Adobe yapay zeka alanında resmen devrim yaptı. Adobe, müzik üretimi deneyimi olmayan kişilerin bile profesyonel ve kişiselleştirilmiş müzikler üretebilmesini sağlayacak yeni bir yapay zeka aracı tanıttı: Project Music GenAI Control. Hot Pod Summit etkinliğinde tanıtılan bu araç, müzik severlerin hayalini gerçeğe dönüştürmeye hazır. Adobe yapay zeka uygulaması ile herkes DJ olacak.

Adobe Yapay Zeka Uygulaması ile Müzik Düzenlemede Devrim: İşte Project Music GenAI Control

Kullanıcılar, istedikleri müzik türünü seçerek işe başlıyor. “Blues”, “Klasik müzik” gibi bir komutla tür belirlendikten sonra, yapay zekanın dahili kontrolleri ile müziği kişiselleştirmek mümkün hale geliyor. Tekrar eden notaları değiştirmek, müziğin temposunu ayarlamak gibi şeyler ise kullanıcıların elinde. Oluşturulan müzikler arka plan müziği gibi amaçlarla kullanılabiliyor.

Adobe, bu yapay zekanın referans melodileri de analiz ederek müzik parçalarının süresini uzatabildiğini söylüyor. Henüz paylaşılmayan kullanıcı arayüzü, telifsiz müziklerle eğitilmiş yapay zekânın müzik düzenleme yeteneğiyle “müzik için Photoshop” olarak nitelendiriliyor.

Bildiğiniz üzere Adobe Photoshop en güçlü resim değiştirme uygulamaları arasında yer alıyor. Firma en sonunda müzik prodüksiyon işine de el attı. Adobe yapay zeka konusunda tüm kozlarını kullanıyor gibi görünüyor.

Project Music GenAI Control Diğer Yapay Zeka Müzik Üretme Uygulamalarından Nasıl Farklı?

Google MusicLM ve Meta’nın AudioCraft gibi komutlardan yola çıkarak müzik parçaları oluşturabilen araçlar mevcut. Ancak bu araçlar, oluşturulan parçaların düzenlenebilmesi açısından sınırlı kalıyor. Project Music GenAI Control ise kullanıcılara müziğin her detayını kontrol etme imkanı sunuyor.

Adobe, bu yapay zekanın halen erken aşamada olduğunu ve kesin bir çıkış tarihi olmadığını belirtiyor. Müzik prodüksiyonunun geleceği için heyecan verici bir adım olan Project Music GenAI Control’ün müzik severler tarafından nasıl karşılanacağı merak konusu.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Adobe yapay zeka alanında rakiplerini geçecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!