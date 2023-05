Bunlar da ilginizi çekebilir

Adform, küresel reklamcılık pazarı için zor geçen bir yıl olmasına rağmen, 2021 mali yılında elde ettiği rekorun da üzerine çıkarak 2022 yılında gelirini yaklaşık 4,8 Milyon Euro artırmayı başardı. Adform’un cirosu 92 Milyon Euro ile şirket tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. Adform CEO’su Troels Philip Jensen, “Güçlü finansal tablolarımız ile birçok rakibimizin aksine kârlı bir yılı geride bıraktık. Bu durum bize pazardaki mevcut konumumuzu güçlendirme fırsatı veriyor. Dolayısıyla 2023 yılında da bu olumlu gelişmelerin üzerine yeni bir şeyler koyabilmeyi umuyoruz.”Elde ettiği başarılı finansal sonuçlar ve güçlü nakit akışı sayesinde Adform, yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Adform’un bir dizi stratejik girişimi de üç yıllık yatırım planı şu alt başlıkları kapsıyor: Adform, 2022 yılında Mumbai’de açtığı iş geliştirme departmanının 2023’te yazılım ve ürün geliştirme tarafındaki toplam kapasitesini artırmayı planlıyor. Buna ek olarak şirket, büyüyen ve ekosistemdeki konumu giderek güçlenen ABD pazarına son dönemde daha fazla yatırım yapıyor. Kazançlarının yüzde 75’ini İskandinav ülkeleri dışından elde eden Adform için ABD, stratejik açıdan da önemli bir Pazar konumunda.Adform CEO’su Troels Philip Jensen, “2022 bizim için başarılarla dolu bir yıl oldu. Geçtiğimiz yıl Adform, AdWeek’in Best of Tech Awards Platformu tarafından En İyi DSP Ödülü başta olmak üzere, The Drum, Campaign ve AdExchanger tarafından En İyi Kimlik Çözümü alanında toplamda altı kategoride ödülle onurlandırıldı. Elde ettiğimiz finansal sonuçlar, ürün ve çözümlerimizde çıtayı her geçen gün yükselttiğimizin kanıtı aslında. Tüm çalışanlarımız bu başarılardan gurur duyabilir” dedi. Kuzey Avrupa’nın en büyük reklam teknolojileri şirketi olan Adform’un, dijital reklam kampanyaları için yazılım platformu sağlayan ürün ve çözümleri tüm dünyada yaygın bir şekilde kullanılıyor. 24 ülkede 27 ofisi ve 650’den fazla çalışanı bulunan şirket, giderek sektördeki konumunu daha da güçlendiriyor.“En İyi DSP Ödülü” AdWeek 2022 Okuyucuların Seçimi: Teknolojinin En İyisi Ödülleri “Teknolojiyi Kullanarak Değişime En İyi Yanıt Ödülü” – The Drum Dijital Reklamcılık Ödülleri ve Campaign Teknoloji Ödülleri 2022 “ID Fusion Çözümü ile En İyi Kimlik Teknolojisi Ödülü” – AdExchanger Ödülleri “ID Fusion Çözümü ile En İyi Gizlilik Teknolojisi Ödülü” – AdExchanger Ödülleri “ID Fusion Çözümü ile En İyi Veri Kullanımı Ödülü” – The Wires Ödülleri 2022