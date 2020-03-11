Basın Bülteni
adidas GMR, gerçek dünyayı sanal performansla birleştiriyor!
adidas GMR oyun teknolojisi, futbol ile dijital oyunu birleştirerek oyuncuların, FIFA Mobile’da sanal performansı gerçek dünya oyunuyla etkileşim kurmasını sağlıyor.
İlginizi çekebilir: Adidas, uzay teknolojileriyle ayakkabı üretti: Adidas UltraBoost 20!
Dünyada bir ilk olan adidas GMR özel oyun içi ödüllerin kilitlerini açmak. Takım genel derecelendirmelerini artırmak ve skor tabelalarında rekabet etmek için bir oyuncunun vuruşlarını, şut gücünü, mesafeyi ve sahadaki hızını ölçüyor.
adidas, FIFA Mobile ve Jacquard™ by Google ile iş birliğiyle gerçekleşen, fiziksel futbolla dijital oyunun birleştirildiği bir yenilik olan adidas GMR’yi satışa sundu. adidas GMR, Jacquard™ by Google Tag’i kullanarak gerçek dünyadaki oyunla FIFA Mobile Ultimate Team™ genel değerlendirmelerini artırarak oyunculara bağlı oynama gücü veriyor.
GMR teknolojisi, her tür ayakkabıyla çalışabiliyor!
GMR, iç tabanı her tür ayakkabının içine yerleştirilebiliyor. Bu yenilik ayakkabıya yerleştirildiğinde oyuncuların oyun içindeki ödüllerin kilitlerini açmak. Takım genel derecelendirmelerini artırmalarını ve skor tabelalarında yarışmak için sokaktaki ve sahadaki zorlukları aşmalarını sağlayacak.
adidas, GMR teknolojisi için Google ile işbirliğine gitti!
Jacquard by Google Tag’in ileri makine öğrenme algoritmaları ile desteklenen GMR teknolojisi, vuruşları, şut gücünü, mesafeyi belirliyor. Hızı ölçerek futbolcuların sahada yaptığı gerçek fiziksel hareketleri tanıyor. Böylece farklı zorlukları tamamlayıp uzun vadeli başarıya ulaşan kullanıcılar, gerçek dünyadaki başarılarıyla ödül kazanıp Ultimate Team’lerini yükseltebilecekler.
İlk zorluklardan biri, FIFA Mobil Oyunu’nda para ve yetenek güçlendirici kazanmak. Bir hafta içinde penaltı kutusuna 40 güçlü atış yapma görevini yapan oyuncular “Master Finisher” olarak belirlenecek . En sert şut farklı skor tabelalarında sıralanıyor ve oyuncuların rakiplerine karşı övünme hakkı kazanmasını sağlıyor.
FIFA Mobile Yapımcısı Matt Lafreniere şöyle yorum yaptı: “Her zaman, oyuncularımıza gerçek dünya futboluyla FIFA Mobile’daki sanal dünyamız arasında bir köprü oluşturan yeni deneyimleri nasıl getirebileceğimize bakıyoruz. Kullanılan yazılım ile oyuncuların hem sahada hem de saha dışında sevdikleri oyun aracılığıyla Ultimate Team’lerini büyütmelerini sağlayan yepyeni bir oyun yöntemini tanıtıyoruz.”
Yapay zeka, gündelik hayata entegre ediliyor
Google’dan Ivan Poupyrev şunları söyledi: “Jacquard™ by Google, adidas GMR iç tabanı gibi etkileşimi, bağlantıyı ve yapay zekayı gündelik hayata entegre ederek bunları daha yararlı ve keyifli hale getiriyor. Sahada yaptığınız hareketleri tanıyarak sizleri FIFA Mobile’da benzersiz bir oyun deneyimiyle ödüllendirmek için ayakkabınızın içine yerleştirilen Jacquard™ by Google Tag’i ileri makine öğrenme algoritmaları kullanarak geliştirdik. Jacquard™ by Google teknolojisinin oyunculara yepyeni bir dizi deneyim sağlayabileceği için heyecan duyuyorum. Fırsatlar sonsuz.”
FIFA eFootball & Gaming Direktörü Christian Volk ise şunları ekledi: “Dünyadaki FIFA Mobile oyuncuları için deneyimi artıracak bir yenilik olan GMR projesini desteklemekten heyecan duyuyoruz. Futbol taraftarlarının deneyimini geliştirmek için teknolojiden yararlanan yenilikler FIFA’nın stratejisinin önemli bir bölümünü oluşturuyor.”
adidas GMR buradaki adresinden ve seçili adidas mağazalarından satın alınabiliyor. FIFA Mobile App Store’dan (iOS) ve Google Play Store’dan (Android) indirilebiliyor, ve oyuncuların adidas GMR’ye doğrudan bağlanmasını sağlıyor.
