ROG Strix Scar III incelemesiyle karşınızdayız.

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ROG Strix Scar III’ün ofisimize incelemeye gelen örneği 17 inçlik ROG Strix Scar III G731GW-EV002T kod adını alan model. Tasarımına baktığımızda BMW Designworks Group işbirliğiyle hazırlanan ve detaylarında BMW’yi andıran özel bir tasarım görmekteyiz. Katmanlı yapısı ile 3D Flow Zone adını alan hava kanallarıyla dikkat çeken Scar III, ince, karbon desenli iç mekan, yeni sarmalayıcı ışık çubuğu, klavye ve ROG logosu boyunca uzanan Aura Sync aydınlatma ile albenisi çok yüksek olan bir model.

ROG Strix Scar III’ü özel yapan Keystone

Tamamen farklı ve yenilikçi bir özellik olan Keystone kullanan Scar III, cihazınızı kişiselleştirmek ve kişisel verilerinizi korumak için özel bir alan yaratıyor. Bu fiziksel, NFC destekli anahtarınızı yerleştirildiğiniz zaman kendinize has Armory Crate profiliniz anında cihazda aktif olurken, size özel ve sadece Keystone ile aktifleştirilen Shadow Drive depolama alanınız da kullanma açılmış oluyor.

Yani Keystone size hem özel bir alan hem de özelleştirilmiş profil sunuyor. ROG Strix Scar III başında değilken Keystone’u özel anahtarlığında taşıyarak kişisel verilerinizi koruyabileceksiniz.

Donanım özellikleri

Saf oyuncu laptop modeli olan Scar II modelinin kalbinde Intel Core i7 9750H işlemcisi, Nvidia GeForce RTX 2070 ekran kartı, 16 GB bellek, 512 GB SSD, 1 TB HDD gibi detaylar yer alıyor. Bu sayede hem oyunlarınız için geniş bir alan, hem Windows 10 ve programlarınız için de geniş bir depolamaya sahip oluyorsunuz.

Ekran tarafında 17,3 inç gibi geniş bir LED ekran sağlayan ROG Strix Scar III, Full HD bir panel sunarken, %72 oranında NTSC renk gamutu ve 144 Hz panel sunuyor. Bu sayede akıcı oyunları geniş ekranda oldukça eğlenceli ve sorunsuz bir biçimde oynayabilir, birçok profesyonel işinizi de rahatlıkla yapabilirsiniz. Kendi denemelerimde 4K video kurgusunu sorunsuz ve takılma olmadan rahatlıkla yapabildiğimi söylemek istiyorum.

Sorunsuz bağlantı

Bağlantı kanadında da oldukça dolu dolu olan cihazda Intel 802.11ac (2×2) Gigabit Wi-Fi modemi ve Bluetooth 5.0 desteği mevcut. Bir oyuncu bilgisayarı olduğu için Gigabit seviyesinde RJ45 LAN bağlantısı da sunan cihazda, 1 adet kombo ses, 3 adet USB 3.1 Gen 1 Tip-A bağlantı noktaları ve 1 adet de DisplayPort olarak kullanabileceğiniz USB 3.2 Gen 2 arayüzü sağlayan Tip-C bağlantı noktası yer alıyor. Görüntü için ise HDMI 2.0b destekli HDMI portu da mevcut.

Güçlü ses avantajı

ROG Strix Scar III üzerinde bulunan 4 Watt değerinde çift hoparlör ile stereo ses deneyimini oldukça doyurucu olarak sunabiliyor. 3 kata varan daha fazla ses ve bass verebilen bu hoparlörler oyun, dizi/film ve müzik deneyimlerinizde ekstra bir hoparlöre gerek bırakmadan tatmin edebilecek seviyede. Şimdiye kadar gördüğümüz en güçlü ve en doyurucu ses deneyimlerinden birini Scar III’te gördüm.

Oyun test sonuçları

Daha sonra video incelememizde detaylı olarak görebileceğiniz test sonuçlarına baktığımızda Full HD ve ultra olarak ayarladığımız oyunlarda ise aldığımız performans sonuçları ortalama olarak şu şekilde;

PUBG: +90 FPS

+90 FPS Metro Exodus: +80 FPS

+80 FPS Apex Legends: +100 FPS

+100 FPS BFV (RTX Açık): +60 FPS

+60 FPS BFV (RTX Kapalı): +70 FPS

+70 FPS Far Cry New Dawn: +60 FPS

+60 FPS Shadow of War: +90 FPS

Sonuç olarak ROG Strix Scar III tam bir oyun meraklıları için tasarlanmış, güçlü tasarımı ve güçlü performansı ile dikkat çeken oldukça beğendiğim bir dizüstü bilgisayar modeli oldu. Sanırım bu yılın en çok hoşuma giden oyuncu dizüstü bilgisayar modeli bu olabilir.