Siri’nin sizin için fotoğrafları düzenlediğini düşünün işte Adobe sesli komut ile bunu başarabilecek dijital asistan geliştiriyor.

Adobe tarafından bu proje dün yayınlanan bir video ile duyuruldu. Videoda yer alan programda bir mikrofon simgesi yer alıyor. Bu butondan dijital asistan aktif hale geliyor ve kullanıcının projeyi kesmesini, yeniden boyutlandırmasını ya da paylaşmasını sağlıyor.

Video şimdilik böyle bir şeyin yapılabileceğini kanıtlıyor. Yapılan işlemler ister yerel bilgisayarda gerçekleştiriliyor ister bulut teknolojili dil anlama servisi üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu şimdilik çılgın bir proje ve sadece bir konsept. Diğer taraftan Amazon’un Alexa servislerinin başarısı ortada ve böyle bir şeyi görünce insan ister istemez heyecanlanıyor.