Basın Bülteni
TP-Link, 10. yıl etkinlikleri başlıyor!
TP-Link, Türkiye’deki ofis açılışının onuncu yılını kutluyor. TP-Link, iş ortakları ve gençlerle bir araya gelerek “geleceği” konuşuyor.
İlginizi çekebilir: TP-Link, Türkiye’deki 10. yılını kutluyor!
Firma, bu yıl Türkiye’de ofis açışının 10. yılını kutluyor. Onuncu yılında çeşitli etkinliklerle iş ortakları ve gençlerle bir araya gelmeyi hedefleyen şirket, ilk buluşmalarını gerçekleştirdi.
Türkiye pazarında elde ettikleri başarıda iş ortaklarının çok önemli bir rolü olduğuna inanan TP-Link, bu yıl farklı illerde bayileri ile buluşacak. Bu etkinliklerin ilkini 3-4 Mart 2020 tarihlerinde Diyarbakır’da yapan şirket, bölgedeki bayileri ile bilgi paylaşımında bulundu.
2020 trendleri başta olmak üzere, önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerini Diyarbakır’da bayileri ile paylaştıklarını belirten TP-Link Ülke Müdür Yardımcısı Ali Dinçer, “Ürün grubumuz sürekli büyüyor, yeni ürünler ekleniyor. Bu toplantılarda satış kanalımızı ürünler hakkında daha iyi bilgilendirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca onların istek ve beklentilerini de alarak stratejilerimizi güncelliyoruz” diyor.
Başarılı bir on yıldan sonra, şimdi daha zor hedeflerinin olduğunu dile getiren Dinçer, “Artık önümüzdeki on yıla odaklanmış durumdayız. Dünya değişiyor, tüketicilerin beklentileri ve istekleri değişiyor, biz de buna uygun olarak değişip gelişiyoruz. İş ortaklarımızla bu değişimi beraber biçimlendiriyoruz. İlkini Diyarbakır’da yaptığımız iş ortakları buluşmalarını bu yıl sürdüreceğiz” diyor.
Beykoz Üniversitesi’nde gençlerle ‘Değişim’ konuşuldu
TP-Link, Türkiye 10. yılında gençlerle de bir araya gelip değişimi, dönüşümü konuşmayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda 5 Mart 2020 tarihinde Beykoz Üniversitesi’nde gençlerle bir araya gelen şirket, “TP-Link ile Akıllı Yaşam” konulu seminerde Nesnelerin İnterneti (IoT) kavramı ve yaşamımızı nasıl etkileyeceğini aktardı.
TP-Link’in sadece ağ çözümleri üretmediğini aynı zamanda akıllı ev çözümleri ile de adından söz ettirdiğini vurgulayan Ali Dinçer, “Gençlerle bir araya gelmeyi ve karşılıklı bilgilenmeyi çok önemsiyoruz. Bilgi, paylaşıldıkça büyür.
Bu nedenle biz bildiklerimizi elimizden geldiğince gençlere aktarmaya çalışıyoruz. Onların yaklaşımları, beklentileri ise bizim için çok önemli. Bu nedenle başta üniversite etkinlikleri olmak üzere gençlerle bir arada olunacak her etkinliğe gideceğiz” diyor.
TP-Link, yıl boyunca gerek iş ortakları gerek gençlerle bir araya gelinecek etkinlikleri sürdürecek.
Basın Bülteni
Game Garaj ile Türkiye oyun bilgisayarı pazarı büyüyor!
Türkiye oyun bilgisayarı pazarına yeni giriş yapan Game Garaj, oyun severlere kesintisiz, erişilebilir ve yüksek performanslı oyun bilgisayarları sunuyor.
İlginizi çekebilir: Mart ayı Playstation Plus oyunları açıklandı
Özellikle oyuncuları hedefleyen Game Garaj, Türkiye’nin en büyük Masaüstü Bilgisayar-OEM ürünleri dağıtım firmalarından Eksa Elektronik Bilgi İşl. A.Ş.’nin grup firması Garaj Online Elektronik Tic. Hiz. A.Ş.’nin bir markası olarak kuruldu.
Game Garaj, özelleştirilebilir ürün ailesine sahip!
