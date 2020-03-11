adidas GMR, gerçek dünyayı sanal performansla birleştiriyor!

adidas GMR oyun teknolojisi, futbol ile dijital oyunu birleştirerek oyuncuların, FIFA Mobile’da sanal performansı gerçek dünya oyunuyla etkileşim kurmasını sağlıyor.

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Dünyada bir ilk olan adidas GMR özel oyun içi ödüllerin kilitlerini açmak. Takım genel derecelendirmelerini artırmak ve skor tabelalarında rekabet etmek için bir oyuncunun vuruşlarını, şut gücünü, mesafeyi ve sahadaki hızını ölçüyor.

adidas, FIFA Mobile ve Jacquard™ by Google ile iş birliğiyle gerçekleşen, fiziksel futbolla dijital oyunun birleştirildiği bir yenilik olan adidas GMR’yi satışa sundu. adidas GMR, Jacquard™ by Google Tag’i kullanarak gerçek dünyadaki oyunla FIFA Mobile Ultimate Team™ genel değerlendirmelerini artırarak oyunculara bağlı oynama gücü veriyor.

GMR teknolojisi, her tür ayakkabıyla çalışabiliyor!

GMR, iç tabanı her tür ayakkabının içine yerleştirilebiliyor. Bu yenilik ayakkabıya yerleştirildiğinde oyuncuların oyun içindeki ödüllerin kilitlerini açmak. Takım genel derecelendirmelerini artırmalarını ve skor tabelalarında yarışmak için sokaktaki ve sahadaki zorlukları aşmalarını sağlayacak.

adidas, GMR teknolojisi için Google ile işbirliğine gitti!

Jacquard by Google Tag’in ileri makine öğrenme algoritmaları ile desteklenen GMR teknolojisi, vuruşları, şut gücünü, mesafeyi belirliyor. Hızı ölçerek futbolcuların sahada yaptığı gerçek fiziksel hareketleri tanıyor. Böylece farklı zorlukları tamamlayıp uzun vadeli başarıya ulaşan kullanıcılar, gerçek dünyadaki başarılarıyla ödül kazanıp Ultimate Team’lerini yükseltebilecekler.

İlk zorluklardan biri, FIFA Mobil Oyunu’nda para ve yetenek güçlendirici kazanmak. Bir hafta içinde penaltı kutusuna 40 güçlü atış yapma görevini yapan oyuncular “Master Finisher” olarak belirlenecek . En sert şut farklı skor tabelalarında sıralanıyor ve oyuncuların rakiplerine karşı övünme hakkı kazanmasını sağlıyor.

FIFA Mobile Yapımcısı Matt Lafreniere şöyle yorum yaptı: “Her zaman, oyuncularımıza gerçek dünya futboluyla FIFA Mobile’daki sanal dünyamız arasında bir köprü oluşturan yeni deneyimleri nasıl getirebileceğimize bakıyoruz. Kullanılan yazılım ile oyuncuların hem sahada hem de saha dışında sevdikleri oyun aracılığıyla Ultimate Team’lerini büyütmelerini sağlayan yepyeni bir oyun yöntemini tanıtıyoruz.”

Yapay zeka, gündelik hayata entegre ediliyor

Google’dan Ivan Poupyrev şunları söyledi: “Jacquard™ by Google, adidas GMR iç tabanı gibi etkileşimi, bağlantıyı ve yapay zekayı gündelik hayata entegre ederek bunları daha yararlı ve keyifli hale getiriyor. Sahada yaptığınız hareketleri tanıyarak sizleri FIFA Mobile’da benzersiz bir oyun deneyimiyle ödüllendirmek için ayakkabınızın içine yerleştirilen Jacquard™ by Google Tag’i ileri makine öğrenme algoritmaları kullanarak geliştirdik. Jacquard™ by Google teknolojisinin oyunculara yepyeni bir dizi deneyim sağlayabileceği için heyecan duyuyorum. Fırsatlar sonsuz.”

FIFA eFootball & Gaming Direktörü Christian Volk ise şunları ekledi: “Dünyadaki FIFA Mobile oyuncuları için deneyimi artıracak bir yenilik olan GMR projesini desteklemekten heyecan duyuyoruz. Futbol taraftarlarının deneyimini geliştirmek için teknolojiden yararlanan yenilikler FIFA’nın stratejisinin önemli bir bölümünü oluşturuyor.”

adidas GMR buradaki adresinden ve seçili adidas mağazalarından satın alınabiliyor. FIFA Mobile App Store’dan (iOS) ve Google Play Store’dan (Android) indirilebiliyor, ve oyuncuların adidas GMR’ye doğrudan bağlanmasını sağlıyor.