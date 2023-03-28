Dünyanın önde gelen küresel bağımsız reklamcılık platformu Adform, yeni Küresel İş Ortağı Programı’nı başlatıyor. Adform’un ticari ortakları, müşterileri ve potansiyel müşterileri için Adform ağını ve çözümlerini kullanabilecekler. Adform, bu program ile ticari ortaklarına önemli stratejik büyüme fırsatları sağlamayı amaçlıyor.

Adform’un yeni Küresel İş Ortağı Programı, dünya çapındaki ajansların, hizmet ortaklarının ve danışmanların, reklamcılık müşterilerine en iyi hizmeti sağlamaları için Adform’un sektör uzmanlığını ve teknolojik çözümlerini kullanmalarına olanak tanıyor. Programın, Sertifikalı, Profesyonel ve Stratejik olmak üzere üç akreditasyon aşaması bulunuyor. Her akreditasyon aşaması iş ortaklarına işlerini büyütmeleri ve ekiplerini geliştirmeleri için daha fazla imkan sunmayı amaçlıyor.

İş ortakları, Adform’un reklamcılar, ajanslar ve yayıncılar için sunmuş olduğu reklam teknolojilerini kullanarak gelir artışlarını hızlandırabilecek ve yeni müşteriler çekebilecekler. Bu teknolojiler ise şu şekilde; Talep Tarafı Platformu, Arz Tarafı Platformu, Reklam Sunucusu ve Veri Yönetimi Platformu, ödüllü ve gizlilik odaklı ID çözümü ID Fusion.

Programın ilk ortakları ABD, EMEA, CEE ve MENA bölgelerini kapsıyor. Geniş kapsamlı bu program, Adform’un dünya çapındaki ilişkilerini ve kapsayıcılığını derinleştiriyor. Programın ilk beş ortağı ise şu şekilde; DTC markaları için marka ve performans reklamcılığı alanında dijital danışmanlık hizmeti veren DELVE, küresel bir MADTech (pazarlama, reklamcılık ve veri teknolojisi) uzmanı olan iSOCRATES, veri odaklı reklamcılık için strateji ve teknoloji danışmanlığı şirketi MINT Square, pazarlama zekâsı ve programatik medya uzmanı MiQ ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da medya planlaması, yerleştirmesi ve satışı yapan medya danışmanlığı şirketi Value Branded Content.

DELVE Başkanı Anton Lipkanou, “Küresel İş Ortağı Programı’nın bir parçası olarak müşterilerimizin karşılaştığı gerçek dünya sorunları için Adform’un kanıtlanmış becerisinden yararlanabiliriz. Adform’un birinci taraf kimlik çözümü olan ID Fusion, müşterilerimizin üçüncü taraf çerezlerin temelli olarak kaldırılmasına güvenle hazırlanmalarını sağlar.” dedi.

iSOCRATES Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su William A. Lederer, “Diğer programların aksine, Adform ile neredeyse her saat diliminde ticari hesaplar üzerinde çalışmak gerçek bir ortaklık oldu. Programın şekillendirilmesine zaten yardımcı oluyoruz ve programın Adform girişimi olmasına rağmen, programın başarılı olması için tüm tarafların fayda sağlaması gerektiğine inanıyoruz.” dedi.

MINT Square CEO’su ve Kurucusu Christoph Berg, “Reklamcılık sektörü, herkesin bildiği gibi rekabetçidir. Bu sektörde stratejik bir ortak olmak bizim için gerçek bir ticari farklılaşma noktası sağlıyor. İş ortağı olmak, ajansımıza ve reklamveren müşterilerimize ileri teknolojiye erişim sağlayacak. Adformla birlikte büyümeye nasıl devam edeceğimiz konusunda heyecanlıyız.” dedi.

MiQ UK Genel Müdürü Freddie Turner, “Adform’un Küresel İş Ortağı Programı’nın kurucu ortaklarından biri olmaktan mutluluk duyuyoruz. Adform’un ilkelerini kendi bağımsız platform yaklaşımımızla tamamen uyumlu buluyorum. Müşterilerimiz için en uygun çözümleri, belirli bir platforma bağlı kalmadan önerebileceğiz.” dedi.

Value Branded Content Dijital Pazarlama Direktörü Jihad Nehme, “Adform, hem müşteriler hem de ajanslar için tüm dijital reklamcılık çözümlerini birleştiren benzersiz bir teklif sunuyor. Onlara iş etkilerini artırmaları için teknolojilerden yararlanma fırsatı veriyor. VBC’nin MENA bölgesine Adform’un Stratejik Ortağı olarak atanması, VBC’nin pazar içinde faaliyet gösteren öncü medya şirketlerinden olduğunu doğruluyor. VBC, reklamcıların işlerini geleceğe hazırlamak ve rekabet avantajı sağlamak için gerekli teknoloji bağlantılarını kuracak ve Adform ekosisteminin en yüksek düzeyde özelleştirilmesini sağlayacak.” dedi.

Adform Global Bayi Ortaklıkları Direktörü Vicky Foster, “Güvenilir ortaklarımız DELVE, iSocrates, MINT Square, MiQ ve Value Branded Content ile Küresel İş Ortağı Programı’nı başlatmaktan heyecan duyuyoruz. Bu programı, karşılıklı olarak fayda sağlayacak şekilde oluşturduk. Birlikte gelişip büyüyebilmemiz için tüm ortaklarımıza ihtiyaç duydukları desteği sağlamaya kararlıyız.” dedi.