Game Garaj, oyuncuların farklı ihtiyaçlarına göre hazırlanmış Aquarius, Pollux, Skywalker ve Phantom model masaüstü bilgisayarlarını sunuyor. Bunun yanında diledikleri yerde oyun oynamayı isteyenlere de Blaster serisi notebook ürün ailesini tanıtan firma, tüketicilere oyun bilgisayarlarını ihtiyaçlarına göre kişiselleştirme olanağı sağlıyor.
Öncesinde Asus Sistem İş Grubu Türkiye, İsrail ve Afrika Bölge Direktörlüğü görevinde bulunan, Game Garaj’ın kurucu ortaklarından ve Genel Müdürü Bora Aras, markanın Türkiye pazarında önemli bir boşluğu dolduracağını ve tüketici odaklı yaklaşım ile müşteri memnuniyetini ön plana çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.
Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Can, yaptığı açıklamada, Bilişim Sektöründeki bilgi ve birikimleri ile adından çok söz ettirecek bir markayı, Türk oyun severlere sunmanın heyecanını yaşadıklarını ve ilerleyen süreçte ürün ailesini genişleterek, oyuncular için önemli bir adres olmayı planladıklarını dile getirdi.
Basın Bülteni
GIGABYTE AORUS CV27Q, iF Design Award 2020’yi kazandı!
GIGABYTE AORUS CV27Q, iF Design Award 2020’yi kazandı. AORUS CV27Q oyuncu monitöründe; yüksek doğruluk oranına sahip yazılım, ince detaylara sahip dizaynı ve ultra kararlı ürün kalitesine sahip olarak karşımıza çıkıyor.
İlginizi çekebilir: GIGABYTE AORUS, 2TB’lık yeni SSD’leri standartları değiştirecek!
Tayvanlı anakart üreticisi GIGABYTE, yeni oyuncu monitörü modellerinden AORUS CV27Q ile iF Design ödüllerini resmen kazandı. Yüksek doğruluk sunan özelleştirilmiş bir ekran paneline sahip monitöre GIGABYTE, oyuncuları düşünerek çok sayıda özellik ve yazılım geliştirmesi sundu.
Yüksek bant değerleri barındıran özelleştirilmiş HB3 fonksiyonlarıyla, çoğu oyuncunun hayalini kurduğu yüksek tazeleme oranı ve maksimum renk derinliğine sahip HDR desteği barındırıyor. Böylece oyun deneyimi başka bir seviyeye taşınmış oluyor.
AORUS’un bu ürününde ayrıca aktif gürültü engelleme teknolojisi de bulunuyor. Oyuncular arasında günümüzde popülerlik kazanan bu özellik CV27Q ile birlikte 2.0 versiyonuna kavuşuyor. Yeni versiyonda, sinyal gürültü oranı 120db’e çıkıyor ve maksimum 600 iç direnç gücü verebiliyor.
Monitör üzerinde bulunan kulaklık girişine yüksek iç direnç gücü sunan kulaklıklar takılabiliyor. Oyuncular böylece, oyun içerisinde tüm detaylara hakim olabiliyor, yüksek kalitede müzikler dinleyebiliyorlar.
GIGABYTE, yeni monitöründe piyasada rekabet halinde bulunduğu şirketlerin ürünlerinden farklı olarak, monitörün arka kısmına ledler yerleştirmiş vaziyette. RGB renklerle donatılan CV27Q’de firmanın “RGB Fusion” yazılımıyla kullanılabiliyor. Yazılım içerisinden arka aydınlatmaların renkleri ve geçişleri ayarlanabiliyor.
GIGABYTE, oyun sektöründe yeni oyunculardan olmasına rağmen, çok olumlu geri bildirimler aldı. Firma, iF Design Award 2020’yi kazanmalarıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:
Yenilikçi ve araştırma geliştirme konusundaki sürekli arayışımızın itici gücü oldu. Çoğu marka, panel özelliklerini vurgulamaya odaklanırken AORUS oyun monitörlerinde mükemmel panel özellikleri ve olağanüstü donanım ve yazılım özellikleri sunmada benzersizdi. Daha sürükleyici bir oyun deneyimi sağlamak için HBR3 yüksek bant genişliği ve doğal 1500R eğriliği bulunan AORUS CV27Q’de oyun monitörü algısı, bir üst seviyeye taşınıyor.
Yenilikçi ürünleriyle, pazarda yükselen yıldız olmayı başaran GIGABYTE AORUS’u başarısından dolayı kutluyoruz. Bu başarının, oyunculuk sektöründe yeni başarılar getirmesini diliyoruz.