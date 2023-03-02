Kamuoyunun, kurumların çevresel etkilerine yönelik ilgi global çaplı Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ESG) hareketine paralel olarak artmaya devam ediyor. Scope3 ile bu kapsamda yapılan dikkat çekici çalışmalar, Adform’un müşterilerinin ölçülebilir veriler ve sonuçlarla çevreci medya çözümlerini hayata geçirmelerine olanak tanıyacak. Markalar bu sayede yönettikleri kampanyaların karbon ayak izini doğrudan Adform DSP aracılığıyla inceleyebilecek, planlayabilecek, optimize edebilecek ve izleyebilecekler. Adform ve Scope3 işbirliği ile reklamverenler, mecra sahiplerini ve tedarik zincirlerini karbon ayak izlerine göre puanlayan bir veri tabanından yararlanabilecek. Böylece markalar, mevcut kampanyalarının çevresel etkileri hakkında ve performanslarını karbon emisyonları ile dengeleme gücü konusunda eşsiz bir içgörü kazanabilecek.

Programatik endüstrisi, daha çevreci bir dijital ekosistem yaratmak için kolektif bir biçimde ve uzun süredir çaba gösterdiğinden, bu ortaklık sektör için oldukça heyecan verici görünüyor 2022’de onaylanan ve 2023’te AB’de yürürlüğe giren Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi gibi yasalar, nihayet şirketleri küresel tedarik zincirlerinde meydana getirdikleri karbon emisyonlarından sorumlu tutmaya başlayacak.

Adform, uzun süre önce reklamverenlerin olumlu seçimler yapmaya devam etmesini sağlama konusunda bir taahhüde imza attı. Şirketin ISBA’nın Programatik Tedarik Zinciri Çalışmasına yaptığı katkının yanı sıra veri mahremiyeti tasarımı (pivacy-by-design) sunan ödüllü kimlik çözümü ID Fusion bu taahhüde yönelik örnek uygulamalar olarak dikkat çekiyor.

Adform COO’su Oliver Whitten şunları söyledi: “Tüm şirketlerin karbon emisyonlarını ölçme ve azaltma sorumluluğu söz konusu ve bu dijital reklamcılık sektörü için de geçerli. Müşteri odaklı bir şirket olarak, Scope3’ün yaptığı işi önemli bir ilerleme olarak görüyoruz. Biz müşterilerimize sunduğumuz çözümleri hızlandırmaya çalışırken onlar bizim için iyi bir iş ortağı oldu. Reklamcıları geniş ölçekte çevreye duyarlı seçimler yapmaya davet etmeyi mümkün olduğunca kolaylaştırmak için Scope3 ile yakın bir şekilde çalışmayı dört gözle bekliyoruz.”

Adform, Scope3 entegrasyonunu ilk olarak belirli sayıda istemciye beta sürümü olarak sunuyor. Bu çözümü bu yıl içinde ise küresel çapta kullanıma sunacak.

Scope3 CEO’su ve Kurucu Ortağı Brian O’Kelley şunları söyledi: “Scope3 verilerine dayanarak, mevcut domain’lerin yüzde 5-7’sini kaldırmanın kampanyaların karbon ayak izini yüzde 25-30 oranında azaltabileceğini gördük. Bu gerçekleşirken ise performansta herhangi bir azalma meydana gelmiyor. Adform’da karbon ölçümü ve azaltma yeteneklerini geliştirerek sistemik karbondan arındırmayı sağlayabilir ve gereksiz medya kullanımını azaltabiliriz. Böylece, doğaya karşı doğru şey yapmak, kampanya performansı için de doğru bir adım atmak anlamına gelir.”

Kurulan ortaklık hakkında yorumda bulunan Deutsche Telekom AG Grup Medya Başkanı Norman Wagner şunları söyledi: “Deutsche Telekom, iklim açısından nötr iş uygulamalarına yönelik açık bir taahhütte bulundu. Bu nedenle, reklam karbon ayak izimize şeffaflık getirme çabalarımızı Adform ile test etme fırsatı bizi heyecanlandırıyor. Adform ile uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz. Karbon emisyonlarını azaltmak kadar önemli bir konuda da Adform ile iş birliği içinde olmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Adform ve Scope3 tarafından sunulan karbon yönetimi çözümleri hakkında daha fazla bilgi için https://www.scope3.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.