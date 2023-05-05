Açıklanan sonuçlar, kampanyanın oldukça etkileyici bir performans sergilediğini gösteriyor. Adform’un Scope3 ile yakın zamanda gerçekleştirdiği işbirliği sonucunda, Audi’nin elektrikli araç yelpazesinin tanıtıldığı bir reklam kampanyası için performansta yüzde 65’lik bir artış sağlandı ve karbon emisyonlarında yüzde 52’lik bir azalma gözlendi.

PHD tarafından yürütülen kampanya, Audi’nin tamamen elektrikli e-tron serisini Çek pazarında piyasaya sürmek için gerçekleştirilen entegre pazarlama programının bir parçasıydı. Sürdürülebilirlik ve karbon azaltma, Audi’nin e-tron evlerinin tam kalbinde yer alıyor. Bu kapsamda marka, iletişim kanallarının ve stratejilerin belirlenmesinde bu iki unsuru temel alıyor.

Adform, pazardaki en yüksek emisyona sahip alanların yüzde 30’unun dinamik olarak önüne geçiyor. Bu kapsamda Adform, Audi’nin dijital reklam kampanyasının karbon ayak izini optimize ederek emisyonu 131 gCO2PM’ye (bin gösterim başına karbon emisyonu gramı) düşürdü. Bu rakam, pazar ortalaması olan 276 gCO2PM’ye göre yüzde 52’lik bir azalma anlamına geliyor.

Karbon emisyonlarının azaltılması, kampanya performansının sürdürülmesi ve geliştirilmesi ile eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Audi’nin önceki kampanyalarına kıyasla, tıklanma oranında yüzde 65’lik bir artış sağlandı.

Adform, Scope3 ile geliştirdiği karbon azaltma özelliği sayesinde, dijital reklamcılığın toplam değerlendirmesinin yüzde 70’ini oluşturan medya dağıtımı ve reklam seçimi faktörlerine dayanarak karbon azaltımı sağlıyor. Adform, en yüksek karbon salınımına sahip olan 550 gCO2PM’nin üzerindeki alanların yüzde 30’unu ortadan kaldırarak çevresel etkilerini azaltıyor.

Adform, Scope3’ün yeteneklerini platformuna entegre eden ilk küresel DSP (Talep Tarafı Platformu) olarak 2023 yılının Şubat ayı başlarında stratejik bir ortaklık kurdu. Bu sayede Adform, reklamverenlere ölçülebilir veriler ve sonuçlar sunarak sürdürülebilir medya çözümleri uygulamaları konusunda onları güçlendiriyor.

Adform, DSP’si aracılığıyla gerçekleştirdiği öncü çalışmalarla karbon azaltımına doğrudan imkan sağlıyor. Bu sayede reklamverenler, kampanyalarında, karbon emisyonlarını dikkate alan adapte edilebilir ve ölçeklenebilir çözümlere ulaşabiliyorlar. Bu sayede markalar, tek bir platform kullanarak karbon ayak izini ölçebilecek, sürdürülebilir medyaya bütçe ayırabilecek ve karbon emisyonlarını telafi edebilecekler. Adform, 2023 yılının yaz aylarında karbon azaltma becerilerini tüm müşterilerine sunacak.

Adform COO’su Oliver Whitten, “Adform’un karbon azaltma yetenekleri sayesinde, Audi ve PHD gibi müşterilerimize gerçek zamanlı içgörüler, veriler ve performans artışı sunarken emisyonları azaltmak için gerçek dünya reklam dağıtım yeteneği sağladık. İyi bir envanter ve akıllı teknoloji kullanarak yüksek emisyonlu alanların önüne geçmek için yeterli özgürlüğü sağlıyoruz. Audi gibi bir markanın bunu kanıtlaması ve sonuçların tüm sektöre ilham olması çok önemli.” dedi.

PHD Dijital Performans uzmanı Jindřich Jiráček, “Adform ve Scope3 ile kampanyalarımızın karbon ayak izini en aza indirmek için harekete geçmede öncü bir rol oynadığımız için çok mutluyuz. Bu konu bizim için oldukça önemli. İşbirliği ve kampanyanın sonuçları hakkında gerçekten heyecanlıyız. Dijital kampanyalardaki karbon ayak izimizi ölçmenin, tüm medya mozaiğinin yalnızca bir parçası olduğunun farkındayız. Bu konuya daha kapsamlı bir yaklaşım izlemeyi amaçlıyoruz.”

Scope3’ün Kurucu Ortak ve COO’su Anne Coghlan, “Programatik ekosistemin hızlı bir şekilde büyümesinde çevresel etkileri hesaba katmayan fikirler etkili oldu. Bu sorunu ele almak için Scope3, reklamcılık tedarik zincirinin her bir parçasının emisyonlarını tahmin eden ve anlayan bir model oluşturdu. Adform olarak, Scope3 gibi ortaklarla çalışarak, artık reklamverenleri iklime duyarlı kararlar almaları ve bunları uygulamaya koymaları konusunda teşvik ediyoruz.” dedi.