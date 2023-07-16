Yaklaşık 20 yıl önce hayatımıza giren ve birçok mal ve ürüne uygulanan ÖTV (Özel Tüketim Vergisi), bugün itibariyle akaryakıtlar için artırıldı. 16 Temmuz 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla benzinden alınan ÖTV tutarı litre başına 2,52 TL seviyesinden 5 TL artırılarak 7,52 TL’ye çıkarıldı. Aynı şekilde motorinde litre başına alınan ÖTV tutarı da 2,05 TL seviyesinden 5 TL yükseltilerek 7,05 TL olarak belirlendi. Bu zamla birlikte bir de %20 KDV işin içine girince, akaryakıt fiyatları bir anda 6 TL arttı! Zamlar pompaya öyle bir yansıdı ki!



Vatandaş Araba da Sürmesin, Dışarı da Çıkmasın, Nefes de Almasın!

İstanbul’da benzinin litre fiyatı, zam öncesi 28 lira 5 kuruşken, yapılan yeni zamlarla birlikte 34 lira 8 kuruşa yükseldi. Motorin fiyatı ise 26 lira 32 kuruştan 32 lira 4 kuruşa çıktı. İzmir’de ise benzinin litre fiyatı 28 lira 64 kuruştan 34 lira 64 kuruşa, motorin fiyatı ise 26 lira 98 kuruştan 32 lira 98 kuruşa yükseldi.

Eğer akaryakıttan vergi alınmamış olsaydı, benzini 20 TL civarına, motorini ise 19 TL civarına kullanıyor olacaktık. Bu fiyatlar bile birçok vatandaşın alım düzeyinin üstündeyken, neredeyse ürünün fiyatını geçecek vergiler yüzünden taşıt sahipleri kara kara düşünür oldu.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla birlikte ÖTV’nin sabit olmaktan çıkarılarak, anlık durumlara göre hızlı bir şekilde ayarlanabilir hale getirilmesi, akaryakıt fiyatlarında esneklik sağlamış oldu. Bu da fiyatlarda anlık değişikliklere yol açabiliyor.

Sonuç olarak, akaryakıt fiyatlarındaki ÖTV zammı nedeniyle tüketicilerin yakıt masrafları artarken, enerji sektöründe yaşanan gelişmeler ve küresel ekonomik koşulların da fiyatları etkilemeye devam edeceği düşünülüyor. Ancak burada küresel etkilerden çok ülkenin içinde bulunduğu ekonomik buhran etkili olmuş gibi görünüyor.

Tüketicilerin yakıt masraflarını kontrol altında tutabilmek için akaryakıt fiyatlarını düzenli olarak takip etmeleri ve tasarruflu sürüş alışkanlıkları geliştirmeleri önem taşıyor. Ayrıca, enerji verimliliğine yönelik çözümler ve alternatif yakıt kaynaklarına yatırımlar da gelecekteki yakıt maliyetlerini olumlu yönde etkileyebilir. Ancak en önemlisi, zaten uçan fiyatlar nedeniyle boğulan vatandaşın üzerindeki vergi yükünü biraz azaltmak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu zamlar adil mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!